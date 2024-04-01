Как раньше жили женщины за полярным кругом

Отношение к женщинам в регионах России в разные исторические эпохи менялось. Многое зависело от существовавших верований и изменений, которые происходили в стране. Однако чаще всего прав у представительниц прекрасного пола было немного, и жизнь у женщин была тяжелой. Конечно, были и исключения. «ФедералПресс» рассказывает, как жили женщины за полярным кругом на территории нынешнего Ненецкого автономного округа в исчезнувшем ныне городе Пустозерске и соседних населенных пунктах.

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Почему женщин на Крайнем Севере называли «тварь без души»

В конце ХIХ – начале ХХ века северных женщин, которые жили на территории нынешнего Ненецкого автономного округа, называли «тварь без души». Для современного человека такое выражение звучит оскорбительно. Однако в беседе с «ФедералПресс» научный сотрудник отдела развития музейного объединения НАО Людмила Умнова пояснила, что все не так плохо.

Раньше люди называли тварью любое живое существо, сотворенное Богом. Что касается души, то в данном случае речь идет не о философском понятии, а о ревизской душе, то есть о единице налогового учета и распределении материальных благ.

«То есть, по большому счету, если мы разбираем бездушную тварь с этой точки зрения, то мы получаем, что это нечто живое, на которое ничего не положено», – уточнила сотрудница музея.

Почему северные женщины грустили, когда у них рождались девочки

За полярным кругом женщины расстраивались из-за рождения дочерей гораздо больше, чем мужчины. Потому что мальчики здесь были гарантией будущего. Наличие несовершеннолетних ребят позволяло женщине спокойно смотреть в будущее.

Если у нее погибал муж, то она управляла наследством своего сына. А если у нее оставались только несовершеннолетние девочки, все могло сложиться гораздо хуже. Дом и все имущество доставалось родственнику мужского пола. Наследник имел право не обеспечивать бывшую хозяйку дома и ее несовершеннолетних дочерей. И тогда ей оставалось попрошайничать, или, как тогда это называлось, «христарадничать».

Как на Крайнем Севере относились к детям

За полярным кругом, как и в других регионах страны, детская смертность была достаточно высокой. Однако жители этих районов гораздо больше уважали жизнь. Если обратиться к судебной практике в РФ, то можно увидеть, что есть достаточно большое количество дел, которые повествуют о матерях, которые так или иначе избавляются от своих детей.

«Здесь все-таки это было не принято. Нельзя сказать, чтобы совсем не было ничего подобного, но не принято. И по большому счету, даже если ребенок был нежеланен, даже если от него решали избавиться, обычно это решалось не выносом ребенка в холодную тундру», – отметила Умнова.

Детей отдавали в другие семьи, где о них были готовы заботиться.

Когда на Крайнем Севере выходили замуж

Где-нибудь в Ярославской губернии девушка лет в 16, тем более в 18 уже была близка к монастырю. За полярным кругом представительница прекрасного пола и в 24, и в 30 лет вызывала гораздо меньше вопросов.

Ситуация выглядела иначе, например, у старообрядцев, которые также жили на этой территории.