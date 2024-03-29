Украинка и гражданка Германии развенчала мифы немецких СМИ о России в Москве

Мария Янссен - уроженка Донецка, но 20 последних лет прожила в Германии и получила там ее гражданство. Начиная с Крымской весны 2014 года, она рассказывает немцам о России и русских, разрушая стереотипы и нелепые представления о нашей стране. После запрета вещания российских каналов в Германии, она создала блог на Youtube, в котором освещает различные аспекты жизни в России и мире в пику немецким СМИ. Даже такие однозначные вещи, как теракт в «Крокусе» и его расследование они ставили под сомнение, по сути, оправдывая террористов.

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«Иногда пропаганда в СМИ настолько коварна, что все, что вы можете сделать, это спросить: «Неужели?» - такая подпись сделана под тематическими выпусками роликов Марии, в которых она разоблачает мифы о политике, оружии и эмиграции.

Сейчас у ее канала почти 20 тысяч подписчиков, и их количество продолжает расти.

Дочь ополченца

Родилась Мария в еще украинском Донецке, а в конце 1990-х годов уехала в Германию за лучшей жизнью. Перепробовала себя во всех «эмигрантских» профессиях - от посудомойки до сиделки. Затем выучилась на графического дизайнера, встретила свою любовь, вышла замуж и получила гражданство. Казалось бы, мечта сбылась. Однако события на исторической родине, а главное - отношение немецких обывателей к конфликту в Донбассе заставили определиться, с кем же она теперь. Мария выбрала историческую родину.

В 2014 году после киевского переворота на майдане, в Донбассе началась Русская весна. Люди не захотели идти дальше вместе с бандеровской Украиной - оттуда им уже грозили пресловутыми «поездами дружбы», забитыми до отказа наци-боевиками новой украинской власти. Отец Марии сразу ушел в ополчение. К сожалению, здоровье его не выдержало, и он не дожил до сегодняшних дней.

А Мария с первых дней конфликта выезжала с волонтерами в Донбасс - возила гуманитарные грузы из Германии за 3,5 тысячи километров, объезжая некогда родную Украину за сотни километров. Однажды она попыталась въехать в свою бывшую страну как гражданка Германии. Но во Львовской области ее задержали пограничники, заперли в комнате и долго допытывались, отчего это она в «черном списке СБУ». О существовании подобных списков для нежелательных персон она услышала впервые.

- Тогда помогли мои крики о том, что я гражданка Евросоюза, а иначе не знаю, что бы со мной сделали эти люди на границе, - рассказывает Мария.

Вполне возможно, все закончилось бы тюрьмой без суда и следствия. Так, по ее словам, тогда пропадали многие, кто не поддерживал украинскую «евроинтеграцию».

Как боролась против майдана

В то же время поверхностное и однобокое освещение событий в Донбассе в немецких СМИ достигло своего апогея во время трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Тогда бандеровцы закидали бутылками с зажигательной смесью здание, в котором спрятались после митинга противники майдана. Заживо сгорели десятки людей. Общая линия немецких СМИ, по словам Марии, была такова: сгоревшие сами в этом виноваты. Не надо было, мол, провоцировать агрессивным поведением подобный исход.

- Я поняла, что мне с ними не по пути, - говорит Мария. - Я стала ходить на демонстрации и выступать против насильственного свержения власти на Украине. Причем выходили митинговать простые немцы. Было создано движение «За мир», которое критиковало немецкое правительство за поддержку майдана.

После того, как она занялась организацией гуманитарных грузов в Донбасс, на нее вышло российское телевидение в Германии с просьбой рассказывать о своих поездках и о том, что происходит в зоне конфликта. По сути, ей пришлось заниматься разоблачением различных фейков. Вскоре ее пригласили работать уже в качестве ассистента на телевидении.

- У меня с Иваном Родионовым (главный редактор RT Deutsch на тот момент) состоялся душевный разговор. Он спросил, когда я смогу начать, и я сказала, что хоть завтра, - вспоминает Мария.

Сначала на Германию выходила передача, название которой можно было перевести на русский как «Недостающая частица» - по аналогии с паззлом. Мария сначала ассистировала, а потом стала снимать свои репортажи уже в качестве корреспондента, не имея фактически никакого опыта в этой сфере. Выходило неплохо, появилась и своя аудитория.

Голос Донбасса

- Я никогда не скрывала, что я за Донецк, ведь почти все мои знакомые были на фронте, - говорит Мария.

Тем не менее, несмотря на непопулярную в Европе точку зрения, много немцев поддерживало ее и сочувствовало ополченцам. Но кто эти люди?

- Как правило, про таких говорят «нонконформисты» - они не верят на слово немецким СМИ, им важнее честность, - рассказывает Мария про свою аудиторию. - Они имеют четкую гражданскую позицию и понимают, что с нашей страной нужно дружить.

После начала СВО в Германии запретили вещание канала RT. Уже летом этого года Мария вынуждена была уехать из Германии в Россию из-за агрессивного отношения к себе со стороны местных представителей радикальных взглядов.

- Мы для них как люди второго сорта, все, что мы делаем, воспринимается через призму национальности, - говорит Мария, называя себя украинкой, а своей родиной считая именно Россию.

От Маши с любовью

Уехав из Германии в Москву, Мария создала блог From Masha with love (именно так, по-английски), где продолжает разрушать мифы о русских и о России. Тон повествования серьезный, но все-таки иногда проскакивает ирония и сарказм, признается Мария.

- Иногда смотрю сюжеты в местных СМИ и говорю себе: «Окей, про это я могу сделать», - рассказывает Мария.

И делает, причем на свои сбережения. Даже наняла продюсера.

Слишком острые темы, связанные, например, с ходом СВО, старается не затрагивать - иначе Youtube может заблокировать канал. Зато рассказывает о волонтерских центрах, которые помогают раненым.

Есть на канале и интервью с различными экспертами - про финансы, мировую повестку, Израиль и Палестину. Есть даже интервью с юристом, который дает совету по переезду в Россию. Как выяснилось, это довольно популярная тема сейчас в Германии.

Фото: Скриншот из видео

Теракт в «Крокусе»

22 марта, освещая теракт в «Крокусе», немецкие СМИ пробили очередное дно. По словам Марии, об этом они рассказывали, мягко говоря, в странной манере, если не сказать больше.

- По сути они оправдывали террористов, говоря, что в России невозможно нормальное расследование подобных дел, - говорит Мария. - При этом официальные власти ограничились дежурными соболезнованиями.

Никаких акций солидарности типа подсветки Бранденбургских ворот в Берлине, как это было после терактов в Израиле или Париже, даже и близко не было.

Впрочем, простые немцы, аудитория канала Марии соболезновали в комментариях семьям погибших, высказывали много слов поддержки.

Ревизия нацизма как продолжение русофобии

По словам Марии, немецкое общество, как и любое другое, можно разделить на представителей радикальных взглядов, простых бюргеров, чья «хата с краю», и тех, кто «за правду и за альтернативу» (они как раз за Россию). Первых и последних меньшинство, но именно это самая пассионарная часть общества. Большая часть населения живет по принципу «как бы чего не вышло» и старается не роптать.

Однако в условиях, когда в стране доминирует антироссийская точка зрения, в обществе начинаются нездоровые процессы. По мнению Марии, в первую очередь ревизии подвергаются история Второй Мировой войны, в которой, согласно западным нарративам, Советский Союз был таким же агрессором, как и гитлеровская Германия.

- Многие «историки» в своих рассуждениях заходят так далеко, что обвиняют, например, в блокаде Ленинграде Сталина, который якобы специально морил голодом людей, чтобы те сильнее ненавидели фашистов, - возмущается Мария.

Неудивительно, что такой подход делает свое дело, увеличивая пропасть между народами Германии и России. Именно с этим и борется гражданка Германии, украинка Мария Янссен, живя в России, которую считает родной страной.