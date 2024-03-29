Третья неделя Великого Поста: что запрещается делать

В начале апреля 2024 года наступает третья неделя Великого поста. Вместе с тем нужно придерживаться некоторых запретов и ограничений. В частности, на этот период нужно исключить из своего рациона мясные изделия и морепродукты. URA.RU рассказало, чего можно и нельзя верующим во время третьей недели поста.

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Что нельзя есть

Во время Великого поста из рациона стоит исключить: мясные изделия, в том числе сосиски, колбасу, паштет, рыбу и морепродукты (за исключением особых дней), сладости, яйца, молочные продукты, сливочное масло. При этом в некоторые дни правилами запрещается даже растительное масло.

Кому разрешается не соблюдать пост

Совсем освобождаются от необходимости поститься или делают это по менее жестким правилам дети до 14 лет, беременные и кормящие, пожилые, а также люди с различными заболеваниями, которым отказ от разных продуктов может причинить вред. Например, люди с заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, можно нарушать правила поста верующим, у которых работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Также могут не поститься путешествующие, если условия не дают на то возможности.

Что разрешено есть в третью неделю поста

На третью неделю поста можно кушать грибы, каши, фасоль, чечевицу, горох, нут, сою, овощи, морские водоросли, семечки, лаваши и макароны без яиц. Также разрешено употреблять кетчуп, соевый соус, аджику и уксус, мед, варенье, сухофрукты и горький шоколад. Согласно церковным канонам, требования к еде и питью остаются строгими.

Запреты на Великий пост

Помимо пищевых ограничений верующие должны отказываю от повседневного комфорта, чтобы заменить его духовными ценностями. На протяжении поста запрещается употреблять алкоголь за исключением воскресных дней, а также табачные изделия. Также в этот период нужно отказаться от свадеб и венчания. От интимной близости также следует воздержаться.

Не рекомендуется устраивать веселье, посещать развлекательные мероприятия, уделать много времени просмотру телевизора, компьютерным играм и соцсетям. Нельзя ссориться и ругаться с окружающими людьми, браниться и сквернословить, сплетничать, предаваться зависти и осуждению, злобе и агрессии.

Календарь питания по дням

Цель поста заключается не в голодание. Поэтому в этот период можно есть 5-6 раз в день. Однако главное знать, что можно кушать в определенные дни недели, передает «Царьград». Третья неделя:

1 апреля — сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

2 апреля — горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

3 апреля — сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

4 апреля — горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

5 апреля — сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

6 апреля — горячая пища с маслом — разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

7 апреля — горячая пища с маслом — разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

Сколько продлится пост

Даты начала и окончания поста нефиксированные. Каждый год они меняются и зависят от даты празднования Светлого праздника Пасхи. В 2024 году Пасха приходится на 4 мая. В связи с этим Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.