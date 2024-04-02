Приметы и поверья на 2 апреля

2 апреля 2024 года по народному календарю отмечается день Фотиньи Колодезницы. На Руси считали, что в этот день вода в колодце становится целебной – ее пили и ей умывались, чтобы сохранить молодость и красоту и не подхватить весеннюю лихорадку. Также колодезной водой окропляли скот, огороды и поля, чтобы они принесли богатый урожай. На Фотинью в старину проводили обряды со льном: незамужние девицы водили хороводы, держа льняные полотенца, чтобы привлечь женихов; люди развешивали льняные вещи на заборах, воротах, деревьях.

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В этот день нельзя браниться рядом с колодцами, бросать мусор в них и рядом с ними. Не принято пить застоявшуюся воду, чтобы не потерять жизненные силы. Не стоит пересчитывать деньги, чтобы не накликать финансовые трудности. Нельзя делиться планами и мечтами – они могут не сбыться. Незамужним девушкам не стоит показывать чужим людям свое приданое, иначе можно надолго отвернуть от себя женихов. На Фотинью Колодезницу запрещается закалывать кур и готовить из них еду, чтобы не накликать на себя болезни желудка.

По приметам, если ночь беззвездная, то потеплеет. Дождливый день – к большому количеству грибов по осени. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным. Жаркий день и холодная ночь сулят непогоду. Если вешних вод очень много, то травяной покров будет густой. Прилет трясогузки – к скорому ледоходу. Встреча белого зайца в лесу – к снегу.