Как узнать настоящую сущность человека по одежде: народные приметы на 1 апреля

Православная церковь 1 апреля чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. В народном календаре день получил несколько названий: Дарья — грязные проруби, Дарья Пролубница (Поплавиха) и Хрисанф.
Что нельзя делать в понедельник?
- Печалиться, плакать, предаваться плохим воспоминаниям — домовой обидится и покинет жилище;
- Женщинам оглядываться на женские голоса — мужчины перестанут обращать внимание;
- Пачкаться, вести себя неаккуратно — пятно, прилипшее к одежде сегодня, будет сложно отстирать;
- Бездельничать — год будет неудачным; Злиться, обижаться на шутки — удача покинет.
Какие ещё есть приметы?
В этот день с помощью одежды можно узнать настоящую сущность человека. Если после ручной стирки она не очистится, то её хозяин — грешник.
Приметы погоды:
Погода 1 апреля будет такой же, как 1 октября, и наоборот;
Если звёзды ночью не видны, то в ближайшее время будет тёплая погода;
Навоз на дорогах оттаял — к хорошему урожаю.