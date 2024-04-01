День смеха 1 апреля: история праздника и его традиции в разных странах

В этот день вероятность услышать шутку про белую спину особенно велика. Наученные горьким опытом жертвы призывают «никому не верить». А в социальных сетях распространяются поражающие абсурдностью новости. Все это про 1 апреля, День радости и смеха, также известный как День дурака. В преддверии первоапрельских розыгрышей обратимся к истории праздника, узнаем, как он пришел в Россию, и расскажем, какие традиции 1 апреля существуют на сегодняшний день.

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1 апреля — День смеха: история праздника

История праздника 1 апреля, Дня смеха, или же Дня дурака, уходит корнями в далекое прошлое. Настолько далекое, что общепринятой версии его происхождения не существует и по сей день. Ясно лишь, что традиция устраивать веселые гуляния и подшучивать над окружающими появилась уже до нашей эры.

Так, в конце марта в Древнем Риме проводился фестиваль в честь Кибелы — прародительницы всего сущего. Третий день празднования именовался гилариями. Римляне наведывались друг к другу в гости, подшучивали над близкими и чествовали пробуждение (оно же перерождение) природы. Грустить в этот день категорически запрещалось (альтернативное объяснение можно найти у древнеримского писателя Апулея. Он называл 1 апреля праздником глупцов и связывал его с поклонением богу смеха Гелосу).

История праздника смеха 1 апреля может иметь и более позднюю точку отсчета — XVI век. Долгое время французский Новый год отмечался весной, а именно — в период с конца марта до середины апреля. Фиксированной даты у праздника не было. Более того, каждый регион справлял новогодние праздники в разные дни. Все изменилось, когда Карл IX положил конец «календарному безобразию» и учредил общий для всей Франции Новый год 1 января. И те, кто по старинке встречал праздник в середине весны, превратились в объект для подшучиваний.

Но и это далеко не все версии происхождения Дня смеха 1 апреля. Чуть ли не у каждого народа есть своя история появления праздника. К примеру:

индусы связывают праздник с фестивалем Холи (Пхагвах) — временем чествования весны и радости;

скандинавы убеждены, что традиция отмечать День дурака связана с почитанием великанши-охотницы Скади;

ирландцы верят, что день розыгрышей появился у кельтов, поклонявшихся богу веселья Луду.

В «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера, отца английской поэзии, можно прочитать о лисе, обманывающей петуха в середине весны. В свою очередь француз Элой д’Амерваль, творец эпохи Возрождения, рассказывал об «апрельской рыбе» — так называли наивных жертв розыгрышей. А первое упоминание привычного нам Дня смеха 1 апреля датируется 1686 годом. Словосочетание Fools Holiday (День дураков) использовал английский поэт Джон Обри. Так что первоапрельская история крайне насыщенна.

1 апреля — праздник смеха в России

История праздника 1 апреля в России вызывает не меньший интерес. В этот день славяне отмечали День пробуждения домового — проказливого хранителя дома. Духа задабривали не только лакомствами, но и представлениями: розыгрышами, шутками, переодеваниями.

Европейский праздник 1 апреля пришел в Россию с легкой руки Петра I. Известно, что император был любителем розыгрышей. Именно по его приказу в Петергофе были установлены фонтаны-шутихи, неожиданно обливающие гуляющих водой. А в 1719 году Петр I велел запустить над императорским дворцом фейерверки, издалека напоминающие пламя. Пока свидетели били в пожарный набат, Петр I любовался поднявшейся суетой из окна.

1 апреля: традиции праздника в России и других странах

День смеха не является официальным праздником ни в России, ни в других странах. Однако, несмотря на это, он не только повсеместно распространен, но и крайне популярен. Международные традиции 1 апреля мало отличаются друг от друга. В День дурака принято разыгрывать родственников и друзей, иногда — учителей или коллег. СМИ, в первую очередь развлекательные (но далеко не только), публикуют фейки. Главное требование к первоапрельскому розыгрышу — он должен быть не только забавным, но и безобидным.

В некоторых странах существуют особые, национальные правила празднования 1 апреля:

англичане планируют розыгрыши только на первую половину дня — считается, что шутки после полудня притягивают несчастья;

французы сохраняют традицию «апрельских рыб» и клеят друг другу на спины бумажных рыбок;

в России в ходу остаются шутки про развязанные шнурки, белую спину и зубную пасту на лице (хотя сейчас их используют в основном постиронично), все это с присказкой «1 апреля — никому не верю».

Впрочем, далеко не все первоапрельские розыгрыши безобидны. Считается, что именно в День дурака вероятность подцепить в Сети вирус особенно велика. Поэтому пользователи Reddit даже учредили собственный праздник — День резервного копирования. Он приходится на 31 марта и нужен, чтобы жертвы пранков не лишились цифрового архива.

Празднование Дня смеха настолько распространено, что даже стало материалом для исследований. Психологи, изучающие традиции Дня дурака, советуют: готовя розыгрыш, не прибегайте к черному юмору и не давайте ложных обещаний, учитывайте возраст и статус разыгрываемого, а главное — не используйте пассивную агрессию. Все же первоапрельская шутка — это проявление теплых чувств. Других ограничений для полета фантазии нет.