Народные приметы на 29 марта

Саввин день отмечают сегодня по народному календарю. Считается, что теплая погода предвещает тепло на всю весну.

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Красный закат предупреждает о дожде на следующий день, а птицы, купающиеся в лужах, сулят солнечную неделю. Наши предки в этот день начинали готовить телеги. Перед тем как запрячь лошадь, телегу осматривали и обязательно проверяли колеса. А после начала движения внимательно прислушивались к скрипу.

Если скрипнуло переднее левое колесо – кто-то заболеет, переднее правое – к богатству, заднее левое – к долгам, а заднее правое – к прибыли.

Также 29 марта отправлялись за покупками. Считалось, что в этот день можно хорошо сторговаться и все вещи будут долго служить.

На Савву старались провести время с семьей, посидеть вместе за столом, поговорить по душам. И уделяли внимание домашним питомцам. Если сегодня привести в порядок клетку или вольер любимца, угостить его свежим кормом или лакомством, провести гигиенические процедуры, то животное или птица проживут дольше.

Запрещалось 29 марта:

свататься и жениться – брак будет недолгим, переезжать – жизнь в новом месте будет сложной, есть после заката – к долгам и бедности, зажигать свечи – нечисть приманивать, не пересаживали цветы – растения могут погибнуть, женщины не носили тяжестей – к лишениям.

Именины сегодня празднуют Александр, Антоний, Иван, Павел, Роман, Трофим.

В этот день родились: генерал-фельдмаршал, президент Российской академии наук граф Кирилл Разумовский, один из основоположников русской физиологии, профессор Алексей Филомафитский, летчик-космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев, прыгун в высоту, чемпион мира Иван Ухов.