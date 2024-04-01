«Лучше Гознака»: чем советский фальшивомонетчик №1 поразил следователей

Советский гражданин Виктор Баранов сумел сделать практически невозможное. Он наладил кустарным способом выпуск поддельных денежных купюр, которые отличить от настоящих было крайне трудно. Следователи за это называли нарушителя «гениальным фальшивомонетчиком».

От хобби к нарушению закона

Баранов появился на свет в 1941 году в городе Сучан Приморского края, (ныне Партизанск) в семье чиновников. Вскоре родители переехали в Ставропольский край, где юный Витя увлёкся денежными купюрами. Мальчику за несколько лет удалось собрать довольно неплохую коллекцию.

Своё увлечение бонистикой юноша совмещал с обучением не только в общеобразовательной школе, но и художественной. Педагоги отмечали – Баранов не только талантливо рисовал, но и выполнял качественные копии известных картин. Окончив семилетку парень поступил в строительное училище в Ростове-на-Дону, где получил профессию плотника-паркетчика. После армии Виктор Иванович нескольким ставропольским предприятиям предложил свое проекты по модернизации производства. Однако руководителей фабрик и заводов идеи не заинтересовали.

Обиженный изобретатель решил наладить выпуск фальшивых денег, но не ради обогащения, а из любви к искусству. Виктору Ивановичу очень уж хотелось выпустить дензнаки, точь-в-точь похожие на государственные.

Баранов к делу подошёл обстоятельно. Он много времени провёл в Ленинской библиотеке, изучая тематическую литературу. В итоге ему удалось оборудовать «цех» в сарае, расположенном во дворе своего дома. И тут Виктор столкнулся с проблемой – его купюры превосходили по качеству те, которые печатал Гознак.

Преступление и наказание

Выпущенные кустарным способом деньги Баранов редко использовал по назначению. Лишь изредка он покупал на них дополнительное оборудование для своего печатного станка и расходные материалы. Однажды мужчина, правда, шиканул – купил автомобиль «Нива».

Задержали же гениального фальшивомонетчика в апреле 1977 года. К этому времени советская милиция отчаянно пыталась поймать того, кто распространяет в стране подделки. Ходили даже слухи, что этому причастны США.

Стражам порядка Виктор добровольно всё рассказал и даже показал своё изобретение. Он охотно сотрудничал со следствием, а поэтому суд приговорил нарушителя к 12 годам лишения свободы вместо смертной казни. Отбывая наказание, Баранов написал рекомендации для министра МВД СССР по улучшению защиты советских денег, а одну из его разработок даже применил Гознак.

На свободе гениальный преступник оказался в 1990 году. Он открыл фирму по производству духов, во второй раз женился, а своё увлечение – создавать новые уникальные устройства – так и не бросил. Скончался «фальшивомонетчик № 1» в 2016 году.