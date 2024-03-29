Методы ингимаси: как террористы готовили нападение на «Крокус»

Следователи получили доказательства связи террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, с украинскими националистами. По данным Следственного комитета России (СКР), эта связь подтверждается показаниями обвиняемых, а также их финансовыми операциями. Между тем в настоящее время следователи выясняют, какую подготовку прошли террористы и где они взяли оружие для нападения, которое, по последним данным, унесло жизни 143 человек. О том, что известно о тактике, вооружении и подготовке террористов из «Крокуса», — в материале «Ленты.ру».

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Восстанавливая картину рокового вечера 22 марта 2024 года невозможно обойти вниманием эпизод, когда один из зрителей бросился на террориста, который в тот момент перезаряжал оружие, и несколькими ударами обезвредил его. Этот смелый поступок спас десятки жизней и дал экспертам повод для размышления по поводу подготовки стрелков.

Военный эксперт Василий Дандыкин, оценивая этот эпизод, отметил, что зритель не струсил и обезвредил террориста, что может указывать на наличие у молодого человека определенной подготовки, чего нельзя с уверенностью сказать о его противнике.

Оружейный эксперт Глеб Обуховский в беседе с «Лентой.ру» также рассказал, что подготовка террористов явно была не на высоком уровне — это видно по тому, как они перемещались и держали оружие.

Видно, что они не умеют передвигаться с оружием. Про боевое слаживание даже говорить нет смыслаГлеб Обуховский, оружейный эксперт

В то же время пожелавший сохранить анонимность инструктор по стрельбе и ветеран специальной военной операции (СВО) отметил, что слабая подготовка террористов спасла множество жизней. В качестве основных недостатков инструктор назвал передвижение плотной группой и тот факт, что стрелки постоянно опускали оружие — это значит, что они не умели переносить цели (вести огонь по объектам сбоку от них).

Методы ингимаси

Анализ первых данных, полученных следственно-оперативной группой, показывает, что оружие и боеприпасы, использованные при нападении на «Крокус Сити Холл», много лет пролежали на хранении. Об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал эксперт по борьбе с терроризмом из Российской криминологической ассоциации (РКА) имени Азалии Долговой.

По мнению эксперта, оружие и боеприпасы хранились в не очень хороших условиях — скорее всего, это был схрон, заложенный несколько лет назад в лесу. В то же время сами действия нападавших заставляют предположить, что они прошли определенную подготовку, но много лет назад, а затем долго не тренировались.

На это указывают и явно устаревшая тактика, использованная при нападении (она была актуальна лет 7-10 назад), и отсутствие новых, появившихся буквально в последние годы приемов против современных антитеррористических действий Эксперт по борьбе с терроризмом из РКА имени Азалии Долговой

Кроме того, как отмечает эксперт, бросается в глаза разница между сценарием преступления и уровнем исполнения: продуманный план нападения, точное знание слабых мест объекта, четкое представление реакции сотрудников «Крокус Сити Холла» — и топорное исполнение.

Собеседник «Ленты.ру» предполагает, что террористы относились к той категории боевиков, которую принято называть ингимаси — это название произошло от арабского слова, значение которого можно расшифровать примерно как «полное погружение в действие». Ингимаси действуют группами по 3-7 боевиков, атакуя быстро и агрессивно.

При этом они не связываются с заложниками, а стараются нанести максимальный урон всеми доступными средствами. Такие боевики — что-то вроде террористического спецназа, бойцы не испытывающие страха. Впрочем, как выяснилось, дело отнюдь не в природной храбрости.

Экспертиза крови, взятой у четверых обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл», показала наличие некого психотропа, состав которого не разглашается.

В момент задержания обвиняемые вели себя неадекватно. Не исключено, что это было следствием воздействия психотропного вещества, которое они приняли перед нападением. Возможно, это то самое вещество, которое отключает страх Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

«Спящие» террористы

По мнению эксперта по борьбе с терроризмом из РКА имени Азалии Долговой, весь комплекс данных, который на данный момент есть у следствия, заставляет предположить, что те, кто атаковал «Крокус Сити Холл», входили в так называемую «спящую» ячейку террористов.

Члены такой ячейки — это радикальные исламисты, прошедшие подготовку много лет назад и затем долгие годы обраставшие реальными документами и не привлекающей внимания биографией Эксперт по борьбе с терроризмом из РКА имени Азалии Долговой

Собеседник «Ленты.ру» предполагает, что эта «спящая» ячейка была создана одной из группировок, близких к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». А потом кто-то использовал каналы связи и пароли для «пробуждения» ячейки.

При этом план атаки на «Крокус Сити Холл» готовили люди, знакомые и с инженерными планами концертного комплекса, и с особенностями его охраны, и с анализом реагирования оперативных служб на поступающие сигналы. Для этого могли использоваться инсайды от сотрудников самого концертного комплекса, а также надзорных органов.

К примеру, как поясняет эксперт, схемы вентиляции в «Крокусе» не секретны, но мало кто умеет в них разбираться и имеет к ним доступ. А нападавшие устраивали поджоги ровно в тех немногочисленных местах, где ток воздуха способствовал быстрому распространению огня и максимальному ущербу. А это мало похоже на случайность.

Для каждого боевика группы были разработаны поминутные сценарии, в которых указаны ориентиры, направления и задачи. Между ними были распределены роли: одни вели огонь, другие вначале поджигали здание, а позже присоединились к ведению огня. Скорее всего, террористов также предупредили, что говорить на допросах Эксперт по борьбе с терроризмом из РКА имени Азалии Долговой

Причем, по словам эксперта, ряд признаков указывает на то, что планы нападения составляли специалисты христианской (а не мусульманской) религии. К примеру, исламисты обычно не платят за теракты деньги — а судя по допросам задержанных, за нападение на «Крокус Сити Холл» им заплатили сотни тысяч рублей.

Не исключено, что этот след может вести к украинским националистам: об их связи с террористами, атаковавшими «Крокус Сити Холл», «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, эта связь подтверждается словами задержанных, а также информацией на изъятых у них технических устройствах и сведениями о финансовых операциях.

В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления Из сообщения пресс-службы СКР

Стволы из даркнета

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, оружие, которое применили террористы при атаке на «Крокус Сити Холл», было заранее приготовлено и спрятано кем-то в тайнике. О своей непричастности к покупке оружия заявил и один из обвиняемых по делу о теракте Шамсиддин Фаридуни.

Оперативник: «Где оружие брали?» Фаридуни: «Оружие они сами доставили» Оперативник: «Кто они?» Фаридуни: «Не знаю. [В мессенджере] написали — без имени, без фамилии, без ничего» Из оперативного видео задержания Шамсиддина Фаридуни

При этом не исключено, что оружие организаторы теракта приобрели через даркнет. В частности, как стало известно «Ленте.ру», в 2023 году несколько активных участников российского даркнет-сообщества получили предложение от неизвестных стать соучастниками в теракте в Москве, выступив в роли гарантов.

Я вообще изначально подумала, что это чья-то провокация. Мне сказали, что в сделке будут принимать участие пять гарантов, а еще одного гаранта нужно найти. Мне задали вопрос о том, кого я могу посоветовать. Я ответила, что понятия не имею, про какого гаранта у меня спрашивают. Я не поняла, что это серьезно может быть. Вы же понимаете, что это треш? Гарант — на стриме в одном из закрытых чатов

По данным «Ленты.ру», один из пяти гарантов согласился участвовать в сделке, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Конкретные цели или места теракта в ходе предварительного обсуждения не назывались, а аккаунты людей, которые выступали заказчиками теракта, впоследствии были удалены.

Между тем после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» главный русскоязычный поставщик оружия в даркнете поспешил опровергнуть свою причастность к делу и возложить вину на конкурента.

В частности, он обратил внимание на магазин, который, среди прочего, известен продажей карабинов — а именно ими пользовались террористы. При этом, по словам поставщика, тот же самый магазин якобы продал оружие стрелку Артему Казанцеву, который в 2022 году напал на школу №88 в Ижевске, убил 15 человек (в том числе семь детей) и покончил с собой.

Впрочем, подпольных торговцев оружия в даркнете мало волнуют цели тех, кто приобретает стволы: все сделки проходят на условиях полной анонимности — контакты между покупателем и продавцом минимальны.

Не продам я, так продаст кто другой. Я же не один в этой сфере Владелец одного из оружейных магазинов в даркнете

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Между тем ранее юристы обращали внимание, что уголовное дело о нападении на «Крокус Сити Холл» было возбуждено по статье 205 («Теракт») УК РФ. Цель такого преступления — «дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими решений».

Специалисты предполагали, что дело может быть переквалифицировано на статью о массовом убийстве, поскольку у следствия не было доказательств террористической основы произошедшего. Однако после заявлений СКР о связи атаки на «Крокус» с украинскими националистами весьма вероятно, что мотив преступления вскоре перестанет быть загадкой.