Почему знаменитый исследователь и путешественник искал родину викингов в Ростовской области

Норвежский исследователь Тур Хейердал прославился своими путешествиями, которые развенчали исторические мифы. Путешествия Хейердала на бальсовом «Кон-Тики», папирусных «Ра» и «Ра-2», тростниковом «Тигрисе» доказали, что для человека прошлого море — не преграда, а дорога к новым землям. Всю жизнь Хейердал изучал статуи острова Пасхи, пирамиды инков, народы Полинезии, а на закате жизни обратился к мифам родной Норвегии.

Один – путь из вождя в боги

В XII веке исландский скальд — поэт-певец Снорри Стурлурсон написал «Сагу об Инглингах», в которой рассказал историю 31-го поколения скандинавских королей, живших до IX века. Снорри утверждал, что первые правители пришли с Востока, а именно из города Аз-Хоф, расположившегося в устье Таны — так греки называли реку Дон. Тур Хейердал решил посмотреть на сагу исландского скальда не как на миф, а как на документальный источник информации. Изучив ее, он стал отстаивать теорию, согласно которой бог Один — это реальный персонаж, который был королем племени асов и привел свой народ в Скандинавию.

Развивать теорию азовского происхождения викингов Хейердал начал вместе с писателем и историкам Пером Лиллестремом. В 2000 году свои предположения Хейердал изложил в книге «В погоне за Одином. По следам нашего прошлого». В интервью путешественник говорил:

«Посмотрите, Снорри Стурлуссон указывает нам на место и время. Он говорит, что у Одина было королевство в устье реки Тана. На левом берегу. А народ назывался народом асов. Итак, здесь была родная земля Одина, здесь жил Один как реальное человеческое существо. Он воевал с соседними племенами и иногда побеждал, иногда проигрывал. Но когда пришла римская армия, он решил покинуть свое царство».

Ссылаясь на тексты и карты Снорри, Хейердал утверждал, что в низовьях Дона существовал город Аз-Гоф, основанный племенем асов. Когда в Причерноморье пришли грозные римские легионы, вождь Один увел свой народ сначала на север, а потом повернул на запад. Через землю саксов асы вышли к острову Фюн в Дании.

На берегу моря они пересели в лодки и направились в Швецию, которая в то время была населена отсталыми племенами. Асы покорили местное население и привили им свою цивилизацию. После смерти вождь Один превратился в легенду и стал воинственным, но мудрым богом викингов.

Хейердал в России

Научное сообщество эту гипотезу всерьез не восприняло, как до этого высмеяло статью «Колумб и викинги». В 1978 году в Лондоне Хейердал написал, что скандинавы высадились в Америке задолго до Колумба. Смелая теория путешественника подтвердилась только спустя 20 лет.

На свой 85-летний юбилей Тур Хейердал решил посетить Россию. Все расходы на будущую экспедицию он взял на себя. В 2000 году в городе Азов начались археологические раскопки, в которых участвовали норвежские ученые и специалисты Ростовского государственного университета и Азовского историко-археологиче­ского и палеонтологического музея-заповедника.

За два месяца работы экспедиция подняла из-под земли 35 тысяч артефактов. Откопали землянку времен штурма турецкой крепости русским войском и средневековые кварталы древней турецкой крепости Азак. Доказательством связи Приазовья и Скандинавии стали найденные при раскопках три скандинавские пряжки времен эпохи викингов.

Продолжить исследования помешала смерть Тура Хейердала 18 апреля 2002 года. Он умер в 87 лет и до последних дней сохранял ясность ума и продолжал отстаивать гипотезу азовского происхождения Одина.

В академической науке новые теории часто принимаются с враждебностью, и только со временем их признают как реальные. Так было и с находками на берегу реки Толлензе, где в эпоху бронзы прошло грандиозное сражение.