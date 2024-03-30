Как правильно провести родительскую субботу и сколько их всего в 2024 году

Это второй из дней в году, когда православные поминают своих усопших близких по-особенному — идут в храм, чтобы помолиться о них, а после следуют на кладбище, где прибираются на могилах. А кто-то даже устраивает поминальные застолья. Каждый год такие дни приходятся на разные даты — весной они зависят от времени наступления Пасхи и Великого поста. Рассказываем, когда родительские субботы пройдут в этом году и что нужно сделать в эти дни.

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Родительские субботы в 2024 году

9 марта — Вселенская родительская суббота (мясопустная); 30 марта — суббота 2-й седмицы Великого поста; 6 апреля — суббота 3-й седмицы Великого поста; 13 апреля — суббота 4-й седмицы Великого поста; 9 мая — поминовение усопших воинов; 14 мая — Радоница; 22 июня — Троицкая родительская суббота; 2 ноября — Димитриевская родительская суббота; 16 ноября — Михайловская родительская суббота.

Родительские субботы весной

На это время года выпадает большинство особенных дней. Начинаются они 9 марта и идут вплоть до 14 мая.

Три родительские субботы — 30 марта, 6 и 13 апреля — связаны с периодом Великого поста. А одна из майских, Радоница, — с Пасхой.

Кстати, выпасть на саму дату великого праздника день поминовения не может. Он пройдёт либо до, либо после.

Почему родительские — именно субботы

В Ветхом Завете суббота — день покоя, поэтому принято вспоминать тех, кто нашёл покой в Боге, рассказал «Ленте.ру» руководитель миссионерского отдела Нижнетагильской епархии, священник Алексей Бессонов.

«Каждое воскресенье — это малая Пасха. Накануне этого светлого праздника мы молимся, чтобы Бог простил все грехи нашим ушедшим родственникам, близким — всем, кто умер с верой в будущее воскресение», — объяснил он.

Что нужно делать в родительскую субботу

Молиться: дома, в храме, на кладбище — каждый выбирает свой вариант. По молитвослову или своими словами. Главное, что вы это сделаете.

В первую очередь именно через молитву верующие проявляют любовь к ушедшим родственникам, уточнил священник.

Сходить в храм. В субботу служат заупокойную литургию. Верующие приносят помин — угощение: пироги, хлеб. После службы раздают их людям и просят помянуть их близких.

Поехать на кладбище. После храма православные отправляются на кладбище, чтобы навестить своих родных и навести порядок на их могилах. Там они тоже могут помолиться.

Дать милостыню. По словам Бессонова, это важное дело, которым верующие часто пренебрегают. Через неё человек как бы говорит Богу «смотри, Господи, я делаю добро во имя моего усопшего близкого, пусть оно ему зачтётся», уточнил он.

Поминать родных. И только добрым словом. Нужно вспоминать всё хорошее, что связано с человеком и стараться перенять его положительные черты. Ну а плохое — забыть.

Сейчас у православных идёт Великий пост. Его даты в 2024 году — с 18 марта до 14 мая. Подробнее об этом периоде можно узнать в статье энциклопедии «Секрета фирмы».