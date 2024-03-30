Что строго запрещено делать 31 марта, чтобы беды обошли дом стороной

Православные волгоградцы 31 марта почитают память архиепископа Кирилла Иерусалимского — сторонника чистой веры.

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Святой Кирилл появился на свет в Иерусалиме в 315 году. Именно христианское воспитание привело его к монашеству и позднее к сану архиепископа церковной Иерусалимской кафедры. .

Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святой потратил все свое наследство, чтобы накормить голодающих, а после этого начал продавать церковную утварь и покупать нуждающимся пшеницу. За это святого Кирилла изгнали из города, лишив сана. А из-за очередной клеветы позже его и вовсе заточили в темницу.

Свобода была дарована Кириллу только после прихода к власти императора Юлиана-Отступника. Однако вскоре ему не понравилось, что он выступает против его решения восстановить иудейский храм, заранее предсказав о крахе идеи.

После сильного землетрясения произошел развал Соломонова храма, с неба пал огонь и сжег все рабочие инструменты. Святого Кирилла снова изгнали.

Только спустя 30 лет Кирилл окончательно занял кафедру. В 381 году участвовал во II Вселенском Соборе, утвердил Никео-Цареградский Символ веры.

Скончался святой в 386 году.

В день Кирилла Иерусалимского действует ряд запретов, за нарушение которых следуют последствия.

Так, категорически запрещено брать деньги в долг и давать их кому-либо, стричь волосы и ходить в гости.

Также лучше воздержаться от примерки чужих вещей или одежды родственников.