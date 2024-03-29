«Диета» гладиаторов: чем кормили идущих на смерть воинов

Римские гладиаторы – храбрые и бесстрашные воины, демонстрирующие зрителям свои физические возможности и умение владеть оружием. Многих современных спортсменов, а также тех, кто придерживается здорового образа жизни, интересует – чем же питались эти воины в древности? Оказывается, все они сидели на вегетарианской диете, а лишние килограммы даже специально наедали.

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Почти без мяса

Секрет питания римских гладиаторов удалось раскрыть учёным из Венского медицинского университета в Австрии и Бернского университета в Швейцарии. Исследователи, основываясь на результатах экспертиз останков, найденных на гладиаторском кладбище в Эфесе, пришли к выводу, что основной рацион римских воинов состоял из зерновых культур.

Так, Плиний, известный римский автор, называл гладиаторов «пожирателями ячменя». Римляне верили, что ячмень, а также фасоль, помогут укрепить тело. Кроме того, полезными продуктами считались овсянка и сухофрукты.

Запивали же они всё это напитком, приготовленным из золы растений. Такое «пойло», как утверждают учёные, играло роль витаминизированного изотоника и помогало "спортсменам" восстанавливаться после изнуряющих боёв и тренировок.

Секрет в жире

Удивительно, но в особом почёте были гладиаторы-толстяки. Считалось, что слой жира – это дополнительная «броня», которая защищает органы от ранений. И действительно, бойцы с лишним весом на арене показывали лучшие результаты. После травм они быстрее восстанавливались и через некоторое время вновь выходили на арену. Собственно, возможность сражаться гладиаторы воспринимали как единственный шанс остаться в живых.

Дело в том, что такие воины являлись осужденными пленниками или порабощëнными людьми, чьë будущее во многом зависело от успехов в поединках. За каждым гладиатором стоял владелец, который на своих воинах зарабатывал. Естественно, терпеть издержки в виде затрат на лечение не хотел никто. Вот и был сделан выбор в пользу «природной брони», то есть жира.

Кормить же воинов старались специально таким образом, чтобы они быстрее набирали вес. Порезы холодного оружия создавали кровавый эффект, вызывавший одинаковый восторг как у патрициев, так и у плебеев, а подкожная прослойка при этом сохраняла жизненно важные органы в порядке.