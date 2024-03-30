Мировые звезды передают приветы блогеру Mellstroy за миллионы рублей

В конце февраля популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), известный в основном треш-стримами и проблемами с законом, объявил необычный конкурс для подписчиков: он пообещал платить каждому, кто уговорит мировых звезд уровня Криштиану Роналду и блогера MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) передать ему приветы, десятки миллионов рублей. Зачем это нужно стримеру и откуда у него такие деньги, разбиралась «Лента.ру».

Стример платит миллионы рублей за видеоприветы от звезд

1,6 миллиона долларов (около 147 миллионов рублей) — такую сумму получил от Mellstroy пользователь Twitter под логином @anasfnbr за то, что ему удалось убедить блогера MrBeast подписаться на треш-стримера. «Задание "Подписка от MrBeast" выполнено», — написал Бурим и опубликовал переписку с Дональдсоном в своем Telegram-канале.

«MrBeast подписался и написал мне в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) несколько часов назад. Я рассказал ему о нашем конкурсе и сказал, что человек, благодаря которому он подписался на меня, получит 1,6 миллиона долларов, и спросил, кто попросил его сделать это, и он ответил: "Anas on Twitter". И в конце сердечко», — отчитался блогер.

Стример отправил выигранные деньги на криптокошелек победителя и в подтверждение опубликовал весь процесс перевода средств.

"Кажется, что мы побили мировой рекорд по стоимости подписки в Instagram за все время. Мои поздравления, Anas!" Mellstroy, стример

Еще 300 тысяч долларов (около 27,5 миллиона рублей) Килиана Мбаппе передать стримеру привет: спортсмен записал для Mellstroy видео в салоне самолета.

Помимо MrBeast, на страницу стримера в Instagram также подписался известный канадский рэпер Дрейк, а привет стримеру Джонни Синс, известный как Лысый из Brazzers. И хотя ни Дрейка, ни Синса в условиях конкурса не было, в первом случае блогер перевел в награду 91 миллион рублей, а во втором — ничего.

"Как дела, Mellstroy? Стример, азартный игрок… Это я, твой любимый доктор, юрист, учитель, сантехник, астронавт — Джонни Синс. Чувак, я просто хочу пожелать тебе отличного секса, крутых девчонок и удачи во всех твоих будущих начинаниях. Mellstroy, так держать!" Джонни Синс, порноактер

В итоге россиянин, который уговорил Синса передать привет Mellstroy, даже остался в минусе: чтобы обратить внимание блогера на видео, парень задонатил ему 6777 рублей. Вознаграждение же получить не удалось.

За внимание к себе Mellstroy платил не только обычным людям, но и звездам. Например, 20 марта он Алишером Моргенштерном (признан Минюстом России иностранным агентом) и заплатил ему за участие миллион долларов (92,4 миллиона рублей). Стрим смотрело одновременно 720 тысяч человек — самое больше количество зрителей за всю историю онлайн-эфиров в России.

Привет стимеру передал президент Литвы

Не оправдались и ожидания школьника, который записал ролик с приветом Mellstroy от президента Литвы Гитанаса Науседы. Мальчик Вильнюса, где глава государства выступал по случаю дня независимости Литвы.

Он подошел к президенту с включенной камерой на смартфоне и попросил передать привет Mellstroy, не уточняя, кем он является. Науседа исполнил просьбу мальчика, поздоровался со стримером и поздравил его с национальным праздником.

Получив привет от президента Литвы, блогер остался недоволен. Он назвал привет от Науседы недостаточно интересным и согласился выплатить за него только 150 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей) — и это вместо обещанных 2 миллионов долларов (184,8 миллиона рублей).

"Ну я ожидал не того. Это, конечно, моя проблема, что я не прописал правила. Я отправлю 150-200 тысяч долларов. Ну за два ляма зеленых я ожидал качественнее привет". Mellstroy, стример

Всего же в конкурсе, который запустил Mellstroy в своем Telegram-канале, было шесть задач. «Важное примечание: кто первый выполнит задание, тот получит деньги и после этого лот закрывается (одно задание два раза выполнить нельзя). Нужно любое железно-бетонное доказательство того, что именно вы причастны к выполнению задания», — написал стример.

"Условия конкурса Первое задание -- прислать видеообращение с приветствием от футболистов Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. Приз -- 30 миллионов рублей. Второе задание -- пробежать на поле в финале Лиги Чемпионов с надписью Mellstroy на теле. Приз -- 30 миллионов рублей. Третье задание -- прислать видеообращение с приветствием от блогера Mr.Beast. Приз -- 37,5 миллиона рублей. Четвертое задание -- прислать фотографию с Mellstroy или его именем на вершине горы Эверест. Приз -- 45 миллионов рублей. Пятое задание -- добиться подписки YouTube-блогеров iShowSpeed, KSI, Логана Пола, тиктокера Хабане Лейма в Instagram на Mellstroy. Приз -- 30 миллионов рублей. Шестое задание добиться подписки MrBeast в Instagram на Mellstroy. Приз -- 150 миллионов рублей".

Откуда у блогера такие деньги?

Свой капитал, с такой легкостью растрачиваемый на гонорары подписчикам, Mellstroy заработал в основном на рекламе онлайн-казино. Бурим публикует стримы на платформе Kick, которая позиционирует себя как «более свободную» площадку для стримеров по сравнению с Twitch, известной своей жесткой модерацией. Лояльность площадки к рекламе казино обусловлена тем, что она поддерживается платформой Stake — онлайн-казино австралийского происхождения.

Вообще Mellstroy начинал карьеру в стриминге с киберспорта, однако позже нашел новую нишу — блогер начал вести трансляции с чат-рулеток, в которых общался с девушками и принуждал их к откровенным действиям. Еще в январе 2017 года такие стримы собирали по 60 тысяч зрителей.

Позже он переехал в апартаменты в Москва-Сити и начал публиковать видео оттуда. На стримах гости блогера употребляли алкогольные напитки и наркотические вещества, а сам Бурим за деньги предлагал девушкам вступить в интимную связь с кем-либо из его друзей, дрался или обливал людей мочой. В 2020 году блогер начал сотрудничество с казино.

В сети неоднократно утверждалось, что стример имеет договоренности с казино и на своих трансляциях проигрывает не свои деньги, а деньги, которые ему предоставляют партнеры, а если выигрывает — то не без помощи подкрученных самими площадками алгоритмов.

К нелегальным онлайн-казино стример привлекает аудиторию не только демонстрацией своей роскошной жизни, но и различными конкурсами. Например, в одном из них Бурим обещал подарить автомобиль BMW одному из подписчиков, зарегистрировавшихся в онлайн-казино и оставивших там 300 рублей.

По словам Mellstroy, в 2020 году за один казино-стрим ему платили от 2 миллионов рублей. В данную сумму входил фиксированный доход и доход от пользователей, которые пришли на платформу по реферальной ссылке блогера. С августа по октябрь 2020 года стример провел более 50 трансляций. Они принесли Буриму около 100 миллионов рублей.

2 млн рублей зарабатывал Mellstroy за один казино-стрим

Другой источник заработка — щедрые донаты от зрителей. К примеру, на одной из трансляций в 2020 году блогер рассказал, что за стрим ему могут задонатить от 50 до 200 тысяч рублей. А в 2023 году стример заявлял, что за один казино-стрим на платформе Kick ему платили 16 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей).

Mellstroy уже пытался прославиться с помощью больших донатов

Более того, в 2024 году блогер придумал еще один способ самопиара, помимо платы за приветы от знаменитостей. Он пообещал платить подписчикам по 200 долларов (около 18,5 тысячи рублей) за 1 миллион просмотров видео с его участием, опубликованных в TikTok, Instagram Reels или YouTube Shorts. Вероятно, именно по этой причине ролики с Mellstroy теперь нередко встречаются в ленте рекомендаций на различных платформах. По состоянию на март 2024 года блогер выплатил более миллиона долларов (92,4 миллиона рублей) за нарезки с его участием.

"Я сейчас лучший стример, я имею в виду по результатам, из русскоговорящих. Я добился того, что мне платят по 150 тысяч долларов в день". Mellstroy, стример

Еще одна часть пиар-кампании Mellstroy — щедрые донаты коллегам. Некоторые из них, например, Амина Мирзоева (Tenderlybae), Наталья Бердникова (Gensyxa), Алексей Деревяшкин (Koreshzy), получали деньги от Бурима просто так.

Другим же приходилось выполнять условия блогера. Например, нескольким стримерам Бурим платил деньги за то, что они соглашались побриться налысо. Алексей Губанов (JesusAVGN) и Ростислава Протасене получили по 5 миллионов рублей, блогер StRoGo (Иван Шурпатов) — 3,9 миллиона рублей, а стример Дмитрий Лиханов (Dmitry_Lixxx) — 3 миллиона рублей.

«Можно было бы в течение полугода постричь всех стримеров налысо. Но для этого нужно будет, без *** [обмана], миллионов 100-150 рублей», — говорил тогда Mellstroy.

У стримера давно начались проблемы с законом

Широкой общественности, далекой от треш-стримов, Бурим стал известен в 2020 году, когда все российские СМИ облетела новость о том, как он избил модель Алену Ефремову. Во время стрима она попросила Mellstroy раздеться перед камерой, чтобы доказать, что он красиво сложен. В ответ на просьбу блогер схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее об стол. После он вытолкнул девушку из кадра.

В июле 2021 года блогеру вынесли приговор — шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов заработной платы. Также Бурима обязали выплатить Ефремовой 72 тысячи рублей.

В феврале треш-стримером снова заинтересовалась полиция. Его объявили в розыск в России за отказ служить в белорусской армии, а в родной блогеру Белоруссии против него возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы.

Правда, в конце марта, как отмечает Mash, фамилия Бурима пропала из баз розыска и в России, и в Белоруссии. Издание связало это с тем, что Mellstroy пообещал помочь белорусским детским домам и закупить спортинвентарь и одежду в каждое учреждение страны.

Ничем не закончились и блокировки, о которых в апреле 2023 года отчиталась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Тогда она сообщала, что Роскомнадзор заблокировал аккаунты Бурима и еще 14 блогеров на платформах Twitch, Kick и в Telegram. Это произошло после обращения ЛБИ, связанного с незаконной рекламой онлайн-казино. Однако, как показало время, ни блокировки, ни уголовные дела не помешали стримеру ни зарабатывать, ни тратить миллионы.