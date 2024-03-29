Как в России появился один из первых в мире боевых пароходов

Принято считать, что Россия в царское время сильно отставала от развитых стран Европы. Во многом это так, но не стоит забывать, что она всегда была одной из великих держав и многие технические новации здесь возникли одновременно с остальными странами. В том числе и в области вооружений. Так первый паровой военный корабль появился еще при победителе Наполеона императоре Александре I — 201 год назад, 29 марта 1823 года, был заложен боевой пароход «Метеор».

© Пароход «Метеор» // wikipedia.org

При этом он не был первым пароходом – в России они появились ещё в 1813 году, когда был построен первый такой корабль, затем ещё несколько. Но использовались исключительно как вспомогательные суда – как буксировщики и грузовые, хоть состояли при военном флоте. Кстати, пароходы начали строить не англичане, которые не смогли оценить их преимущества, а американцы – Роберт Фултон создал корабль «Клермонт» в 1807 году. А уже через 6 лет пароходы вовсю использовались в России – так что никакого отставания тут не было. Одним из центров мирового пароходостроения впоследствии была русская Аляска.

© Портрет адмирала Алексея Самуиловича Грейга // wikipedia.org

Идея создания боевого парохода принадлежала русскому адмиралу Грейгу. Алексей Самуилович Грейг, был по происхождению шотландцем. Его отец перешел на русскую службу при Екатерине II и тоже дослужился до адмиральского чина – шотландцев в России было много, достаточно вспомнить предков Михаила Лермонтова. Был героем Чесменского и Гогландского сражений. Его сын тоже стал моряком, а в 1816 году Алексей Грейг был назначен командующим Черноморским флотом.

Надо сказать, что хозяйство Грейгу досталось в довольно плачевном состоянии – флот был явно запущен. Собственно, для его восстановления его туда и назначили. Алексей Грейг был не только блестящим морским офицером, но и славился своим новаторством, достаточно сказать, что впоследствии именно по его инициативе появится знаменитая ныне Пулковская обсерватория под Санкт-Петербургом.

Грейг считал, что паровые корабли обладают большим потенциалом – ведь парусный флот целиком и полностью зависел от ветра. Но на Николаевских верфях не было специалистов должного уровня в этом деле и тогда по его просьбе прибывает один из самых известных кораблестроителей России Илья Разумов. Они уже были знакомы – Разумов участвовал в качестве старшего корабельного мастера во второй Архипелагской экспедиции Грейга в Средиземноморье в 1804 году, во время Наполеоновских войн.

Он с энтузиазмом взялся за восстановление Черноморского флота и только в 1820-е годы построил 40 судов. А когда Грейг поделился с ним идеей о создании боевого парохода, то не испугался ее, а взялся за реализацию.

Тем более, что первые пароходы мало чем отличались от обычных парусников – вся та же оснастка, но появлялись еще два гребных колеса по бортам, а посредине трюма две паровых машины. Кстати, на «Метеоре» они тоже российского производства – выполнены на Санкт-Петербургском заводе еще одного бывшего шотландца Чарльза Бреда.

© Машинно-котельное отделение парохода «Метеор» // wikipedia.org

И 29 марта 1823 года был заложен первый боевой паровой корабль в 14 пушек, получивший название «Метеор». На постройку ушло всего два года и в июне 1825 года он был уже спущен на воду, а в 1826 году, после всех испытаний, вошел в состав Черноморского флота.

Первым командиром стал штурманский помощник (XIV класс, самый низкий в табели о рангах) Григорий Михновский. Выбор адмирала Грейга многих до сих пор удивляет – ведь это был не боевой морской офицер, а лишь «унтер». И сын унтер-офицера – в нынешней армии это аналог прапорщиков и мичманов, а то и сержантов. Но он был талантливым, отличался еще в штурманской школе и Грейг явно хотел использовать его навыки и знания для управления еще незнакомой никому техникой. У Михновского это получилось блестяще и вскоре он получит офицерский чин поручика.

Но когда началась русско-турецкая война 1828–1829 годов командование «Метеором» перейдет к лейтенанту Александру Скрягину – тут все же нужны были военные навыки, а не только управления кораблем. Михновский останется на пароходе старшим штурманом. Но после войны, получив боевой опыт, он станет командиром второго боевого парохода «Молния» и будет командовать судами этого класса до самого выхода в отставку в 1863 году в чине подполковника – отличная карьера для солдатского сына.

Основной задачей войны с османами был захват всех турецких крепостей на черноморском побережье Северного Кавказа – оттуда неприятель постоянно угрожал Крыму. Самая главная из них была Анапа. В апреле 1828 года к ней подошел флот – семь линкоров, четыре фрегата и десантные корабли. 6 мая начался десант, который турки стали теснить. И вот тут «Метеор» показал все свои качества.

Большие парусники имели сильную осадку и не могли слишком близко подойти к берегу. К тому же ветер дул с гор и тоже не давал такой возможности. А маленький пароход, всего 36,6 метров в длину и 6,1 в ширину и осадкой лишь в два метра, который не зависел от направления ветра, шустро лавировал вдоль берега и своей не самой сильной артиллерией отлично поддержал десантников. Крепость спустя месяц была взята.

Участвовал «Метеор» и в других операциях, в том числе в осаде Варны. А в 1828 году сопровождал императора Николая I, который возвращался из Болгарии в Одессу. Сам государь плыл на большом паруснике «Императрица Мария», но на случай штиля рядом шел и «Метеор». Правда, вместо штиля разразился грандиозный шторм, но корабль выдержал и его.

Но вот прослужил первый русский военный пароход недолго – уже вскоре из-за износа паровой машины его перевели на портовую службу, а в 1839 году разобрали. Все же он был, как сейчас сказали бы, экспериментальным. Но произошло это торжественно – в тот же год был спущен на воду новый военный пароход и имя «Метеор» передали ему.