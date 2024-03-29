Забытое 100 лет назад в Антарктиде молоко обнаружили в XXI веке

Забытое 100 лет назад в Антарктиде молоко обнаружили сегодня — и находка озадачила исследователей
В 1908 году Эрнест Шеклтон предпринял первую из трех самостоятельных экспедиций в Антарктиду. Он хотел первым дойти до Южного полюса и параллельно заявлял о проведении нескольких научных исследований. Уходя в путь, который едва не закончился гибелью, полярники оставили часть продуктов на Острове Росса — он находится в непосредственной близости от берега Антарктиды и в те времена был отправной точкой для многих экспедиций.
Более века спустя металлическую банку с сухим молоком обнаружили в брошенном Шеклтоном и его командой лагере. Ученые сравнили состав этого продукта с современным и получили результат, который назвали «неожиданным». Об исследовании сообщает научный издательский дом Elsevier.
Припасы экспедиции Шеклтона нашли волонтеры «Проекта восстановления наследия моря Росса» (на окраине этого моря и расположен Остров Росса). Банку с сухим молоком отдали для исследований специалистам новозеландской молочной компании Fonterra — 100 лет назад продукт был произведен и закуплен как раз в Новой Зеландии.
«Сухое молоко экспедиции Шеклтона, возможно, является наиболее хорошо сохранившимся образцом, изготовленным в первые годы коммерческого производства сухого молока. Оно дает нам уникальный шанс понять сходства и различия между сухим молоком прошлого и современными аналогами», — говорит ведущий автор исследования Скелте Дж. Анема.
Он поясняет, что в начале ХХ века сухое молоко получали с помощью выпаривания на роликах: кипящее молоко заливалось между двумя вращающимися цилиндрами, которые были предварительно разогреты, и вода испарялась, оставляя тонкий лист сухого молока, который нужно было размолоть и просеять. Сейчас для получения порошка используют распыление и вакуумное выпаривание.
Ученые сравнили молоко из запасов Шеклтона с двумя современными коммерческими образцами сухого цельного молока, не подвергавшимися мгновенной консервации. Они анализировали состав основных компонентов, микроэлементов, белков, жирных кислот, микроструктурные свойства фосфолипидов, а также цвет и летучие компоненты продукта.
«Результаты оказались неожиданными и противоречили ранее делавшимся заявлениям о том, что молоко за это время изменилось. Несмотря на то, что между отборами образцов прошло более 100 лет, состав основных компонентов, а также набор белков, жиров и второстепенных компонентов за прошедшие годы радикально не изменился», — отмечается в сообщении.
Единственное серьезное отличие было в том, что в образцах вековой давности были более высокие уровни свинца, олова, железа, а также присутствовали летучие ароматические соединения, связанных с окислением. Вероятно, из-за того, что сухое молоко 1900-х годов очень долго хранилось в луженой банке, или же из-за особенностей производства в те времена.
При этом современное порошкообразное цельное молоко, высушенное с помощью распыления, превосходит старинные образцы по внешнему виду и способности легко растворяться в воде.
«Будь то на рубеже ХХ века или сегодня, это исследование подчеркивает тот факт, что молочные продукты служат важной составляющей рациона для человека. Образцы Шеклтона являются свидетельством важности молочных продуктов, которые богаты белком и энергией, а также достаточно гибки [в плане хранения и переработки], чтобы их можно было измельчить в порошок для облегчения транспортировки, приготовления и потребления», — добавляется в сообщении.