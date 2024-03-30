Есть риски угодить в финансовую пропасть: народные приметы на 31 марта

Православная церковь 31 марта вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который жил в IV веке. В народном календаре отмечается день Кирилла. Эту дату ещё называли «Кирилл — полозья дери».

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Что нельзя делать в грядущее воскресенье?

Брать деньги в долг. В противном случае можно угодить в финансовую пропасть;

Совершать необдуманные и неожиданные покупки — они могут привести к неприятностям, связанным с деньгами;

За столом обсуждать людей, говорить об их неудачах или недостатках во внешности — можете подавиться;

Стричь волосы — к мелким передрягам;

Надевать или даже примерять чужие вещи — возьмёте на себя чужие проблемы;

Доедать за кем-то — столкнётесь с проблемами человека, который ел из той же посуды до вас.

Приметы погоды:

Если кружится мошкара, то летом стоит ждать хороший урожай грибов;

Птицы стали вить гнезда на солнечной стороне — к прохладному лету;

Если прилетели лебеди 31 марта, то скоро будет тепло.