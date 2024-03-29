Загадка разлученных близнецов, проживших одинаковые жизни

Еще в древности люди заметили, что близнецы как-то связаны между собой. Они могут одинаково думать, видят похожие сны, им нравится один и тот же стиль в одежде. Продолжать этот список можно очень долго. Природу этого взаимодействия ученые объяснить не могли очень долго. Обосновать с точки зрения науки то, что произошло с близнецами Джимом Спрингером (Jim Springer) и Джимом Льюисом (Jim Lewis), удалось лишь с помощью генетики. Братья прожили всю жизнь врозь, но их судьбы невероятно похожи.

Близнецов родила 15-летняя мать, которая отказалась от них сразу после родов. Мальчиков отдали на усыновление и они попали в разные семьи. После этого они не виделись 40 лет, а когда встретились, поняли, что их жизни были наполнены удивительными совпадениями, которые больше похожи на закономерности.

Начать нужно с того, что оба ребенка получили одинаковые имена.

В приемных семьях назвали мальчиков Джимами. Мама Джима Льюиса посчитала нужным рассказать сыну, что у него есть брат-близнец. А вот мама Джима Спрингера зачем-то сообщила ему, что брат был, но потом умер.

Оба Джима были дважды женаты. Первых супруг у одного и второго звали Линдами. Потом оба развелись, прожив с женами приблизительно одинаковое время, и снова связали себя узами брака. Во второй раз оба Джима нашли себе женщин по имени Бетти. Второй брак в обоих случаях оказался удачным. У Спрингера и Льюиса родились сыновья. Нет, их имена не были одинаковыми. Они отличались… одной буквой — Джеймс Алан и Джеймс Аллан.

Оба были заботливыми отцами и проводили со своими детьми немало времени. Два папы купили своим сыновьям собак, которые назвали Той. Уже от этого становится не по себе. Но это еще далеко не все. Оба Джима много курили, причем предпочитали сигареты одной марки. Также два брата, выросших врозь, обожали в детстве «Пепси», а во взрослом возрасте пиво «Миллер».

Близнецы водили автомобили марки «Шевроле» голубого цвета. Отдыхать они предпочитали во Флориде на одном и том же пляже. Братья имели одну и ту же дурную привычку грызть ногти и всю жизнь страдали от мигрени. Было еще много других странных совпадений, перечислять которые можно очень долго.

В 39 лет Джим Льюис решил найти брата. Через год они встретились. Конечно, для Джима Спрингера, считавшего, что самый близкий ему человек давно умер, встреча оказалась настоящим шоком. Но после первого часа общения в ступор впали оба. Джимы перечисляли друг другу факты из своих жизней и с каждой минутой все больше убеждались, что они невероятно похожи.

История двух Джимов заинтересовала ученых. Они предложили братьям участвовать в исследовании и те согласились. Результатом стало сенсационное открытие. Оказалось, что генетика определяет до 50 процентов судьбы близнецов. Сейчас Джимам уже за 80 лет. Они продолжают общаться и счастливы, что когда-то нашли друг друга.