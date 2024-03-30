Кара Делевинь дебютировала в «Кабаре» после пожара в доме

Супермодель Кара Делевинь дебютировала на театральной сцене в постановке «Кабаре» после пожара в доме. Об этом сообщает Vogue.

Модель Кара Делевинь вышла на сцену в образе Салли Боулз. Для модели роль стала дебютной. До этого она исполнила несколько ролей в кино. Гостями вечера также стали Аня Тейлор-Джой, Фиби Уоллер-Бридж, Симона Эшли и Джеймс Корден.

16 марта в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах практически дотла сгорел загородный дом Кары Делевинь за $7 миллионов. Возгорание произошло на заднем дворе посреди ночи, после чего огонь охватил одну из комнат и перекинулся на чердак. У дома полностью обрушилась крыша. Пожарный и один из проживающих в доме были госпитализированы. Пожар тушили около двух часов на площади 618 квадратных метров. В этот момент модель Кара Делевинь находилась в Лондоне. Пожарным удалось вынести из пожара двух питомцев модели — котят.

Ранее Кара Делевинь снялась на фоне мусора.