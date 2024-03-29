Легендарные «Кресты» выставят на торги

Аукцион по продаже зданий бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты» пройдет летом 2024 года. Судьбу легендарной петербургской тюрьмы губернатор Александр Беглов обсудил в ходе встречи с генд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌иректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, передает пресс-служба администрации Северной столицы.

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Точную дату проведения торгов анонсируют в июне. Демонтировать или переделать существующий комплекс приобретатель не сможет — в документах участок проходит как застроенный, уточняется в сообщении.

Соглашение о передаче зданий «Крестов» институту развития «ДОМ.РФ» было подписано в мае 2023 года. Комплекс, в состав которого входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная, причислен к объектам культурного наследия. Как говорилось ранее, на территории тюрьмы, в которой сидели Троцкий, Гумилев и Бродский, могут организовать арт-пространство.