Как в России появился один из первых в мире боевых пароходов

Как в России появился военный пароход — один из первых в мире
Принято считать, что Россия в царское время сильно отставала от развитых стран Европы. Во многом это так, но не стоит забывать, что она всегда была одной из великих держав и многие технические новации здесь возникли одновременно с остальными странами. В том числе и в области вооружений. Так первый паровой военный корабль появился еще при победителе Наполеона императоре Александре I — 201 год назад, 29 марта 1823 года, был заложен боевой пароход «Метеор».
При этом он не был первым пароходом – в России они появились ещё в 1813 году, когда был построен первый такой корабль, затем ещё несколько. Но использовались исключительно как вспомогательные суда – как буксировщики и грузовые, хоть состояли при военном флоте. Кстати, пароходы начали строить не англичане, которые не смогли оценить их преимущества, а американцы – Роберт Фултон создал корабль «Клермонт» в 1807 году. А уже через 6 лет пароходы вовсю использовались в России – так что никакого отставания тут не было. Одним из центров мирового пароходостроения впоследствии была русская Аляска.
Идея создания боевого парохода принадлежала русскому адмиралу Грейгу. Алексей Самуилович Грейг, был по происхождению шотландцем. Его отец перешел на русскую службу при Екатерине II и тоже дослужился до адмиральского чина – шотландцев в России было много, достаточно вспомнить предков Михаила Лермонтова. Был героем Чесменского и Гогландского сражений. Его сын тоже стал моряком, а в 1816 году Алексей Грейг был назначен командующим Черноморским флотом.
Надо сказать, что хозяйство Грейгу досталось в довольно плачевном состоянии – флот был явно запущен. Собственно, для его восстановления его туда и назначили. Алексей Грейг был не только блестящим морским офицером, но и славился своим новаторством, достаточно сказать, что впоследствии именно по его инициативе появится знаменитая ныне Пулковская обсерватория под Санкт-Петербургом.
Грейг считал, что паровые корабли обладают большим потенциалом – ведь парусный флот целиком и полностью зависел от ветра. Но на Николаевских верфях не было специалистов должного уровня в этом деле и тогда по его просьбе прибывает один из самых известных кораблестроителей России Илья Разумов. Они уже были знакомы – Разумов участвовал в качестве старшего корабельного мастера во второй Архипелагской экспедиции Грейга в Средиземноморье в 1804 году, во время Наполеоновских войн.
Он с энтузиазмом взялся за восстановление Черноморского флота и только в 1820-е годы построил 40 судов. А когда Грейг поделился с ним идеей о создании боевого парохода, то не испугался ее, а взялся за реализацию.
Тем более, что первые пароходы мало чем отличались от обычных парусников – вся та же оснастка, но появлялись еще два гребных колеса по бортам, а посредине трюма две паровых машины. Кстати, на «Метеоре» они тоже российского производства – выполнены на Санкт-Петербургском заводе еще одного бывшего шотландца Чарльза Бреда.
И 29 марта 1823 года был заложен первый боевой паровой корабль в 14 пушек, получивший название «Метеор». На постройку ушло всего два года и в июне 1825 года он был уже спущен на воду, а в 1826 году, после всех испытаний, вошел в состав Черноморского флота.
Первым командиром стал штурманский помощник (XIV класс, самый низкий в табели о рангах) Григорий Михновский. Выбор адмирала Грейга многих до сих пор удивляет – ведь это был не боевой морской офицер, а лишь «унтер». И сын унтер-офицера – в нынешней армии это аналог прапорщиков и мичманов, а то и сержантов. Но он был талантливым, отличался еще в штурманской школе и Грейг явно хотел использовать его навыки и знания для управления еще незнакомой никому техникой. У Михновского это получилось блестяще и вскоре он получит офицерский чин поручика.
Но когда началась русско-турецкая война 1828–1829 годов командование «Метеором» перейдет к лейтенанту Александру Скрягину – тут все же нужны были военные навыки, а не только управления кораблем. Михновский останется на пароходе старшим штурманом. Но после войны, получив боевой опыт, он станет командиром второго боевого парохода «Молния» и будет командовать судами этого класса до самого выхода в отставку в 1863 году в чине подполковника – отличная карьера для солдатского сына.
Основной задачей войны с османами был захват всех турецких крепостей на черноморском побережье Северного Кавказа – оттуда неприятель постоянно угрожал Крыму. Самая главная из них была Анапа. В апреле 1828 года к ней подошел флот – семь линкоров, четыре фрегата и десантные корабли. 6 мая начался десант, который турки стали теснить. И вот тут «Метеор» показал все свои качества.
Большие парусники имели сильную осадку и не могли слишком близко подойти к берегу. К тому же ветер дул с гор и тоже не давал такой возможности. А маленький пароход, всего 36,6 метров в длину и 6,1 в ширину и осадкой лишь в два метра, который не зависел от направления ветра, шустро лавировал вдоль берега и своей не самой сильной артиллерией отлично поддержал десантников. Крепость спустя месяц была взята.
Участвовал «Метеор» и в других операциях, в том числе в осаде Варны. А в 1828 году сопровождал императора Николая I, который возвращался из Болгарии в Одессу. Сам государь плыл на большом паруснике «Императрица Мария», но на случай штиля рядом шел и «Метеор». Правда, вместо штиля разразился грандиозный шторм, но корабль выдержал и его.
Но вот прослужил первый русский военный пароход недолго – уже вскоре из-за износа паровой машины его перевели на портовую службу, а в 1839 году разобрали. Все же он был, как сейчас сказали бы, экспериментальным. Но произошло это торжественно – в тот же год был спущен на воду новый военный пароход и имя «Метеор» передали ему.