Что такое Благовещение и когда его празднуют христиане. Простыми словами

Благовещение — значимый христианский праздник, посвящённый описанному в Евангелии событию: архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что она родит Сына Божьего. Название праздника отражает его основную суть: возвещение благой вести. В православии входит в число двунадесятых праздников — 12 важнейших после Пасхи.

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Когда Благовещение в 2024 году

Русская православная церковь (РПЦ) празднует Благовещение 7 апреля. Дата торжества не меняется, оно отстоит от Рождества Христова ровно на девять месяцев.

Одновременно с РПЦ Благовещение отмечают:

Иерусалимская православная церковь;

Грузинская православная церковь;

Сербская православная церковь;

Польская православная церковь;

а также старообрядцы.

Празднуют Благовещение в другую дату — 25 марта:

Константинопольская православная церковь;

Александрийская православная церковь;

Антиохийская православная церковь;

Румынская православная церковь;

Болгарская православная церковь;

Кипрская православная церковь;

Элладская (Греческая) православная церковь;

Албанская православная церковь;

Православная церковь Чешских земель и Словакии;

Американская православная церковь;

Украинская Греко-католическая церковь;

Римско-католическая церковь;

протестантские деноминации.

В XX–XXI веках 25 марта по юлианскому календарю соответствует 7 апреля по григорианскому. Собственно первая группы церквей пользуется юлианским календарём, вторая — григорианским.

Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещением называют ключевой момент христианской истории: Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она родит Сына Божьего, который станет спасителем для всего мира.

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События Благовещения описаны только в Евангелии от Луки.

История жизни Богородицы до этого момента такова. До 14 лет девочку воспитывали в храме. Когда она достигла совершеннолетия, по закону ей нужно было либо вернуться к родителям, либо выйти замуж. Марии хотели найти супруга, но девочка объявила священникам, что дала Богу обещание навсегда остаться девой (то есть девственницей).

Тогда Деву Марию обручили с её дальним престарелым родственником, старцем Иосифом. По сути он стал её опекуном, а не мужем. Священники возложили на старца обязанность заботиться о девочке и охранять её девство. После этого Мария стала жить в доме мужа, расположенном в городе Назарете.

Спустя несколько месяцев Деве Марии явился ангел и сообщил, что девочка обрела величайшую божественную благодать — быть Матерью Сына Божия. Мария была в недоумении и спросила, как может родится ребёнок у «той, которая не знает мужа».

«Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим», — ответил ангел. Мария согласилась: «Да будет мне по слову твоему».

В христианском учении согласие Марии считается особенно важным — ведь Бог наделил человека свободой воли. С момента согласия Девы Марии, по сути, и начинается евангельская история.

История праздника Благовещение

Древние христиане называли праздник Благовещение по-разному: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии.

Привычное название «Благовещение Пресвятой Богородицы» празднику присвоили только в VII веке.

Впервые дата 25 марта (7 апреля по новому стилю) встречается в сочинениях западных авторов III века Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского.

В византийской традиции дата 25 марта вообще имеет огромное значение — это день не только Благовещения, но и сотворения мира, и Воскресения Христова. Также от неё отсчитываются даты других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества святого Иоанна Предтечи.

Изображения Благовещения присутствуют уже среди росписей катакомб II — III веков. Но сам праздник Благовещения установился не ранее IV века.

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В чём смысл праздника Благовещение Богородицы

Благовещение считается центральным событием cвященной христианской истории. Оно находится ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом. Без Благовещения не было бы ни Рождества, ни Воскресения Христова (Пасхи).

Согласно учению Православной церкви, Бог снизошёл, уменьшил себя до человека, а Дева Мария, став матерью воплощённого Бога, превзошла весь человеческий и ангельский мир.

Отцы церкви, говоря о Боговоплощении, использовали греческое слово «кенозис», обозначающее «уничижение» или «истощание». Сын Божий, став одним из людей, сделал человека самым достойным из сотворённых существ.

Как празднуют Благовещение

Перед Благовещением в церквях проходит ночное богослужение, а днём — праздничная литургия. На праздничные службы священнослужители надевают голубые одеяния. Вообще голубой цвет (цвет небесной чистоты) в христианской традиции считается цветом Богородицы.

Зачем выпускают птиц на Благовещение

Выпускать на свободу птиц на Благовещение Пресвятой Богородицы — древняя праздничная традиция. Ещё на Руси было принято ловить голубей, жаворонков, синиц и других птиц, а потом отпускать в небо на площадях.

Известна цитата журналиста Аполлона Коринфского от 1901 года:

© AP/Associated Press/East News

«В городах к этому дню бедные люди нарочно ловят птичек и приносят на рынок целыми сотнями, выпуская их за деньги, охотно даваемые прохожими, вспоминающими при виде чирикающих пернатых пленниц о завещанном обычае».

Традиция выпускать птиц сохранилась и сейчас — патриарх Кирилл после праздничного богослужения выпускает голубей. По его словам, эта традиция символизирует то, что птицы уже не в клетке, а на свободе, и напоминает, что и в нашей свободной воле — поиск Царствия Божия.

В народной традиции также встречалось поверье, согласно которому птицы донесут ангелам весть о добрых делах человека и тот в будущем будет вознаграждён.

Что можно есть на Благовещение

Благовещение приходится на время Великого поста — самого строгого в церковном году. Но в честь торжества верующим разрешено есть рыбу — это единственное послабление. По-прежнему нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

А вот если Благовещение выпадает на Страстную неделю — последнюю перед Пасхой, то разрешается только пища с растительным маслом. Рыбу есть всё равно нельзя, даже в праздник.

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Что нельзя делать в Благовещение

Каких-либо особенных церковных запретов, связанных с празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы, нет. Практически все популярные запреты (не работать, не ходить в баню, не рыхлить огород и прочие) — это народные суеверия, не имеющие отношения к религии.

Народные традиции и приметы на Благовещение

Праздник Благовещение воспринимался на Руси как символ прихода весны. Существовала традиция в этот день освящать приготовленное для посева зерно, семена и саженцы.

А вот тяжёлые работы старались отложить на другой день и уделить время посещению храма, молитвам и времени с семьёй. Существовала поговорка «птица гнезда не вьёт, девица косы не заплетает», ведь всякая работа в этот день — грех.

Широко распространены в народной культуре и приметы, связанные с погодой на Благовещение или специальными ритуалами. Вот несколько примеров.

Ясная погода на Благовещение — примета тёплого лета и богатого урожая. Дождь в праздник Благовещения — к хорошей рыбалке и «грибной» осени. Если в праздник умыться талой водой, будешь здоровым. Если накануне или в день праздника покупалась новая одежда, примерять и надевать её в Благовещение было нельзя, иначе она быстро придёт в негодность. Калённая на сковороде в праздник соль называлась благовещенской и, по поверью, обретала магические свойства.

Благовещение на картах России

В России есть храмы, монастыри и целые населённые пункты, названные в честь Благовещения. Самый известный храм — Благовещенский собор Московского Кремля.

Самые древние монастыри, посвящённые Благовещению, находятся в Муроме, Нижнем Новгороде и в Киржаче Владимирской области. А самый крупный населённый пункт, в названии которого можно найти отсылку к празднику, это город Благовещенск в Амурской области.