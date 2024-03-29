Забытое 100 лет назад в Антарктиде молоко обнаружили в XXI веке

В 1908 году Эрнест Шеклтон предпринял первую из трех самостоятельных экспедиций в Антарктиду. Он хотел первым дойти до Южного полюса и параллельно заявлял о проведении нескольких научных исследований. Уходя в путь, который едва не закончился гибелью, полярники оставили часть продуктов на Острове Росса — он находится в непосредственной близости от берега Антарктиды и в те времена был отправной точкой для многих экспедиций.

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Более века спустя металлическую банку с сухим молоком обнаружили в брошенном Шеклтоном и его командой лагере. Ученые сравнили состав этого продукта с современным и получили результат, который назвали «неожиданным». Об исследовании сообщает научный издательский дом Elsevier.

Припасы экспедиции Шеклтона нашли волонтеры «Проекта восстановления наследия моря Росса» (на окраине этого моря и расположен Остров Росса). Банку с сухим молоком отдали для исследований специалистам новозеландской молочной компании Fonterra — 100 лет назад продукт был произведен и закуплен как раз в Новой Зеландии.

«Сухое молоко экспедиции Шеклтона, возможно, является наиболее хорошо сохранившимся образцом, изготовленным в первые годы коммерческого производства сухого молока. Оно дает нам уникальный шанс понять сходства и различия между сухим молоком прошлого и современными аналогами», — говорит ведущий автор исследования Скелте Дж. Анема.

Он поясняет, что в начале ХХ века сухое молоко получали с помощью выпаривания на роликах: кипящее молоко заливалось между двумя вращающимися цилиндрами, которые были предварительно разогреты, и вода испарялась, оставляя тонкий лист сухого молока, который нужно было размолоть и просеять. Сейчас для получения порошка используют распыление и вакуумное выпаривание.

Ученые сравнили молоко из запасов Шеклтона с двумя современными коммерческими образцами сухого цельного молока, не подвергавшимися мгновенной консервации. Они анализировали состав основных компонентов, микроэлементов, белков, жирных кислот, микроструктурные свойства фосфолипидов, а также цвет и летучие компоненты продукта.

«Результаты оказались неожиданными и противоречили ранее делавшимся заявлениям о том, что молоко за это время изменилось. Несмотря на то, что между отборами образцов прошло более 100 лет, состав основных компонентов, а также набор белков, жиров и второстепенных компонентов за прошедшие годы радикально не изменился», — отмечается в сообщении.

Единственное серьезное отличие было в том, что в образцах вековой давности были более высокие уровни свинца, олова, железа, а также присутствовали летучие ароматические соединения, связанных с окислением. Вероятно, из-за того, что сухое молоко 1900-х годов очень долго хранилось в луженой банке, или же из-за особенностей производства в те времена.

При этом современное порошкообразное цельное молоко, высушенное с помощью распыления, превосходит старинные образцы по внешнему виду и способности легко растворяться в воде.