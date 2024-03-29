Кто изобрел кофемолку и причем тут коза

За всю историю человечество придумало бессчетное количество кулинарных блюд, но изобрело всего три горячих напитка – чай, какао и кофе. Всё что есть, лишь варианты этих трёх. Особое место среди них занял кофе. Нет ничего лучше с утра или в минуту отдыха, чем чашка ароматного свежемолотого кофе. И тут не обойтись без кофемолки – день её рождения отмечается 3 апреля.

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Честно говоря, дата сильно притянута за уши. Но такое случается со многими бытовыми вещами, особенно когда не очень понятно, когда они в реальности появились на свет. Тогда используют первую подходящую дату. В данном случае под руку подвернулись сразу две и обе связаны с выданными патентами на механические кофемолки.

По первой из них некий британец Джеймс Каррингтон 3 апреля 1829 года получил патент на кофемолку. Ничего нового он не изобрел, но сделал ее более удобной и использовал более прочные материалы. Поэтому этот ящичек приобрел определенную популярность и появилось множество его вариантов.

Хотя, как и все европейские модели, имел свои недостатки – мелкого помола для настоящего турецкого кофе там можно было добиться только прибив кофемолку к столу. Или к стенке. Что и делали – иначе она прыгала как сумасшедшая.

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Вторая дата – 3 апреля 1928 года, получается 96 лет назад. Что случилось в этот день вообще не понятно, но календари исторических дат вовсю утверждают, что в этот день выдали патент на некую кофемолку, которую обозвали именно «механической». Кто выдал, кому – ни слова. Удалось только найти данные, что фирма по производству разного рода станков и бытового оборудования Leinbrock в тот год стала выпускать все новые модели кофемолок с неким приспособлением «Идеал». Но что это такое тоже не ясно.

Но день рождения кофемолки есть, его отмечают и это хороший повод вспомнить какими приспособлениями пользовались, чтобы получить напиток. Это только англосаксы убеждены, что изобретатель тот, кто первым успел добежать до патентного бюро.

Считается, что кофе впервые распробовали в Эфиопии, в ее южной провинции Каффа – отсюда и название. Хотя йеменцы страстно спорят и говорят, что это их бедуины придумали. В чем-то они и правы – в коммерческих целях кофе впервые стали выращивать именно там.

Но по существующей легенде о чудесных свойствах ягод этого растения узнали именно в Эфиопии, причем уже в христианское время – примерно в 800 году. Однажды у пастушка Кадди козы наелись кофейных ягод после чего не спали всю ночь, орали, безобразничали и всячески нарушали общественный порядок.

Поскольку это стало повторяться, то Кадди рассказал об этом аббату местного монастыря и принес ему ягоды кофе. Тот отругал нерадивого пастуха – мол следить надо лучше, чтобы козы не трескали что попало. И бросил ягоды в очаг. Вся комната наполнилась приятным ароматом жареных зерен. Священнослужитель почему-то решил их заварить, почувствовал прилив сил и всю ночь молился, даже не заснув при этом.

Считается, что вначале зерна вот так просто и заваривали – целиком. Но потом пришло понимание, что если их размельчить, то напиток получится более насыщенным и вкусным. Для этого эфиопы использовали деревянные ступку (скорее тарелку) и дубинку-пестик. И поступают так до сих пор – эфиопский кофе очень ценится гурманами и те, когда там не стреляют, специально едут туда чтобы попробовать.

Чуть позже для измельчения зерен кофе стали использовать камень. Точнее два плоских камня – один лежит, а по нему елозят вторым. Так добывали муку первые земледельцы. Причем верхний камень в данном случае часто выглядит очень красиво, там используют резьбу, а в качестве ручек вырезают небольшие фигурки. По внешнему виду он чем-то напоминает рубанок.

Арабы просто толкли зерна в каменных ступках и это стало настоящим искусством. Считалось делом исключительно мужским, поскольку требовало значительных усилий и терпения. Особо искусные мастера пользовались большим почетом.

© wikipedia.org // Турецкая ручная кофемолка

Ручная кофемолка тоже появилась на Востоке – примерно в XIV–XV веках там стали использовать ручную цилиндрическую мельницу для специй, которая есть сейчас на столе у многих. И кому-то пришло в голову, что так можно и зерна кофе перемолоть. Турки утверждают, что это придумали они, а персы (иранцы), что это их изобретение.

Штука оказалась весьма удачной, поскольку позволяла перемолоть зерна буквально в пыль, а это и есть основной секрет кофе по-турецки. Хотя и тут вылезли арабы и утверждают, что кофемолку придумали они, поскольку им осточертело часами толочь зерна в ступках.

Как только кофе попал в Европу сразу началась гонка по изобретению различного способа помола с наименьшими усилиями. Появляются всякого рода мельницы – чаще всего там использовались жернова, спрятанные в ящичках, которые крутились ручками. Претендентов на изобретательство множество – часто «первопроходцем» называют англичанина Николаса Бука с его моделью 1665 года, хотя такие устройства были известны и в более ранее время. Потом инженерная мысль перенеслась через океан – в 1820 годы дантист президента США Джеферсона Томас Брафф что-то подобное изобрел, а в 1828 году его дизайн улучшил Чарьз Паркер.

А в 1829 году свою модель представил упомянутый Джеймс Каррингтон и первый догадался добежать до патентного бюро. Но на нем инженерная мысль не остановилась – весь XIX век кто-то что-то предлагал свое. То форму ручки изменят, то вместо жерновов ножи поставят, то ременную тягу придумают. В 1913 году американцы наконец придумывают электрическую кофемолку.

Ну а в наше время механизация достигла уже фантастических масштабов неслыханных для пастушка Кадди и его коз. Теперь одна машина может зерна и размолоть и кофе сварить какой пожелаете. Но если захочется по-настоящему ароматного напитка не на бегу, то лучше всего достать старую кофемолку и не полениться покрутить ручку. Только так и можно понять, как выглядит настоящий кофе.