Почему на Берию повесили все преступления сталинского режима

Народный комиссар внутренних дел, Герой Соцтруда, кавалер пяти орденов Ленина, лауреат Сталинской премии, Почетный гражданин СССР, маршал Советского союза – на этой неделе исполнилось 125 лет Лаврентию Берии. Его лишили всех званий и наград, обвинили в государственной измене, шпионаже, а также изнасилованиях. Почему на всесильного наркома повесили «уголовку» и все преступления сталинского режима, разбирался специальный корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

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В 1937-й год, первый секретарь компартии Грузии Лаврентий Берия, в прошлом чекист и революционер, с 1914-го года вот уже две неполных пятилетки управляет всем Закавказьем. Он одновременно и глава краевого комитета, где, кроме Грузии, и Азербайджан, и Армения. Берия вскрыл в регионе националистическое подполье и лично участвовал в чистке рядов. Закавказский ЦК партии повинен в репрессиях. Яркий эпизод – в 37-м свел счеты с жизнью первый секретарь ЦК КП Армении Ханджян. Но у партийной элиты – своя правда: это Берия лично застрелил его в собственном кабинете, после чего охрана подбросила труп в дом убитого. Среди функционеров тогда так и закрепилось мрачная шутка: отправить к Ханджяну.

«В августе 38-го года Сталин пригласил Берию в Москву с начала на должность заместителя наркома с прицелом на должность наркома внутренних дел», – рассказал кандидат исторических наук, автор книги «Сталин и НКВД» Леонид Наумов.

К этому времени шеф НКВД Ежов уже успел перегнуть палку, стараясь угодить Сталину. Кровавый карлик – его так даже свои называли. По уточненным данным Генпрокуратуры России, при нем арестовали почти полтора миллиона человек, из них почти половину приговорили к высшей мере наказания. Ежова и самого расстреляли. И Берия занял его место. «И это была первая серьезная акция Берии в союзном масштабе – реабилитация, более миллиона людей реабилитировали тогда», – отметил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

Именно он своим указом лишил полномочий печально известные расстрельные «тройки», выносившие внесудебные приговоры. Он вытаскивал из лагерей тех, кого посадил его предшественник. «В здании на востоке Москвы два корпуса с башней посередине разместили главное секретное конструкторское бюро. В архивных документах объект обозначен как «ЦКБ № 29 НКВД». Произносить трудновато, куда популярнее другое название – «Туполевская шарашка». Именно сюда со всего ГУЛАГа свозили авиаторов, судостроителей, артиллеристов, танкистов, ракетчиков, словом, всех тех, кто мог эффективно, ударно работать на оборонку.

В «шарашке» конструировали самолеты, в том числе знаменитый пикирующий бомбардировщик Пе-2. А Сергей Королев, которого Берия вызволил из лагеря на Колыме, на межконтинентальной ракете, созданной под атомную бомбу отправит и первый спутник, а потом и первого человека в космос.

Подвиг советского народа в тылу – это тоже Лаврентий Павлович. Он разработал планы эвакуации развертывания нашей оборонки. В Великую Отечественную Берия отвечал за производство и доставку боеприпасов на фронт. В кратчайшие сроки наладил работу сразу нескольких оборонных наркоматов. За это получил редкую в те годы золотую звезду Героя Соцтруда. Благодаря ему в стране появились и новые войска.

«Просто фамилию Берия не называют. Во-первых, он создал армию НКВД, которая потом, войдя в состав Красной Армии, стала называться Семидесятой. И именно эта Семидесятая армия и Тринадцатая армия общевойсковая держали оборону на Курской Дуге», – рассказал генерал-лейтенант ФСБ, доктор наук, доцент кафедры истории Отечества и органов безопасности Академии ФСБ, президент Общества изучения истории отечественных спецслужб Александр Зданович.

Берия основал погранслужбу. Именно пограничные войска НКВД в 41-м приняли на себя первый удар фашистов. Они умудрялись контратаковать гитлеровскую армаду уже 23 июня, на следующий день после их вторжения! «Умираю, но не сдаюсь» – это о них! Это был настоящий спецназ, их начали готовить задолго до войны. Их оснащали лучшим оружием, количество стрельб у них было больше, чем у остальных подразделений.

А еще СМЕРШ – это сокращение «Смерть шпионам» – немцы быстро научились понимать без перевода. Это тоже «бериевское» подразделение. Лучшая военная контрразведка в мировой истории, по мнению как союзников, так и врагов. А помогали им созданные Берией заградотряды, которые ловили диверсантов в тылу. Разведка внешняя получила вторую жизнь. Нарком вернул в ряды лучших агентов и высший офицерский состав, репрессированный его предшественниками Ежовым и Ягодой. После войны все эти бойцы будут бесценными кадрами в борьбе с бандитизмом и националистическим подпольем на Украине и в Прибалтике.

В 1942-м по личному указанию Сталина Берия берет на себя на себя защиту Кавказа.

«Он создал штурмовые группы снайперов. Берия создал специально на основе «Динамо» альпинистские группы», – рассказал генерал-лейтенант ФСБ, доктор наук, доцент кафедры истории Отечества и органов безопасности Академии ФСБ, президент Общества изучения истории отечественных спецслужб Александр Зданович.

В итоге горные перевалы Закавказья оказались гитлеровцам не по зубам. Он же по сути был и лидером партизан. Ведь их главный штаб был подразделением НКВД. Во главе отрядов были чекисты, они развертывали движение еще до того, как немцы захватывали территории. А в 1944-м в условиях войны Лаврентию Берия назначили куратором советского «атомного проекта».

В рекордные сроки 29 августа 49-го была испытана первая советская атомная бомба. Бериевская разведка добыла у американцев недостающие секреты. А он сам обеспечил академика Курчатова и его коллег всем необходимым для работы.

«Атомный проект – это не просто создание ядерного оружия, это то, благодаря чему мы живем. Если бы этого проекта не было, если бы он так быстро не был завершен, то не было бы современной РФ. Роль Берии колоссальна!» – подчеркнул историк российских спецслужб Александр Колпакиди.

Что не поручали этому человеку, он добивался всего, причем любой ценой

«Ни Сталина, ни Берию цена не интересовала. Привезли зэков – сколько надо, столько и работают. Ничего требовать не будет, ничего давать не надо. Умрет, так новых пришлем! Вот в этом и была сила Берии», – отметил историк, телеведущий, писатель Леонид Млечин.

Под конец жизни Сталина именно его земляк Берия стал самым близким соратником. В 53-м они всерьез обсуждали большие реформы: объединение Восточной и Западной Германии при условии военного нейтралитета нового государства. Он же предлагал восстановить отношения с Югославией, которые Сталин разорвал в 1949 году. Однако ничего из задуманных реформ 50-х Берия осуществить не успел. 9 марта 53 года на похоронах Сталина Лаврентий Палыч заявляет, что смерть вождя сплотила ряды.

«Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства», – заявлял он.

Вместо единства предстояла жестокая схватка за власть, в ходе которой не пощадят жизнь самого Берии. Прямо в день смерти Сталина, 5 марта, два его высших поста разделили на двоих – Никита Хрущев стал фактическим руководителем партии, а Георгий Маленков главой правительства. Берия всего лишь его первый зам. Однако через несколько дней Лаврентий Палыч станет самой властной фигурой в стране. Он объединил Министерства внутренних дел и госбезопасности и стал главой обновленного МВД. Ему теперь подчиняются все силовики и спецслужбы Советского Союза. Могущество безграничное.

«Берия получил в руки карательный аппарат, который среди прочего следит за ними. Служба охраны была подчинена ему. Каждый день прикрепленный старший докладывал начальнику, где был подопечный, с кем встречался, с кем разговаривал. И у него в руках были архивы, а в архивах были их подписи», – рассказал историк, телеведущий, писатель Леонид Млечин.

Автором идеи о ликвидации Берии стал тот, кто больше всех его опасался. Хрущева Берия недооценил, и тот его переиграл. Берия знал о нем столько, что на несколько высших мер хватит: как выпрашивал дополнительные расстрельные квоты будучи первым секретарем Компартии Украины. Участниками заговора стала вся правящая верхушка. 26 июня Берия пришел на очередное заседание президиума ЦК. По официальной версии, его арестовала группа генералов, где почти все были маршалами во главе с Жуковым.

«Это психологический комплекс. Так сложилось в сознании Жукова во время войны. Он отождествлял именно Берию с репрессивным аппаратом. Для него они все были чекисты, НКВД-шники одним миром мазаны», – пояснил Леонид Наумов.

Командующий Московским военным округом Кирилл Москаленко вспоминал, как по приказу Хрущева, держал Берию в подвале штаба своего собственного ведомства. Берия был сломлен и написал бывшим соратникам несколько писем, где молил о пощаде.

«Дорогие товарищи, со мной хотят расправиться без суда и следствия после пятидневного заключения без единого допроса. Умоляю вас всех, чтобы этого не допустили, прошу немедленного вмешательства, иначе будет поздно…», – говорилось в письмах.

Ответом стал целый список обвинений. Многие придуманы наспех и даже звучат абсурдно, например, морально-бытовое разложение Берии или его «антисталинизм», а еще шпионаж, растрата казенных денег, фальсификации уголовных дел, попытка госпереворота и изнасилование несовершеннолетней. Последняя статья гарантировала смертную казнь, даже если все остальное не докажут. По версии следствия, в доме на Малой Никитской, в самом центре Москвы, он обесчестил аж несколько тысяч женщин. Здесь сейчас посольство Туниса, а тогда это был особняк Берии и его семьи. Говорят, что все дни, что шло следствие, он держал голодовку.

«После ареста Берии уничтожат несколько мешков с документами. Мы можем только предполагать – там были материалы на всех членов президиума ЦК. И это все хранилось у Сталина в личном архиве. Это они, потом не глядя, сговорившись, уничтожили. Они понимали, что Лаврентий Палыч в любую минуту их всех может арестовать и расстрелять», – рассказал Леонид Млечин.

По официальным сообщениям, через 181 день после ареста, 24 декабря 1953 года, Берию расстреляли, в том же бункере штаба Московского военного округа. Тело кремировали. По одной из версий, прах развеяли над Москвой-рекой. По другой, захоронили на новом Донском кладбище где-то среди могил жертв сталинского режима.

«Это заслуга Хрущева и той камарильи, которая провернула, я бы сказал, эту гигантскую спецоперацию по демонизации Берии. Это было сделано для того, чтобы все свои грехи списать на Берию», – заключил Александр Колпакиди.

Но для многих он так и остался злым гением и безжалостным палачом. Лаврентий Берия прожил всего 54 года. Родственники пытались добиться пересмотра его дела. Но определением Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2002 года, Берия как организатор политических репрессий был признан неподлежащим реабилитации.