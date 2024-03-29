Как Берия хотел раздать земли СССР

Лаврентий Берия — одна из самых популярных исторических фигур среди сталинистов. Они любят его за удачную организацию работы разведки и успешный атомный проект, в то время как противники Сталина считают Берию палачом и исчадием ада. Тем более парадоксально, что когда Берия стал править СССР, то инициировал первую «оттепель» задолго до Хрущева. В честь 125-го дня рождения знаменитого наркома «Газета.Ru» рассказывает о том, как Берия прекратил политические репрессии, отменил «стройки века», планировал помириться с Западом и отдать земли СССР соседям.

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Второй человек в стране

Лаврентий Берия попал в высшую политическую лигу в 1938 году, когда возглавил НКВД. Он сменил на этом посту Николая Ежова, одного из авторов Большого террора, с уходом которого волна репрессий схлынула. Берия, однако, тоже не был великим гуманистом, и под его руководством НКВД успел расстрелять тысячи польских пленных офицеров в Катыни и депортировать многие сотни тысяч людей из репрессированных народов (чеченцев и других жителей Северного Кавказа, турок, курдов и других). Из позитивных его достижений на посту главного чекиста обычно упоминают создание успешной агентурной сети по всему миру, которая оказала СССР большую помощь в ходе Второй мировой войны.

После ее окончания Берия покинул НКВД, оставив на хозяйстве бывшего заместителя Сергея Круглова, а сам целиком посвятил свое время созданию атомной бомбы.

В 1949 году проект увенчался успехом, и Берия, по сути, стал вторым человеком в стране. Поэтому когда в марте 1953-го умер Сталин, бывший главный чекист стал его неформальным преемником (хотя официально лишь вернулся на пост главы МВД).

Существует точка зрения, согласно которой Берия приложил руку к смерти Сталина, не давая врачам оказывать помощь парализованному инсультом вождю.

Бериевская оттепель

Правление Берии было коротким, поскольку в июне того же года его арестовала группировка под руководством Никиты Хрущева. Интересно, что бывший глава НКВД сам успел запустить «оттепель» еще до Хрущева: прекратил «дело врачей», которое многие считали новым Большим террором, освободил из ГУЛАГа более миллиона человек, запретил пытки задержанных МГБ и МВД и отменил большую часть паспортных ограничений.

Этот эпизод показал, что за политику репрессий Сталин был ответственным лично, а его ближайший соратник отменил эту практику в первый же месяц у власти.

Однако более удивительно, что чекист с многолетним стажем и куратор советского атомного проекта планировал провести куда более радикальные реформы, чем остановка карательной машины.

Во-первых, Берия намеревался обратить вспять срастание партийных органов с государственными. Например, мало кто сможет правильно назвать официальные должности Сталина в 1930-1950-е годы, но все во всем мире понимали, что он лидер партии и, следовательно, фактический руководитель страны. Берия же намеревался передать государственное управления в руки Совета министров, а ЦК КПСС должно было заняться кадровыми вопросами и продвижением коммунистических идей в обществе. При Берии также запретили нести на первомайской демонстрации портреты советских вождей.

Во-вторых, новый глава государства отказался от сталинской экономики, ориентированной на противостояние всему миру любой ценой и концентрацию всех ресурсов в руках вождя. Например, из состава МВД СССР были выведены многочисленные строительные и промышленные управления: Дальспецстрой на Колыме, институт Гидропроект (специализировавшийся на строительстве гидроэлектростанций), многочисленные нефтяные, транспортные и водохозяйственные предприятия. Вдобавок прекратились многочисленные «великие стройки коммунизма»: оросительный канал от реки Амударья в Туркмению, тоннель на Сахалин, трансполярная магистраль от Мурманска до Чукотки и многие другие проекты.

Национал-коммунизм без колхозов

Куда более неожиданными были идеи Берии о национальной и внешней политике. Судя по всему, бывший глава НКВД придерживался национал-коммунистических взглядов: каждый народ должен строить коммунизм самостоятельно, а власть одного народа над другим недопустима. Самым ярким воплощением этих идей стали указы о «коренизации» советских республик.

Например, по его плану, в силовых структурах республики должны были служить только люди титульной национальности: в РСФСР — русские, в ГССР — грузины, в Карело-финской АССР — карелы и финны и так далее.

В мае 1953 года Берия успел издать распоряжение о замене по этому принципу руководящего состава местных МВД в Латвии, Литве, Белоруссии и Украине. Точно такая же политика подразумевалась во всех сферах жизни и государственного управления.

Это, с одной стороны, вызвало одобрение национальных элит, с другой — вызвало яростный протест людей нетитульных национальностей, которых теперь предлагали дискриминировать. Вдобавок, эти реформы выглядели откровенно взбалмошными и непродуманными: некоторые титульные народы не были большинством в своих республиках, а часть народов не имела своих территориальных образований. Поэтому Хрущев ссылался на эти идеи в качестве одного из ключевых поводов для отстранения преемника Сталина с поста.

Наконец, Берия планировал радикальные шаги по примирению с западными странами. О большей их части нет надежной информации, зато известно, что он предложил ряд шагов для исправления экономической ситуации в ГДР (Восточной Германии).

«а) отказаться в настоящее время от курса на строительство социализма в ГДР и создания колхозов в деревне;

б) пересмотреть проведенные в последнее время правительством ГДР мероприятия по вытеснению и ограничению капиталистических элементов в промышленности, в торговле и сельском хозяйстве, имея в виду отменить в основном эти мероприятия;

в) пересмотреть, в сторону сокращения, намеченные пятилеткой чрезмерно напряженные планы хозяйственного развития...» — писал глава СССР.

Характерно, что в частных разговорах Берия критиковал сохранение колхозов и в СССР.

В целом, по рассказу Серго Берии, сына Лаврентия, его отец планировал прекратить Холодную войну и отказаться от советского блока в Восточной Европе . Весьма вероятно, что при реализации этих идей ГДР и вовсе бы объединилась с Западной Германией.

Ради примирения Берия был готов отдать Кёнигсберг Германии, Южные Курилы — Японии, а завоеванную в 1939-1940-е годы часть Карелии — Финляндии. При этом, как передает мысли отца Серго, отказ от советизации восточной Европы заставил бы западные страны перестать считать СССР угрозой, что привело бы к установлению добрососедских отношений и разрыву Европы с США. Вероятно, Берия действительно верил в коммунизм и считал, что социалистической стране не обязательно иметь репрессивный аппарат и закрытую систему власти.

Неизвестно, что бы вышло из этих идей на практике, поскольку 26 июня 1953 года по инициативе Хрущева Берию арестовали. Спустя полгода его признали виновным в заговоре по захвату власти и измене Родине.

23 декабря Берия был расстрелян.