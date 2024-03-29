«Бородинская битва 2.0»: как французы воевали с русскими в 1941 году

В походе Гитлера на СССР приняли участие сотни тысяч добровольцев из стран Западной Европы, питавших ненависть как к коммунизму, так и к исторической России.

«Легион французских добровольцев»

8 июля 1941 года в оккупированном немцами Париже был открыт пункт записи в «Легион французских добровольцев против большевизма». Его филиалы были образованы по всей Франции, в том числе на территории, остававшейся под формальным контролем коллаборационистского правительства маршала Петэна в Виши.

Хотя Петэн выразил полную поддержку походу Гитлера на Восток, он официально не одобрил ношение французами немецкой военной формы. В результате набор добровольцев пошёл не так успешно, как хотелось бы его организаторам и их немецким покровителям. Для сравнения: к осени 1941 года удалось завербовать во французский нацистский легион всего две с половиной тысячи человек. За это же время лидер бельгийских нацистов Леон Дегрелль набрал около двадцати тысяч валлонских добровольцев в вермахт. Это при том, что население франкоязычной части Бельгии было в восемь раз меньше населения Франции.

По-видимому, идея участия в войне против СССР не пользовалась популярностью во французском народе. Среди завербованных оказалось немало арабов и даже негров из африканских колоний Франции. Так что африканцы в форме вермахта, да ещё в русских снегах, хоть и кажутся нонсенсом, на самом деле были курьёзной реальностью. Французский легион получил в вермахте обозначение 638-го отдельного пехотного полка.

Французы на Бородинском поле

Завербовавшиеся французы хотели поскорее принять участие в войне против России, пока она ещё не завоёвана, чтобы внести и свой вклад в «победу над большевизмом». Легион был официально сформирован 27 августа 1941 года. В сентябре 1941 года его направили в военный лагерь в Польше, где добровольцы прошли военную подготовку. В ноябре 1941 года французов привезли в Смоленск. Оттуда они начали выдвижение к линии фронта.

Из-за того, что советские войска при отступлении уничтожали железные дороги, а их восстановление происходило очень медленно, французы двигались на захваченных у населения лошадях и пешком. Уже во время этого выдвижения им пришлось испытать то, что пережили солдаты Наполеона при своём отступлении в 1812 году: морозы, снег, нападения партизан. Среди личного состава 638-го полка ещё до прибытия на позиции было много обмороженных. Один из двух батальонов пришлось оставить в тылу как запасной.

Немецкий генерал Блюментрит писал о том, что первый батальон французского полка вермахта в октябре 1941 года вступил в бой с советскими войсками на Бородинском поле. Это сообщение было положено в основу эпизода советской художественно-исторической киноэпопеи «Битва за Москву», где немецкий генерал фон Клюге (командующий 4-й армией, а затем группой армий «Центр») обращается с речью к французским добровольцам, призывая их проявить «чудеса храбрости» на том же знаменитом поле, что и их предки в 1812 году.

На самом деле Блюментрит (а за ним советские сценаристы) перепутал факты. Первые французы прибыли на русский фронт только к декабрю 1941 года, когда линия фронта проходила значительно восточнее Бородинского поля. Клюге действительно посетил это поле, уже взятое немцами, и действительно обращался, но в другом месте, к французским волонтёрам. Это были разные события.

Повторили судьбу армии Наполеона

Начав свой боевой путь в декабре 1941 года, французы, вместо обещанного триумфального шествия на Москву, были сразу вынуждены вести тяжёлые оборонительные бои против начавшегося советского контрнаступления. Уже в феврале 1942 года от первого батальона полка оставалось всего несколько десятков человек. Сам полк был сведён до одного батальона. Его боеспособность немецкое командование оценивало очень низко и сняло его с фронта для несения охранной службы против партизан в тылу.

Как утверждает французская статья в Википедии, поведение этих французов было отмечено двойственностью. В одних случаях они «помогали вермахту и Ваффен-СС сжигать целые деревни»; в других, «например, весной 1943 года, проявляли осторожность и придерживались своего рода молчаливого модус-вивенди с советскими партизанами». Надо полагать, что сначала они проявляли рвение, но потом, по мере того, как гасла вера в победу Германии, становились более осторожными.

В 1944 году в связи со значительными потерями вермахта французский легион был снова брошен на фронт. 26-27 июня 1944 года в боях на реке Бобр в Белоруссии, у города Борисова, легион, поддержанный четырьмя танками «Тигр», держал оборону, уничтожив при этом, как утверждают французские историки, сорок советских танков. При этом практически весь состав французского подразделения был выбит.

Дивизия СС «Карл Великий»

К этому времени формирование иностранных частей под нацистским командованием полностью перешло в руки СС. Создавались многочисленные национальные бригады и дивизии СС: хорватские, венгерские, албанские, скандинавские, голландские, бельгийские, западноукраинские. В августе 1944 года было объявлено об организации ваффен-гренадерской 1-й французской бригады СС «Карл Великий» (по-французски Charlemagne, Шарлемань). В условиях, когда во Францию уже вошли американские и британские войска, волонтёров в эту бригаду агитировали под лозунгами солидарной обороны Европы от большевизма. Все формируемые таким образом национальные соединения СС планировались для использования только на Восточном фронте.

К добровольцам СС предъявлялись уже требования относительно чистоты «арийской крови». Была открыта запись в бригаду бывшим французским военнослужащим, находившимся с 1940 года в плену у немцев, а также французским рабочим, вывозившимся на работы в Германию. Но все они что-то не сильно рвались в СС.

В конце августа 1944 года всё-таки кое-как сформированная бригада «Шарлемань» вступила в бой с советскими войсками вблизи польского города Тарнув и за несколько дней была почти полностью уничтожена. Её вывели в тыл для пополнения. В феврале 1945 года она была преобразована в дивизию «Карл Великий» – по численности она не превосходила прежнюю бригаду. Показательный момент: большую часть офицеров и значительную часть рядовых в ней составили немцы из Эльзаса и Лотарингии. «Европейская солидарность» по обороне нацизма «от большевизма» оказалась показухой.

Дивизия «Шарлемань» была брошена на закрытие советского прорыва в Восточной Померании и почти сразу оказалась в окружении войск 2-го Белорусского фронта. Советские войска расчленили её на три группы. Одна вскоре была ликвидирована, вторая к 17 марта также уничтожена после попытки прорыва. Третья группа пробилась к морю. Её эвакуировали на кораблях.

Из 7500 бойцов дивизии «Шарлемань» уцелело лишь 700. Их свели в батальон, который в последних числах апреля 1945 года бросили на оборону Берлина. При попытке их прорыва из окружения в ночь с 1 на 2 мая остатки батальона были уничтожены. Так французы дорого заплатили за участие в гитлеровской авантюре.