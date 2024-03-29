Голь на выдумки хитра: как советские водители безнаказанно воровали у государства

В народе говорят, что голь на выдумки хитра. Так как в СССР в эту социальную категорию попадала большая часть населения, то почти каждая профессия имела свои уловки, помогающие не совсем честно зарабатывать или даже воровать у государства. Особенно находчивы были в этом плане водители, перевозившие различные товары и продукты. Мы расскажем о нескольких уловках, помогавшим автомобилистам жить чуточку лучше, чем позволяла зарплата.

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Гиря в ведре

У ворот складов и предприятий, где товар отгружали по весу, стояли автомобильные весы. Они фиксировали массу пустого и загруженного транспортного средства. При въезде на территорию колбасной фабрики, сахарного завода или зернохранилища водители вешали на фаркоп ведро с гирей.

Самая обычная атлетическая чугунная гиря весом 16 или 32 кг прикрывалась сверху тряпками и была абсолютно незаметна, однако увеличивала массу пустой машины. Перед погрузкой водитель вытаскивал гирю, прятал ее в укромном месте на предприятии и грузился продукцией. Таким образом, в его распоряжении оказывался пуд или два любого товара, который он перевозил — колбасы, крупы, цемента.

Брусок в молоке

В Союзе молоко было в большом почете и за его качеством и жирностью старались следить. Находчивые водители молоковозов опускали в цистерну деревянный брусок и привязывали его проволокой к крышке.

Дороги в СССР были не слишком ровные, а возить молоко приходилось далеко, поэтому в конце пути на брусе успевало взбиться масло, которое становилось неплохим продуктовым подспорьем шоферской семье.

Пивные фильтры

В Союзе водители цистерн с пивом относились к привилегированной касте. Чтобы устроиться работать на таком автомобиле, нужно было иметь хорошие связи или дать взятку. Работа эта ценилась, поскольку подразумевала неограниченный доступ к свежему пенному напитку. Водители могли без особого риска сливать пиво на каждой загрузке, пользуясь особенностями конструкции цистерны.

В каждой новой машине для перевозки пива устанавливался фильтр, который занимал около 30 литров объема. Почти всегда эти фильтры сразу же снимали, но рассказывать об этом никто не спешил. При каждом наполнении бочки водитель получал те самые литры напитка «бонусом», и поймать на краже его было непросто.

Ведро в цистерне

Расхищать жидкие грузы удавалось при помощи простого ведра, закрепленного на дне цистерны. Когда емкость заполнялась молоком, квасом, пивом или спиртом, ведро тоже наполнялось. Но потом, когда цистерна полностью опорожнялась, жидкость оставалась только в ведре. Главное в этой ситуации было не расплескать «свое» по дороге домой.