Изображение из Playboy 1972 года запретили использовать в научных работах

Культовое изображение «Ленна», фотография модели Playboy 1972 года, широко использовавшаяся в исследованиях по обработке изображений на протяжении десятилетий, теперь будет запрещена. На этой неделе IEEE Computer Society объявила, что после 1 апреля больше не будет принимать научные работы, содержащие это изображение.

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Это решение было принято после многих лет критики, связанной с использованием изображения. Фотография Ленны Форсен, первоначально отсканированная с центральной страницы Playboy в 1973 году, стала неотъемлемой частью исследований в области обработки изображений благодаря своим техническим достоинствам. Однако ее «сексуально наводящий характер» создал нежелательную обстановку для многих женщин в этой области.

Несмотря на то, что Playboy изначально не заметил нарушения авторских прав, сама Форсен выразила смешанные чувства. В свое время она забавлялась и даже гордилась фотографией, но позже выразила сожаление по поводу компенсации и влияния изображения на женщин в сфере технологий. В 2019 году она присоединилась к кампании, выступающей за удаление изображения, заявив: «Мне тоже пора уйти на пенсию».