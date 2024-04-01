Самый странный «сухой закон», или Как в Исландии запретили пиво

Каждое 1 марта (с 1988 года) мужчины Исландии отмечают небольшой, но важный праздник — День пива. В 1989 году в стране легализовали пенный напиток. До этого, с 1915 года, он был на острове запрещен. Это был очень странный «сухой закон», ведь вино и крепкий алкоголь продавали совершенно свободно.

В 1915 году в Исландии прошел референдум, по итогам которого в стране ввели «сухой закон». Запретили абсолютно весь алкоголь, в том числе пиво. Но правила пришлось пересмотреть. В 1933 году Испания, главный покупатель исландской рыбы и основной поставщик вин, заявила, что не будет иметь торговых отношений с Рейкьявиком, если сохранится запрет на вина. Чтобы не терять важного экономического партнера, властям страны пришлось снять запрет на вино и крепкое спиртное.

А вот пиво так и осталось вне закона. В чем тут логика? Все просто — это был шаг, призванный успокоить участников исландского движения трезвенников. Как это ни странно, но такая несправедливость не вызвала серьезных возмущений. Суровые потомки викингов приходили в бары, чтобы быстро и недорого напиться, а пиво для этого не подходит.

Хотя были ценители пива, которые очень скучали по любимому продукту. Они даже устраивали «пивные туры» в страны Европы, чтобы отвести душу. В самой же Исландии со временем научились обходить запрет, правда, своеобразным способом. В питейных заведениях гостям предлагали напиток под названием bjorliki. Это была убойная смесь из безалкогольного пива и аквавита. К слову, аквавит — это традиционный скандинавский напиток крепостью до 50 градусов. Так что смесь эта сбивала с ног самых стойких парней.

© Исландцы празднуют легализацию пива

Первой пивной поблажкой стало разрешение покупать напиток в магазинах дьюти-фри приезжающим в Исландию туристам. Это произошло в 1980 году, но не стало важным событием. А вот в 1988 году, когда пиво легализовали, его поклонники не могли скрыть радость. Закон вступил в силу 1 марта 1989 года и все четыре паба Рейкьявика наполнились посетителями до отказа. Исландцы, ранее равнодушные к запрету, словно сорвались с цепи. Пиво покупали даже те, кто до этого его никогда не пробовал.

Пивная лихорадка

В первые сутки бары и магазины столицы продали 340 тысяч банок пива. Если учесть, что все население Рейкьявика составляет 260 тысяч жителей, вместе с детьми и трезвенниками, то это немало. Исландцев не слишком баловали ассортиментом. В 1989 году в стране продавали лишь 7 сортов напитка: Sanitas Pilsner, Egils Gull, Budweiser, Löwenbräu, Tuborg, Kaiser и Sanitas Lager. Спустя годы можно выбрать из 500 сортов. К праздникам видов продукции становится еще больше.

Несмотря на большое влияние противников алкоголя на общество, проблема алкоголизма в Исландии стоит остро. Согласно статистике, каждый 10 житель страны старше 15 лет, хотя бы раз лечился от пьянства в профильной клинике или амбулаторно. В качестве мер власти применяют высокие акцизы на спиртное. Бокал пива в Рейкьявике стоит 1100 крон (600 рублей), а бутылка водки — 7000 крон (3600 рублей).