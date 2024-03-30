Бабушка 12 внуков простояла в планке 4,5 часа и установила мировой рекорд

58-летняя женщина из Канады простояла в планке 4,5 часа, тем самым побив мировой рекорд, говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

© Mir24.TV

Донна-Джин Уайлд уже является бабушкой, у нее 12 внуков возрастом от года до 12 лет. Все они собрались вместе с родителями, чтобы поддержать женщину во время фиксирования рекорда.Жительница Канады работала учителем в школе, не так давно она вышла на пенсию. 12 лет назад Донна-Джин Уайлд получила травму, из-за которой не смогла активно занимать спортом, зато поняла, что может заменить его на выполнение планки. С того момента женщина начала активно упражняться.

Чтобы установить рекорд, Донна-Джин Уайлд собрала всю семью, главным вдохновителем для нее стал муж Рэнди. Спортсменка призналась, что последние полчаса в планке были для нее очень тяжелыми, но ей удалось сконцентрироваться и сохранить спокойствие.

По итогу, канадская бабушка простояла в планке 4 часа 30 минут 11 секунд – это на 10 минут дольше, чем предыдущий рекорд, установленный канадкой Даной Гловакой в 2019 году. Среди мужчин мировой рекорд составляет 9 часов 38 минут 47 секунд, его в прошлом году поставил Йозеф Шалек из Чехии.

Ранее житель США попал в Книгу рекордов Гиннеса, надев на себя 10 футболок за 15 секунд. Американец планирует установить как можно больше мировых достижений.