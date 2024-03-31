«Творила неистовые беззакония»: как жена Суворова опозорила великого полководца

Генералиссимус Александр Суворов прославился своими военными победами. А вот на личном фронте везло ему значительно меньше.

Женился выдающийся военнослужащий довольно поздно – в 43 года, да и то скорее по настоянию отца. Его супругой стала 20-летняя Варвара Прозоровская, которая и опозорила великого полководца на всю Россию.

Два сапога пара

«Русский Архив» в 1866 году дал Варваре Прозоровской довольно спорную характеристику – «красавица русского типа, но с умом ограниченным». Впрочем, уровень образования девушки в 1876 году подтвердил ежемесячник «Русская Старина», в одном из номеров которого была опубликована выдержка из письма Варвары дяде. В тексте, состоящем из 35 слов, оказалось, 32 ошибки. Самые «обидные» – имя и отчество супруга Варвара писала с маленьких букв, собственное имя – тоже. Подписывалась же она как «Суворава».

Биографы уверены, что союз Прозоровской и Суворова изначально был мезальянсом. Найти что одному вторую половинку, что другой, делом оказалось непростым. Суворов был деспотичным, нетерпимым, считал каждую копейку. Прозоровская же привыкла жить в роскоши, но уровнем образования похвастаться не могла.

Солдатская жена

Поженились они в январе 1774 года. Во многие «командировки», в которые Суворов отправлялся по долгу службы, супруга следовала за ним. Спустя год у них родилась дочь, а вот последующие две беременности закончились выкидышами.

Брак продлился недолго. В сентябре 1779 года Суворов подал в славянскую духовную консисторию челобитную о разводе. Полководец пояснил своё решение просто – Варвара Суворова занималась развратом и соблазнениями. Обманутый супруг даже обозначил личность, с которым пока ещё его жена творила «неистовые беззакония». Им оказался двоюродный племянник генерал-поручика Николай Суворов. Автор челобитной просил развести его с распутной женой и дать согласие на другой брак.

Но консистория челобитную Суворову вернула. Якобы военнослужащий привёл недостаточно доказательств супружеской измены. Суворов разозлился и отправился в следующую инстанцию. С жалобой на консисторию он обратился в Священный синод.

Тут в дело вмешалась семья Прозоровских. Родственники сделали всё возможное, чтобы дело до развода не дошло. Примирение произошло в Астрахани в 1783 году в местном кафедральном соборе.

На те же грабли

В очередной раз Суворов заподозрил жену в измене в 1784 году. На этот раз перед Варварой не смог устоять секунд-майор пехотного полка. С большим трудом, но Суворову удалось на этот раз добиться развода.

Девятилетнюю дочь Наталью отправили в монастырь, а с матерью общаться запретили. С Варварой остался сын Аркадий, которого Суворов признал своим отпрыском только за год до своей смерти.

Прозоровская пережила бывшего супруга на шесть лет. Всё это время вдова получала ежегодную пенсию в размере 8 тысяч рублей.