Пикантная «приправа»: как снимали самые откровенные сцены в советском кино

Эротические сцены в советском кино – явление редкое и даже экстраординарное. Несмотря на жесткую цензуру, некоторым режиссерам иногда все же удавалось «приправить» свои ленты пикантными сценами. В подборке MIR24.TV вспоминаем самые громкие случаи, когда кинематографисты победили в схватке с худсоветом.

© Кадр из фильма «Интердевочка» 1989 г.

«Интердевочка» – фильм-революция

Картина о жизни работниц сферы интимных услуг вышла на экраны в 1989 году и стала одним из символов эпохи перестройки. Еще никто до Петра Тодоровского не решался снимать кино на такую тему. Естественно, в провокационной ленте не обошлось без постельных сцен. Для начинающей актрисы Елены Яковлевой эти эпизоды оказались самыми сложными. Впрочем, сразу после премьеры артистка проснулась по-настоящему знаменитой.

«Маленькая Вера» – съемки из шкафа

За год до «Интердевочки» в прокат вышла другая скандальная драма – «Маленькая Вера». С показов этой ленты публика уходила, выкрикивая слово: «Позор!». Настолько ошеломляющей и натуралистичной оказалась для впечатлительных граждан сцена близости между Верой и Сергеем. Кстати, на съемках этого эпизода режиссеру Василию Пичуле пришлось спрятаться в шкаф, чтобы не смущать артистов. Несмотря на волну общественного гнева, сенсационный фильм собрал у экранов 56 млн зрителей, сделал внушительную кассу и выиграл несколько престижных кинонаград.

«Выйти замуж за капитана» – импровизация под водой

Изначально фильм, сделавший Веру Глаголеву популярной актрисой, не имел эротического подтекста. Пикантный отрывок появился в ленте благодаря импровизации актера Виктора Проскурина. В момент, когда герои фильма купаются в озере, артист нарочно вытягивает партнершу за руку из воды. Мужчина прекрасно знал, что исполнительница стояла под водой топлес, но решил зло подшутить над ней. В итоге режиссеру пришлось сначала успокоить расстроенную девушку, а затем убедить ее включить неожиданный кадр в финальный монтаж.

«Экипаж» – в джинсах под одеялом

Первый советский фильм-катастрофа запомнился публике не только зрелищными спецэффектами, но и постельной сценой между героями Александры Яковлевой и Леонида Филатова. Примечательно, что мужчине раздеться в кадре оказалось сложнее, чем его партнерше. Так что в самом чувственном эпизоде актер лежит под одеялом в джинсах. А сделать пикантный момент более художественным удалось с помощью необычного метода съемки – часть действия кинематографисты показали через отражение в стекле.

«Москва слезам не верит» – случайный кадр

Оскароносный фильм Владимира Меньшова претерпел немало правок от худсовета. Сначала режиссеру пришлось убрать эпизод первой близости Рудольфа и Катерины – в итоговом варианте зрители догадываются о случившемся лишь по тихому протесту девушки «Рудик…не надо…» Затем была вырезана сцена, в которой главная героиня предстает перед зрителями в одной комбинации. Тем удивительнее, что критики пропустили момент, когда у Кати, лежащей в объятиях Гоши, случайно распахивается халат. К удивлению публики, неловкий момент прошел окончательный монтаж.

«Табор уходит в небо» – обнаженная цыганка

Сложно представить фильм о цыганском таборе без страстных сцен. В картине Эмиля Лотяну самой «горячей» оказалась сцена, в которой обнаженная девушка выходит из реки и без смущения выдерживает на себе мужской взгляд. Удивительно, но этот эпизод миновал советскую цензуру без каких-либо правок. «Табор уходит в небо» стал лидером советского кинопроката 1976 года – его посмотрели почти 65 млн зрителей.

«Осень» – неверные супруги

Главные герои фильма – любовники, которые ради встреч друг с другом обманывают своих супругов. Сама тема картины в 70-е годы уже казалась достаточно провокационной. А дополнила эту противоречивую историю постельная сцена с Натальей Рудной и Леонидом Кулагиным. Сегодня этот момент кажется совершенно невинным, но советским критикам принять такое было сложно. Из-за излишней откровенности ленте ограничили прокат, а режиссеру Андрею Смирнову еще несколько лет не давали ничего снимать.

«А зори здесь тихие» – девушки в бане

Военная драма о девушках-добровольцах потрясает до глубины души даже самых стойких зрителей. Изобразить чудовищную несправедливость войны режиссеру удалось благодаря контрастам повествования. Особенно красноречивым получился эпизод в бане.

«Девочки, мне надо показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать», – так Станислав Ростоцкий уговаривал актрис раздеться перед камерой.

В итоге ему удалось убедить в важности фрагмента и стеснительных исполнительниц ролей, и чиновников Госкино, и миллионы зрителей.

«Бриллиантовая рука» – легендарное соблазнение

Сцена соблазнения с участием актрисы Светланы Светличной – одна из самых запоминающихся в фильме. И хотя роковая красотка оголяется довольно целомудренно, без демонстрации обнаженной груди, для граждан СССР это было сравнимо с настоящим стриптизом. Избежать окончательного уничтожения эпизода удалось лишь благодаря вмешательству Брежнева. К сожалению, знаменитый танец не только прославил актрису на всю страну, но и сделал ее заложницей образа женщины-вамп.

«Андрей Рублев» – ночь Ивана Купалы

Режиссер Андрей Тарковский всегда отличался смелыми решениями. Однако сцена празднования ночи Ивана Купалы в фильме про иконописца удивляет даже современных зрителей. Десятки молодых людей бегают абсолютно голыми и соблазняют друг друга – такого натурализма чиновники не простили режиссеру. В итоге фильм не попал в широкий прокат, а дошел до публики лишь спустя двадцать лет.