Герб СССР: что с ним было не так

Государственный герб – важнейший символ страны, который призван указать на основные этапы её исторического развития, идеологию и национальную идею. Не удивительно, что к созданию гербов в современном мире правительства государств уделяют первоочередное значение.

Но в 20-е годы прошлого столетия подход к этому вопросу был совершенно иным. И герб СССР яркое тому доказательство.

Во власти тёмных сил

Советский Союз официально появился в 1922 году. Спустя год молодое социалистическое государство обзавелось и собственным гербом. Серп и молот, перекрещенные в центре композиции символизировали единство крестьян и рабочих, города и деревни. Дополнялось это изображением восходящего солнца – древнейшим символом плодородия. Правда, авторы герба скорее подразумевали, что идеология СССР скоро распространиться на весь мир. А пятиконечная красная звезда – пентаграмма Марса – как бы намекала о будущих военных успехах созданной державы.

Вроде бы ничего необычного в советском гербе нет. Но это только на первый взгляд. Позже исследователи обнаружили множество досадных ляпов. Так серп в эзотерике рассматривается как олицетворение смерти, а молот – торжество тёмных сил. Те, кто верит в магию, именно в этом нашли причины развала страны в 90-е годы.

Не той стороной

Едва ли в коварных планах можно обвинять художников, которые работали над созданием герба. Понятно, что всем не угодишь. Для кого-то серп и молот – символ единения крестьян и рабочих, а для кого-то – смерти и тёмных сил. Наверняка, если копнуть глубже, то вылезет ещё множество интерпретаций. И так с каждым предметом!

Но больший интерес вызывает другой ляп – неправильное изображение рукоятки серпа. Многим известно, что она должна своей тонкой частью крепиться к серпу, расширяясь в сторону руки человека. Но на варианте герба 1923 года серп прикреплён к толстому концу ручки. Можно, конечно, списать на ошибку художников, но макет герба утверждало огромное количество людей, которым, наверняка, доводилось держать в руках настоящий серп.

В 1931 году герб изображение было скорректировано, но ручка серпа осталась в своем прежнем абсурдном положении. Её нарисовали правильно только в 1937 году.