Как визит в парикмахерскую обернулся для женщины поражением почек

Женщина из Туниса несколько раз обращалась к врачам с жалобами на боль в почках после визита в парикмахерскую. Научная статья об этом случае была опубликована в the New England Journal of Medicine (NEJM).

26-летняя женщина трижды обращалась за медицинской помощью между июнем 2020 года и июлем 2022 года из-за проблем с почками. В первый раз она жаловалась на рвоту, температуру, диарею и боль в пояснице. «Каждый эпизод острого поражения почек совпадал с процедурой по уходу за волосами в одном и том же салоне в тот день, когда появились симптомы», — отметили авторы статьи. Позднее женщина также рассказала об ощущении жжения во время каждой процедуры по выпрямлению волос, из-за нее у нее появлялись язвы на коже головы.

Анализы дали положительный результат на повышенный уровень креатинина в плазме. Креатинин плазмы — это продукт жизнедеятельности мышц. Когда он попадает в кровь, он выводится из организма почками. Как оказалось, в салоне, где женщина выпрямляла волосы, парикмахер наносил на них крем, содержащий 10 процентов глиоксиловой кислоты. Использование этого химического вещества, по мнению исследователей, и привело к повреждению почек.

«Эти результаты исследования демонстрируют, что крем для выпрямления волос, содержащий глиоксиловую кислоту, ответственен за нефропатию, вызванную оксалатом кальция. Глиоксиловая кислота была запатентована и недавно внедрена в средства для выпрямления волос как более безопасная альтернатива препаратам, содержащим формальдегид», — говорится в статье. В заключении авторы выступили за запрет и изъятие из продажи подобных средств для выпрямления волос.

