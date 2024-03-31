Как Иван Грозный унижал европейских монархов

Русский царь Иван IV Грозный остаётся одной из самых неоднозначных исторических личностей. Многие исследователи изучают не только его решения, принятые как главой государства, но и документы, способные раскрыть царя как личность.

Отличные «помощники» в этом – послания европейским монархам, в которых Иван IV унижал своих «коллег».

Послание шведскому королю Густаву I (1496-1560)

В переписке со шведским королём Густавом I Иван Грозный много места уделяет обсуждению спорных территорий, а также довольно часто касается вопроса происхождения династии шведских королей. Русский царь открыто указывает на то, что на шведском престоле то и дело оказываются сомнительные личности. «Ты – мужичий род, а не государский», – пишет русский царь. По этой причине, часто намекал самодержец, Густав I не имеет никакого права общаться с русскими царём лично. Позволительно это делать только через посредников. Впрочем, отношение Ивана Васильевича довольно просто объяснить. Как же ещё обращаться к правителю страны, которая недавно была частью Датского королевства?

Послание шведскому королю Юхану III (1537-1592)

Иван Грозный вёл переписку и с другим шведским королём – Юханом III. Происходило это в самый разгар Ливонской войны. Впрочем, риторика этих посланий также мало чем отличается от писем, посылаемых Густаву I. Иван Васильевич в очередной раз намекает на то, что Швецию по-прежнему не стоит считать государством: «Ибо нам брат – цесарь Римский и другие великие государи, а тебе невозможно называться им братом, ибо Шведская земля честью ниже этих государств».

Иван Васильевич всё надеется, что король соседней страны предоставит ему доказательства знатности своего рода. Естественно, ответить шведскому правителю на это нечего, кроме как ссылаться на родство с предшественником.

«Отец твой – венчанный король, а мать твоя – также венчанная королева; но хоть отец твой и мать – венчанные, но предки-то их на престоле не бывали!», – заключает Грозный.

В другом послании Иван IV и вовсе сравнивает Юхана III с псом. «Если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся», – советует автор письма.

Послание английской королеве Елизавете I (1533-1603)

Из женщин, управляющих государствами, Иван Васильевич вступал в переписку только с одной – английской королевой Елизаветой I. Грозный то и дело упрекает адресата в том, что она не является хозяйкой в своей стране – мол, всем на самом деле управляют другие люди, среди которых «торговые мужики», стремящиеся только к тому, как бы подешевле купить и подороже продать.

«Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица… Всё идёт мимо тебя», – издевается правитель.

«Точил зуб» царь и на английских купцов, наделённых привилегией вести беспошлинную торговлю. Якобы они совсем потеряли чувство меры – начали реализовывать товары по «столь дорогой цене, какой они не стоят».

Не исключено, что такие колкости Грозный начал себе позволять после того, как Елизавета I отвергла его предложение о браке. Русский царь старательно щекотливую тему женитьбы обходит стороной, не упоминая об этом даже вскользь.

Послание польскому королю Стефану Баторию (1533-1586)

Интересны письма Ивана Грозному польскому королю Стефану Баторию. Польша в Ливонской войне была ещё одним соперником России.

«Известно, что вы называете Ливонскую землю своей попусту, желая пролития неповинной христианской крови», – подчёркивает русский царь.

Он намекает, что поляк не сможет доказать принадлежность Ливонии польской короне. Недоволен русский государь оказался и «европейской демократией». По его мнению, на Руси дела обстоят с системой власти намного лучше:

«Выбираем себе государем кого захотим; какой бы ни был у нас государь, а без нас ничего не делает; а если и захочет что-нибудь делать, так мы не дадим».

Переписка с польским королём заканчивается на том, что Иван Васильевич обещает продолжить «добывать наши давние владения и очистит Ливонскую землю», так как это в интересах народа, которому он ранее присягнул.