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Цензура пропустила: самые откровенные сцены в советском кино

Эротические сцены в советском кино – явление редкое и даже экстраординарное. Несмотря на жесткую цензуру, некоторым режиссерам иногда все же удавалось «приправить» свои ленты пикантными сценами. В подборке MIR24.TV вспоминаем самые громкие случаи, когда кинематографисты победили в схватке с худсоветом.

Пикантная «приправа»: как снимали самые откровенные сцены в советском кино
© Кадр из фильма «Интердевочка» 1989 г.

«Интердевочка» – фильм-революция

Картина о жизни работниц сферы интимных услуг вышла на экраны в 1989 году и стала одним из символов эпохи перестройки. Еще никто до Петра Тодоровского не решался снимать кино на такую тему. Естественно, в провокационной ленте не обошлось без постельных сцен. Для начинающей актрисы Елены Яковлевой эти эпизоды оказались самыми сложными. Впрочем, сразу после премьеры артистка проснулась по-настоящему знаменитой.

«Маленькая Вера» – съемки из шкафа

За год до «Интердевочки» в прокат вышла другая скандальная драма – «Маленькая Вера». С показов этой ленты публика уходила, выкрикивая слово: «Позор!». Настолько ошеломляющей и натуралистичной оказалась для впечатлительных граждан сцена близости между Верой и Сергеем. Кстати, на съемках этого эпизода режиссеру Василию Пичуле пришлось спрятаться в шкаф, чтобы не смущать артистов. Несмотря на волну общественного гнева, сенсационный фильм собрал у экранов 56 млн зрителей, сделал внушительную кассу и выиграл несколько престижных кинонаград.

«Выйти замуж за капитана» – импровизация под водой

Изначально фильм, сделавший Веру Глаголеву популярной актрисой, не имел эротического подтекста. Пикантный отрывок появился в ленте благодаря импровизации актера Виктора Проскурина. В момент, когда герои фильма купаются в озере, артист нарочно вытягивает партнершу за руку из воды. Мужчина прекрасно знал, что исполнительница стояла под водой топлес, но решил зло подшутить над ней. В итоге режиссеру пришлось сначала успокоить расстроенную девушку, а затем убедить ее включить неожиданный кадр в финальный монтаж.

«Экипаж» – в джинсах под одеялом

Первый советский фильм-катастрофа запомнился публике не только зрелищными спецэффектами, но и постельной сценой между героями Александры Яковлевой и Леонида Филатова. Примечательно, что мужчине раздеться в кадре оказалось сложнее, чем его партнерше. Так что в самом чувственном эпизоде актер лежит под одеялом в джинсах. А сделать пикантный момент более художественным удалось с помощью необычного метода съемки – часть действия кинематографисты показали через отражение в стекле.

«Москва слезам не верит» – случайный кадр

Оскароносный фильм Владимира Меньшова претерпел немало правок от худсовета. Сначала режиссеру пришлось убрать эпизод первой близости Рудольфа и Катерины – в итоговом варианте зрители догадываются о случившемся лишь по тихому протесту девушки «Рудик…не надо…» Затем была вырезана сцена, в которой главная героиня предстает перед зрителями в одной комбинации. Тем удивительнее, что критики пропустили момент, когда у Кати, лежащей в объятиях Гоши, случайно распахивается халат. К удивлению публики, неловкий момент прошел окончательный монтаж.

«Табор уходит в небо» – обнаженная цыганка

Сложно представить фильм о цыганском таборе без страстных сцен. В картине Эмиля Лотяну самой «горячей» оказалась сцена, в которой обнаженная девушка выходит из реки и без смущения выдерживает на себе мужской взгляд. Удивительно, но этот эпизод миновал советскую цензуру без каких-либо правок. «Табор уходит в небо» стал лидером советского кинопроката 1976 года – его посмотрели почти 65 млн зрителей.

«Осень» – неверные супруги

Главные герои фильма – любовники, которые ради встреч друг с другом обманывают своих супругов. Сама тема картины в 70-е годы уже казалась достаточно провокационной. А дополнила эту противоречивую историю постельная сцена с Натальей Рудной и Леонидом Кулагиным. Сегодня этот момент кажется совершенно невинным, но советским критикам принять такое было сложно. Из-за излишней откровенности ленте ограничили прокат, а режиссеру Андрею Смирнову еще несколько лет не давали ничего снимать.

«А зори здесь тихие» – девушки в бане

Военная драма о девушках-добровольцах потрясает до глубины души даже самых стойких зрителей. Изобразить чудовищную несправедливость войны режиссеру удалось благодаря контрастам повествования. Особенно красноречивым получился эпизод в бане.

«Девочки, мне надо показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать», – так Станислав Ростоцкий уговаривал актрис раздеться перед камерой.

В итоге ему удалось убедить в важности фрагмента и стеснительных исполнительниц ролей, и чиновников Госкино, и миллионы зрителей.

«Бриллиантовая рука» – легендарное соблазнение

Сцена соблазнения с участием актрисы Светланы Светличной – одна из самых запоминающихся в фильме. И хотя роковая красотка оголяется довольно целомудренно, без демонстрации обнаженной груди, для граждан СССР это было сравнимо с настоящим стриптизом. Избежать окончательного уничтожения эпизода удалось лишь благодаря вмешательству Брежнева. К сожалению, знаменитый танец не только прославил актрису на всю страну, но и сделал ее заложницей образа женщины-вамп.

«Андрей Рублев» – ночь Ивана Купалы

Режиссер Андрей Тарковский всегда отличался смелыми решениями. Однако сцена празднования ночи Ивана Купалы в фильме про иконописца удивляет даже современных зрителей. Десятки молодых людей бегают абсолютно голыми и соблазняют друг друга – такого натурализма чиновники не простили режиссеру. В итоге фильм не попал в широкий прокат, а дошел до публики лишь спустя двадцать лет.

Истории
Наталья Рудная
Виктор Проскурин
Леонид Кулагин
Леонид Филатов
Александра Яковлева
Вера Глаголева
Станислав Ростоцкий
Андрей Рублев
Петр Тодоровский
Андрей Смирнов
Владимир Меньшов
Елена Яковлева
Андрей Тарковский