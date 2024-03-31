Почему нельзя сердить водяного на Кирилла Катаника

Православная церковь 3 апреля чтит память епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии на рубеже I и II веков. Кирилл стал учеником апостола Петра, был благочестив и мудр, за что Господь наградил его даром чудотворения.

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На Руси 3 апреля звали Кириллом Катаником и говорили, что это последний день, когда можно прокатиться на санках по тающему снегу. Затем санки чистили, сушили и убирали до следующей зимы. Родители при этом своим детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес».

Еще в народе верили, что 3 апреля просыпается водяной — дух, живущий в воде, хозяин рек и озер. Наши предки представляли его как полного старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом. Водяной опутан тиной или одет в красную рубаху, имеет большую окладистую бороду и зеленые усы. Считается, что Водяной любит глубокую воду, живет в омутах, водоворотах, в полыньях, на заброшенных водяных мельницах, причем особенно любит место возле колеса, под мельницами.

Из-за опасений разгневать и без того недоброго духа водяного наши предки 3 апреля не тревожили воду — не стирали белье, не кидали камни в озера и вообще старались держаться подальше от открытых водоемов. Водяного сердить нельзя — считалось, что слишком много бед может принести этот дух.

Также на Руси 3 апреля меняли валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости, что часто приводило к простудам и болезням.

Приметы погоды

Солнца желтый луч на восходе — погода будет хорошей.

Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.

Березового сока много — летом будет много дождей.

Птицы купаются — к ясной и солнечной погоде.

Именины отмечают: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.