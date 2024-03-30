Есть риски угодить в финансовую пропасть: народные приметы на 31 марта
Православная церковь 31 марта вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который жил в IV веке. В народном календаре отмечается день Кирилла. Эту дату ещё называли «Кирилл — полозья дери».
Что нельзя делать в грядущее воскресенье?
Брать деньги в долг. В противном случае можно угодить в финансовую пропасть;
Совершать необдуманные и неожиданные покупки — они могут привести к неприятностям, связанным с деньгами;
За столом обсуждать людей, говорить об их неудачах или недостатках во внешности — можете подавиться;
Стричь волосы — к мелким передрягам;
Надевать или даже примерять чужие вещи — возьмёте на себя чужие проблемы;
Доедать за кем-то — столкнётесь с проблемами человека, который ел из той же посуды до вас.
Приметы погоды:
Если кружится мошкара, то летом стоит ждать хороший урожай грибов;
Птицы стали вить гнезда на солнечной стороне — к прохладному лету;
Если прилетели лебеди 31 марта, то скоро будет тепло.