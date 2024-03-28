Страшно красиво. Кузнец превращает гильзы в шедевры

Донецкие кузнецы создают необычные элементы декора. Мастера изготавливают различные предметы с использованием гильз от пуль.

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В 2024 году крупной частной донецкой мастерской исполнится 30 лет. Все эти годы она не прекращала свою работу.

Даже в самое трудное время — с 2014 года по сегодняшний день, донецкие кузнецы продолжают радовать людей своим искусством из металла. Большая часть работ, созданная в стенах этой кузницы, отражает настроения общества и события миропорядка вокруг.

— Мы создаем единичные авторские работы, то есть вторых таких экземпляров не найти. Среди них есть и настольная лампа, выполненная в стиле «сталинский ампир », — рассказывает президент Гильдии кузнецов Донбасса, руководитель мастерской Виктор Бурдук. — Нижняя часть лампы выполнена из артиллеристской латунной гильзы.

Абажур изделия украшает витраж, а поверх цветных стекол мастера прикрепили герб Донецкой Народной Республики, сплавленный из латуни.

— Над этой лампой в течение месяца трудились несколько наших мастеров, — добавляет руководитель мастерской. — Например, кто-то ковал, кто-то занимался витражом, участвовали литейщики и сборщики.

Как объясняет Виктор Бурдук, не одна лампа создана коллективным трудом. В его мастерской часто создаются произведения нескольких авторов, потому что каждый член команды выполняет свои определенные функции.

— Кроме того, мы регулярно запускаем и участвуем в различных проектах, — рассказывает президент Гильдии кузнецов Донбасса. — Например, в прошлом году наша мастерская создала гигантскую наковальню. Внутри нее было небольшое помещение размером 12 квадратных метров.

Внутри можно было даже пообщаться с мастерами.

— Еще у нас есть параллельное течение — дартс, — рассказывает Виктор Бурдук. — И мы на постоянной основе помогаем нашей Федерации дартса. Предоставляем для участников и победителей различные призы и сувениры.

Помимо этого, как заявляет президент Гильдии кузнецов Донбасса, в ближайшее время их работы подарят участникам соревнований по дартсу, которые совсем скоро пройдут в столице.

— Наш представитель поедет в Москву, снаряженный подарками и передаст их Федерации дартса России, — добавляет Виктор Бурдук. — Но какие именно подарки — пока оставим в секрете. Мы хотим, чтобы наши работы стали настоящим сюрпризом для участников и победителей соревнований.

КСТАТИ

Виктор Бурдук стал автором уникального проекта — парка кованых фигур. Это территория в Донецке, украшенная скульптурными композициями, созданными из металла. Впервые люди смогли посетить парк кованных фигур в 2001 году. Там представлено 220 композиций, разделенных на аллеи. Например, среди них есть «Знаки зодиака».