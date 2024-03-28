Услышать звуки восстаний, увидеть ход революции

Сотрудники музея «Пресня» представили буклет, посвященный диораме «Героическая Пресня. 1905 год». «Вечерняя Москва» побывала в аппаратной, откуда управляют реконструкцией.

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В зале гаснет основной свет. На диораме зрителям виден пейзаж Пресни во время первой революции 1905 года: на улицах беспорядок, здания в огне, белогвардейцы надвигаются где-то вдали. Зрителей от них отделяет баррикада, которую выстроили восставшие против монархической власти горожане.

На аудиозаписи советский артист Михаил Ульянов рассказывает о происходящих событиях в хронологическом порядке. Внезапно что-то вокруг начинает грохотать, а свет вспышками слепит глаза: Пресня попала под артиллерийский обстрел.

— Диорама была создана народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом. Она позволяет нам не только погрузиться в то историческое событие, но и понять, как его оценивали через несколько десятилетий, — рассказал заведующий экспозиционно-мемориальным отделом «Пресня» Юрий Быкадоров.

Диорама включает в себя не только само полотно с инсталляцией, но и звуковое, световое сопровождение. Для управления ими в музее есть отдельные помещения, в которое зрителей, разумеется, не пускают. Расположены они над диорамой. Чтобы добраться туда, необходимо преодолеть крутую и узкую лестницу, взбираться по которой стоит аккуратно, не торопясь и держась за поручень: иначе можно споткнуться.

В первой комнате расположен телекоммуникационный шкаф, который защищает размещенное в нем оборудование от пыли и влаги. Здесь расположены компьютеры с программами, отвечающими за работу всех дополнительных элементов диорамы.

— Как и людям, оборудованию нужно давать отдых. У музея выходной день в понедельник, — поделился Юрий Быкадоров. — В воскресенье вечером мы полностью выключаем систему до утра вторника.

В следующем помещении ходить пришлось полусогнувшись, внимательно следя за тем, чтобы не стукнуться головой об потолок. Здесь, как перед сценой, расположены софиты, освещающие диораму. Именно благодаря им на полотне загораются здания и плывут облака.

— В «Героической Пресне.1905 год» проделана совершенно потрясающая техническая работа по выстраиванию драматизма сюжета. Отдельную роль в этом, конечно, играет освещение, — отметил Быкадоров. — Но и не только оно. На самом деле даже в самой композиции есть много неочевидных, но говорящих деталей, на которые можно обратить внимание.

Так, например, на тумбе с афишами, которая лежит в основании баррикады, есть два анонса спектаклей, которые показывали в театрах в то время в Москве: «Порченный» и «Богема».

— В этом тоже есть некоторый символизм. Сочетание этих двух афиш говорит нам, зрителям, о том, что в тот период истории старый мир должен был рухнуть — баррикада должна его сломить, — рассказал Юрий Быкадоров. — Именно о таких интересных, но неочевидных деталях мы подробно рассказали в буклете «Ефим Дешалыт. Героическая Пресня. 1905 год. История в деталях».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сазонов, художник декоративно-прикладного искусства, входил в творческий коллектив Дешалыта: