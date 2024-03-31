Как узнать настоящую сущность человека по одежде: народные приметы на 1 апреля

Православная церковь 1 апреля чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. В народном календаре день получил несколько названий: Дарья — грязные проруби, Дарья Пролубница (Поплавиха) и Хрисанф.

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Что нельзя делать в понедельник?

Печалиться, плакать, предаваться плохим воспоминаниям — домовой обидится и покинет жилище;

Женщинам оглядываться на женские голоса — мужчины перестанут обращать внимание;

Пачкаться, вести себя неаккуратно — пятно, прилипшее к одежде сегодня, будет сложно отстирать;

Бездельничать — год будет неудачным; Злиться, обижаться на шутки — удача покинет.

Какие ещё есть приметы?

В этот день с помощью одежды можно узнать настоящую сущность человека. Если после ручной стирки она не очистится, то её хозяин — грешник.

Приметы погоды:

Погода 1 апреля будет такой же, как 1 октября, и наоборот;

Если звёзды ночью не видны, то в ближайшее время будет тёплая погода;

Навоз на дорогах оттаял — к хорошему урожаю.