Почему новый вид гекконов назвали в честь Ван Гога

Ученые обнаружили новый вид гекконов в горном районе Западные Гаты в Индии. Самцы этих ящериц удивили исследователей своей окраской, напоминающей звезды на ночном небе, нарисованные Ван Гогом. Результаты научной работы опубликованы в журнале ZooKeys, о них сообщает портал EurekAlert.

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Экспедиции в Западные Гаты проводились в 2018-2022 годах. Ученые исследовали уже известные виды и искали еще не имеющие научного описания. В том числе, они сравнивали геном гекконов, внешне похожих друг на друга, а также строение тела вплоть до бугорков и чешуек — и именно таким образом выявили новый вид.

«Cnemaspis vangoghi назван в честь голландского художника Винсента Ван Гога, поскольку яркая окраска нового вида напоминает одну из его самых знаковых картин «Звездная ночь». Самцы этого вида имеют желтую голову и переднюю часть тела, а также светло-голубые пятна на спине и живут среди камней, а иногда и среди зданий и деревьев», — поясняется со ссылкой на участника исследования Ишана Агарвала из Фонда дикой природы Теккерея.

© Ван Гог «Звездная ночь»

Размеры нового вида геккона небольшие: до 3,4 см в длину. Кроме него обнаружен и близкородственный вид Cnemaspis sathuragiriensis, который похож на него внешне и обитает по соседству в холмах Сатурагири.

«Два новых вида распространены в невысоких, на уровне 250–400 м над уровнем моря, лиственных лесах Шривиллипутура и дополняют группу из пяти ранее известных эндемичных позвоночных животных из тигрового заповедника Шривиллипутур-Мегамалай в Индии. Они ведут дневной образ жизни и в основном активны в прохладные часы раннего утра и вечера, обитая в основном на камнях. До сих пор они были обнаружены только на очень небольшой территории, что является интересным случаем микроэндемизма среди низинных видов», — добавляет Агарвал.

В сумме по итогам проведенных экспедиций, тщательного генетического анализа и изучения особенностей строения ящериц, встреченных в Западных Гатах, ученые сообщают о более чем 50 новых видах.