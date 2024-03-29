Кто помешал Берия взять власть в СССР в свои руки

29 марта 1899 года, ровно 125 лет назад, в небольшом абхазском селе Мерхеули родился Лаврентий Берия — зловещий руководитель советских спецслужб в неизменном пенсне, один из создателей ГУЛАГа, куратор атомного проекта СССР. После кончины Сталина в марте 1953-го он посчитал себя лучшим претендентом на высшую власть в стране. Берия придумал план, как забрать СССР себе, и для этого провел ряд преобразований — они известны под условным наименованием «реформы Берии». Министр внутренних дел инициировал самую массовую в истории амнистию заключенных, запретил пытки, пытался усилить роль МВД, вроде бы даже готовил десталинизацию. Но выйти победителем из схватки за власть у него не получилось — Берия пал жертвой тандема Маленков — Хрущев, которые объединились против общего врага и затем, как считают многие, присвоили себе часть его идей. Как горячая весна любимого сталинского наркома обернулась для него концом — в материале «Ленты.ру».

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«Нас в коммунизм без лишних слов ведет Георгий Маленков, а проститутка Берия не оправдал доверия!»

Частушки подобного содержания летом 1953-го гулким эхом прокатывались по кривым улочкам центра Москвы. Столица горячо обсуждала падение кумира, имя «вождя советской политической полиции» склоняли на все лады, называли провокатором и сказочной сволочью, болтали о его романах с артистками и обвиняли в бонапартизме.

«Как ужасно сознавать, что "враги" — не враги вовсе, а те, которых мы боготворили, которые "дорогие" вожди — на самом деле жестокие и кровожадные выродки вроде Берии, — размышляла в своем дневнике одна из вконец запутавшихся гражданок Эльвира Филипович. — А мы-то все какие дураки, что их так любили!»

Другой современник событий Иван Селезнев, как только до народа дошло известие о казни Берии, сделал многообещающий вывод: «Теперь всем честным труженикам станет легче жить!»

«Либеральный кровопийца»

Приход Берии на пост наркома внутренних дел в конце ноября 1938 года совпал со свертыванием репрессий. Собственно, между двумя этими событиями проводили четкую линию: убрали сумасбродного Николая Ежова, и мучениям народа пришел конец. Многие находившиеся под стражей в то время связывали свои надежды с Берией, особенно репрессированные инженеры, конструкторы, проектировщики, желавшие работать и считавшие нового наркома небезучастным к судьбам интеллигенции.

«На самом деле логическая связь здесь прямо противоположная: не "пришел Берия, и стало меняться", а "стало меняться, и пришел Берия", — говорит «Ленте.ру» старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Михаил Минц. — Действовал жесткий порядок, что при любых разногласиях между членами Политбюро последнее слово остается за Сталиным, после 1937 года это правило работало еще сильнее. Решение о свертывании Большого террора в конце 1938-го было принято именно Сталиным. А дальше уже в рамках этого решения начались конкретные меры. Помимо того что притормозили вал арестов и казней, поменялось руководство НКВД».

До конца 1939 года по региональным управлениям НКВД прокатилась целая волна чисток, руководителей разного уровня обвиняли в пытках и фальсификации уголовных дел. По уточнению Минца, в тот период как раз прекратили некоторое количество дел, по которым еще не успели вынести приговоры. Какое-то количество людей тогда неожиданно для себя вернулись домой.

Назначение Берии стало частью комплекса решений по свертыванию террора, считает историк.

Сталину потребовался новый нарком внутренних дел, чтобы можно было свалить весь Большой террор на Ежова. Того сделали козлом отпущения с целью вывести из-под удара высшее политическое руководство. В пропаганде как раз появилось слово «ежовщина», обозначавшее репрессии конца 1930-х годов. Все это предопределило дальнейшую судьбу Ежова

Роль Берии в спасении своей репрессированной матери отмечал в мемуарах известный поэт Михаил Танич. Его отца Исаака Танхилевича, начальника управления коммунального хозяйства Таганрога, приговорили к высшей мере по обвинению в хищении социалистической собственности и привели приговор в исполнение в октябре 1938-го, еще при Ежове. Мать Танича тоже арестовали, 14-летнего парня забрал дед.

По формулировке самого Танича, сменив Ежова на посту наркома, «либеральный кровопийца» Берия распорядился выпустить из таганрогских застенков «целиком всю камеру жен врагов народа, с прекращением следствия». В числе этих женщин оказалась и Марина Траскунова, дожившая до 1976 года. Ну а Танич, как известно, в 2003-м удостоился почетного звания «Народного артиста России».

Автор одной из биографий наркома Борис Соколов так и вовсе уверен, что в 1940 году герой его труда выступал против казни польских офицеров и мог попросить Сталина, чтобы его имя было вычеркнуто из числа тех, «от лица которых формально будут вынесены смертные приговоры». Впрочем, историк Минц считает эту версию несостоятельной.

«Это довольно странная версия, поскольку решение о расстреле польских офицеров было принято на основании докладной записки самого Берии, где он обосновывает эту меру: "У нас в лагерях содержатся столько-то польских граждан, все они поголовно являются врагами советской власти", — напоминает он. — Прямым текстом о необходимости казни не говорится, но используются стандартные формулировки той эпохи. Эта записка стала основанием для решения Политбюро о проведении операции»

«Берия неплохо представлял ситуацию в стране»

Позиции Берии, а также Георгия Маленкова в 1940-е стремительно укреплялись. Оба — заместители председателя правительства, то есть Сталина. На них возложены и другие крайне важные функции: Берия курирует атомный проект СССР, Маленков — все ракетостроение. Пропаганда раскручивает их не только как верных сталинцев, но и как учеников Ленина, работавших под его руководством (хотя тот, скорее всего, даже не знал об их существовании). Ряд исследователей сходится во мнении, что Берия и Маленков ловко использовали мнительность Сталина, приближая себя к нему и отдаляя от него конкурентов. Есть версия, что Сталин, проживи он чуть дольше, мог бы репрессировать Вячеслава Молотова и Анастаса Микояна.

На 50-летие Берии, которое он отмечал в 1949-м, газета «Правда» назвала его «верным учеником Ленина, соратником товарища Сталина, выдающимся деятелем Коммунистической партии и Советского государства». В том же году произошло успешное испытание первой советской атомной бомбы, что еще больше усилило позиции Берии в правящей верхушке.

После победы над внешним противником — нацистской Германией — в СССР взялись за поиск внутренних врагов. В начале 1950-х по стране прокатились громкие разоблачения тех, кто, как утверждалось, отравлял жизнь честного советского человека — врачей-вредителей, правых оппортунистов, сионистов и буржуазных националистов. Под какую-нибудь из этих категорий мог попасть любой гражданин СССР — от рядового колхозника до члена Политбюро.

К 1951 году Берия выходит на пик могущества, однако по его позициям жестко бьет «мингрельское дело», в рамках которого в Грузии арестовали ряд высокопоставленных лиц — выдвиженцев заместителя предсовмина. Уже через какие-то недели после кончины Сталина этих людей реабилитируют и вернут им потерянные посты. Впрочем, после падения своего благодетеля некоторые из них вновь будут репрессированы уже как члены «банды Берии».

Тем не менее наследником Сталина он не стал. По своему политическому весу весной 1953 года Берия был вторым человеком в государстве после Маленкова. Многих тогда занимал вопрос, почему министр внутренних дел котируется в СССР выше главы МИД. Несмотря на почтенный возраст, тема возни на политическом Олимпе занимала воображение писателя Михаила Пришвина. На основе известной ему информации он делал вывод, что в последние годы жизни Сталина именно Берия «был полновластным диктатором». Благодаря Пришвину мы знаем популярный слух того времени: дескать, глава МВД «хотел покончить с колхозами и тем самым получить популярность».

А студента Ставропольского института иностранных языков Николая Голубова, помимо прочего, удивляло, почему Берия за десятилетия жизни и работы в Москве так и не избавился от сильного грузинского акцента.

По дневникам современников эпохи видно, что люди пытались предугадать ход борьбы за власть, при этом главенствовало мнение, что второго подряд представителя Грузии на престоле народ просто не выдержит

На взгляд Минца, Берию сложно сравнивать с кем-либо из предшественников, поскольку все они работали в очень разных условиях, а сталинская система успела очень сильно измениться с 1930-го по 1953-й. Генрих Ягода был наркомом внутренних дел в одном Советском Союзе, отмечает кандидат исторических наук, Ежов — в другом, Берия начинал в третьем и заканчивал в четвертом.

«Он успел сконцентрировать в своих руках довольно много власти, через него шло много информации, — констатирует собеседник «Ленты.ру». — Берия, видимо, довольно неплохо представлял себе ситуацию в стране, некоторые вещи — адекватнее, чем Сталин. Тот до самого конца был уверен, что лагерная система может стать рентабельной. А Берия к началу 1950-х понял, что это нереально. По состоянию на 1953 год у него был более трезвый взгляд на реальность по сравнению со Сталиным».

«Выпущенные из лагерей занимаются грабежами»

26 марта 1953 года Берия дал старт одной из самых массовых амнистий за всю историю СССР. По мнению историков, это был один из этапов преобразования ГУЛАГа, который при Сталине разросся до невероятных размеров. Содержать огромное количество людей становилось слишком накладно для государственной казны, поэтому примерно половину решили выпустить. Так Берия снискал славу главного «либерала» Советского Союза. Он предложил освободить 1 миллион 302 тысячи человек и прекратить следствие в отношении еще 401 тысячи. В своей записке министр объяснил, что из более чем 2,5 миллиона узников ГУЛАГа лишь 221 435 человек являются «особо опасными государственными преступниками».

На свободе одновременно оказалось большое количество бывших зэков, в том числе опасных уголовников, что значительно ухудшило криминогенную обстановку в стране. Уже 2 июля в этот процесс были внесены серьезные изменения, отныне амнистия не распространялась на осужденных за разбой, воров-рецидивистов и злостных хулиганов.

«Вокруг неспокойно, — констатировала завотделом писем журнала «Крокодил» Нина Покровская. — Осужденные когда-то и теперь выпущенные из лагерей и тюрем по широкой амнистии занимаются грабежами и хулиганством. Об этом так много пишут в "Крокодил" со всех концов страны, об этом же можно прочитать в газетах в рубриках "Из зала суда", об этом рассказывают люди».

По словам Минца, решение об амнистии принималось коллегиально, а под документом стоит подпись председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ворошилова — с Берией амнистию начали связывать позже, хотя он и был ее инициатором. Историк признает разногласия в кругу исследователей по поводу мотивов амнистии и сетует на недостаток важных документов по теме, многие из которых до сих пор не рассекречены. По мнению Минца, массовое освобождение заключенных в 1953 году было продиктовано «попыткой разгрузить пенитенциарную систему, которая уже пребывала в кризисе».

«Амнистировали краткосрочников, а это в основном уголовники, причем нетяжкие, — уточняет эксперт. — По тяжким уголовным статьям [как и по политическим] давали полновесные сроки. То, что якобы отпускали одних убийц и насильников, это, к счастью, миф. Кстати, на этом мифе во многом основан сюжет "Холодного лета 53-го...". Тяжких уголовников не амнистировали, политических, естественно, тоже»

Но это не означает, что проблемы с ними — выдумка. Амнистия стала самой большой в отечественной истории, зэки заполонили города, но не могли адаптироваться к жизни в советском обществе — это стало колоссальной нерешаемой проблемой.

«Работы для них не было, жилья — тоже, — объясняет Минц. — Какой-то программы по реабилитации вышедших заключенных не существовало, хорошо еще, если на свободе остались родственники, не отреклись [от освобожденного]. Случалось, человек выходил в пустоту. А это были люди, посидевшие в лагерях и привыкшие к насилию. Все это в сумме дало скачок преступности, особенно в крупных городах. Из-за этого в массовой памяти и осталось убеждение, что выпускали одних убийц».

Инициативой Берии стало и сворачивание грандиозных и дорогостоящих строек, закрытие амбициозных проектов вроде подводного тоннеля, который соединил бы Сахалин с материком.

«Берия начал бы десталинизацию раньше и радикальнее, чем Хрущев»

Уход Сталина во многом развязал Берии руки: в борьбе за власть он использовал свои увеличившиеся возможности и не просто ждал своего часа, а готовился стать первым человеком в государстве. Глава МВД старался добиться ослабления контроля за партаппаратом со стороны Маленкова, прекратил практику согласования кадровых решений в своем Министерстве.

«Это был очень существенный момент, ведь важнейший принцип номенклатуры — согласование кандидатур с партийными органами соответствующего уровня, в том числе — в отделах и с секретарями ЦК КПСС, — заверяет историк Олег Яхшиян. — Как бы Сталин не относился в разные периоды к партийному аппарату, он неукоснительно следовал этому правилу. И вот этот порядок Берия в рамках своей епархии прекратил. Партия оказалась отстранена от участия в назначении руководителей спецслужб республиканского и областного масштаба».

Помимо того, по данным многих историков, Берия приказал своим людям собирать компромат на всех партийных и государственных руководителей.

Если верить Серго Берии, его отец еще при жизни Сталина говорил о вреде культа личности и заявлял, что тот допустил вещи, «непростительные никому».

Берия первым поднял вопрос о личной роли Сталина в репрессиях. В прежние времена во всех грехах обычно обвиняли Ежова. Теперь же впервые было заявлено, что террор проводился по прямому указанию Сталина.

8 апреля 1953 года Берия направил в Президиум ЦК КПСС записку «О неправильном ведении дела о так называемой мингрельской националистической группе», она адресовалась конкретно товарищам Маленкову и Хрущеву. Среди прочего он указал, что Сталин «требовал применения к арестованным физических мер воздействия с целью добиться их признания в шпионско-подрывной работе».

За неделю до того, 1 апреля, Берия составил еще одну записку — «О реабилитации лиц, привлеченных по так называемому делу о врачах-вредителях», в которой, в частности, говорилось о санкции Сталина «на применение мер физического воздействия» к арестованным врачам.

Пришвин зафиксировал в своем дневнике слух, гулявший в народе: якобы Берия в ежовское время доложил Сталину, что «сейчас десятки невинных терпят», на что диктатор будто бы ответил: «И пусть терпят!» Писателя очень интересовало, по личной жестокости Сталин сказал такие слова или по государственной необходимости.

4 апреля 1953-го вышел приказ Берии «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия». В документе сообщалось, что МВД установило «грубейшие извращения советских законов, аресты невинных советских граждан», фальсификацию материалов, допущенные следователями МГБ. Отдельно перечислялись виды пыток — жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, длительное лишение сна, заключение раздетых арестованных в холодный карцер и так далее.

Всем этим занималась специальная команда из тюремных работников, которые, как следовало из документа Берии, использовали различные орудия пыток. Такие методы допроса доводили арестованных до состояния упадка физических сил, моральной депрессии, некоторые теряли человеческий облик.

«Пользуясь таким состоянием арестованных, следователи-фальсификаторы подсовывали им заблаговременно сфабрикованные "признания" об антисоветской и шпионско-террористической работе», — подчеркивалось в документе.

Берия распорядился категорически запретить применение к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия, помещения для пыток ликвидировать, орудия — уничтожить.

Ряд исследователей биографии Берии сходятся во мнении, что именно он собирался разоблачать культ личности, однако Хрущев присвоил себе его задумки и вошел в историю как главный десталинизатор. Уже после ареста Берии, нещадно критикуя его на июльском пленуме, партийные вожди ставили ему в вину в том числе «либерализм», утверждая, что он решился на дискредитацию Сталина по карьерным соображениям. Критиковали его и за открытие ворот тюрем и лагерей.

«Действительно, есть мнение, что Берия начал бы десталинизацию раньше и радикальнее, чем Хрущев, если бы его не арестовали, — заключает Минц. — Мне сложно сказать, насколько эта точка зрения проверяема, поскольку многие документы по-прежнему засекречены. После ареста на Берию стали вешать всех собак, судили же его не за те преступления, в которых он был виновен. Вполне в сталинских традициях его объявили шпионом всех иностранных разведок, придумали обвинения во вредительстве»

Разбирая дело «банды Берии» на Пленуме ЦК, недавние соратники соревновались в тяжести выдвинутых против него обвинений. Андрей Андреев заявил, что экс-министр — ни много ни мало — с подачи неких «хозяев» хотел ликвидировать советский строй. Молотов позже добавил, что Берия «ничего не видел вне частной собственности» и не признавал социализм.

Автор биографии наркома Заза Цквитария считает, что обвинение в несвоевременном проведении амнистии было не чем иным, как частью политической борьбы, сама же амнистия пользовалась популярностью.

«Что касается либерализации законодательства, что выразилось в ослаблении груза репрессий, объявлении амнистии или упразднении Особого совещания, эти реформы Берии вызывают не очень много вопросов, — уверен он. — Нужно отметить, что люди, которые обвиняли Берию в проведении амнистии, после его [казни] авторами данного объявили себя, и амнистия была прозвана не бериевской, а хрущевской».

23 декабря 1953 года Берию расстреляли. Он унес с собой в могилу многие тайны, связанные с событиями в СССР в первой половине XX века.