Почему фильм "Небесный тихоход" полностью пересняли, заменив и актеров, и песни

Комедия "Небесный тихоход" о жизни летчиков времен Великой Отечественной войны, вышедшая на экраны 1 апреля 1946 года, стала классикой нашего кинематографа. Ни один телеэфир в День Победы не обходится без показа этой кинокартины, и по сей день радующей душу простого зрителя. Однако у солнечной и доброй киноленты была весьма непростая судьба.

© На съемках фильма "Небесный тихоход", 1945 г.

Маршальская идея

Семен Алексеевич Тимошенко (1899-1958 гг.), ставший режиссером фильма, работал на "Ленфильме" с 1925 г. В 1942 г. он оказался в эвакуации в Алма-Ате, где режиссер С.М. Эйзенштейн снимал фильм "Иван Грозный". Мэтр обратил внимание на Тимошенко и предложил ему роль посла Ливонского ордена. Она, кстати, осталась единственной известной работой Семена Алексеевича в кино как актера.

Там же в Алма-Ате снимался и артист Михаил Иванович Жаров, только что вернувшийся с фронта. Как-то Жаров рассказал Тимошенко, что на фронте он разговорился с маршалом авиации А. А. Новиковым, который выразил пожелание создать фильм, посвященный самолету "У-2". Тимошенко и Жаров начали обсуждать эту идею, и вскоре Семен Алексеевич написал либретто, с которым ознакомил Жарова. Он даже предполагал, что именно Жаров будет исполнять роль главного героя киноленты - майора Булочкина. Ведь Тимошенко и Жарова связывал опыт работы над картиной "Три товарища" (1935 г.), где последний сыграл главную роль.

© Афиша фильма "Небесный тихоход"

Но этой творческой задумке не суждено было сбыться: когда Тимошенко обговаривал кандидатуры на роли в Комитете по кинематографии в начале 1944 г., то Жаров отпал, поскольку он "несколько старше, чем нужно, выглядит более грузно, чем нужно" 1. Кроме того, отказ мог быть связан с тем, что Михаил Иванович уже играл летчика в военной комедии - это был фильм "Воздушный извозчик" (1943 г.), и повторение образа было бы неуместным.

А вскоре Тимошенко с удивлением узнал, что Михаил Иванович стал претендовать на 25% гонорара за авторство сценария фильма. Скандал раздувать не стали....

Не те артисты, не те песни...

Тимошенко в ходе работы над сценарием создал 4 варианта под условным названием "У-2". Осенью 1944 г. Главное управление по производству художественных фильмов Комитета по кинематографии рассмотрело их и представило свое заключение. Было отмечено, что первоначальная рукопись содержала в себе слишком много сцен боев, причем без участия того самого У-2. Комитет потребовал сократить боевые сцены, диалоги, указывая, что в репликах командира полка "много лишней словесной шелухи", а также переписать слова, положенные на музыку, "учитывая особо серьезное отношение в настоящее время к тексту песен" 2.

Также было обращено внимание на взвешенность в изображении комедийного. Позднее на исправленный вариант сценария было дано еще одно заключение, в котором, к примеру, предлагалось убрать сцену с немецким генералом, подвешенным к самолету, "как слишком эксцентричную и нетактичную" 3.

После доработок сценария прошли съемки. Изучение документов об истории создания картины показывает, как тяжело далась эта работа режиссеру. Первоначально в основных ролях были заняты совсем другие артисты: майора Булочкина играл Иван Переверзев, неоднократно исполнивший к тому моменту главные роли в таких картинах, как "Волшебное зерно" (1941 г.), "Морской ястреб" (1941 г.), "Парень из тайги" (1941 г.), "Иван Никулин - русский матрос" (1944 г.). Также в картине были Анатолий Горюнов, сыгравший в фильме "Воздушная почта" (1939 г.), и мало кому известная театральная актриса Вера Капустина, работавшая в новосибирском театре "Красный факел".

Отснятый материал в Комитете по кинематографии решили посмотреть весной 1945 г. Результат признали удручающим. Выбор актеров был признан чиновниками от кино абсолютно неудачным. Переверзеву "не удалось найти выразительного комедийного рисунка", Горюнов не понимал, "кого он должен играть". Трактовка образов немцев "примитивна", а советские командиры выглядят "неумными и крайне провинциальными" 4.

Несмотря на такую сокрушительную критику, Комитет по кинематографии не спешил "закрывать" картину. Продолжение работы над фильмом обосновывалось тем, что "сценарий является интересным и нужным". Были предложены две кандидатуры на роль майора Булочкина - Константина Сорокина и Николая Крючкова. Посчитали нужным пересмотреть и тексты песен, которые писал поэт Владимир Дыховичный.

Со второй попытки

Чтобы помочь создателям фильма, в Ленинград из Москвы приезжала комиссия. Директор "Ленфильма" И. А. Глотов для совета собирал в своем кабинете "ветеранов" студии, опытных режиссеров... Среди них оказались Ф. Эрмлер, И. Хейфиц, Г. Васильев (один из двух знаменитых "Братьев Васильевых"). Советов, в том числе и дельных, было немало.

Основная работа по пересъемке картины шла в июле-сентябре 1945 г. Изначально планировалось три места для экспедиций и съемок натуры: Левашово, Корнево и Петергоф. Но в итоге "в целях экономии времени" остановились только на Левашово 5. Кроме того, съемочной группе понадобилась так называемая синхронная аппаратура, чтобы записывать одновременно и звук, и изображение. Очевидно, это было вызвано сжатыми сроками. Для этих целей незадолго до отъезда в экспедицию в группу был принят аппарат "Эклер-Радио", только что полученный из Румынии. Проверить его, конечно, не успели. И уже на месте съемок выяснилось, что аппарат "периодически давал посторонние шумы", поэтому пришлось увеличивать для подстраховки количество снимаемых дублей 6.

Кроме того, съемочной группе не повезло с погодой. За весь период съемок картины было 38 дней простоя. Зато Николай Крючков, сыгравший майора Булочкина, много лет спустя в мемуарах утверждал, что благодаря простоям приобрел новые навыки и умения: "Я без особого труда выучился управлять самолетом По-2 (второе название У-2 - Ред.), приборов и рукояток у которого было поменьше, чем у современной легковой автомашины, и при первом же удобном случае забирался куда-нибудь на высоту" 7. К сожалению, проверить правдоподобность воспоминаний сейчас уже невозможно. Много времени Крючков провел на съемках вместе с авторами песен Алексеем Фатьяновым и Василием Соловьевым-Седым: "...бочку чая выпили в моем гостиничном номере, становившемся в такие часы невольным свидетелем и яростных творческих баталий, и шутливых розыгрышей, и поисков тех первых, робких поначалу строчек и мелодий, из которых потом брали начало известные на всю страну стихи и песни" 8.

© Актеры В. Меркурьев, Н. Крючков, В. Нещипленко

Вновь отснятый материал фильма был просмотрен киностудией и в целом одобрен в конце 1945 г. Новые стихи к песням, так полюбившимся зрителю, писал уже не Владимир Дыховичный (хотя композитором остался все тот же Василий Соловьёв-Седой). "Пора в путь-дорогу" написал Соломон Фогельсон, а "Мы, друзья, перелетные птицы" - Алексей Фатьянов.

Критики и зрители

Фильм "Небесный тихоход" вышел на экраны Советского Союза 1 апреля 1946 г. Его посмотрел 21 млн зрителей.

Известный кинокритик тех лет Р. Юренев в журнале "Искусство кино" опубликовал статью "О тихоходах в нашем искусстве", где писал, что режиссер С. Тимошенко "материала как следует не знает. Наивное представление о порядке постановки боевых задач в военной авиации, отсутствие какого-либо представления о ходе их выполнения привело к фальши во взаимоотношениях героев фильма и типичной "развесистой клюкве" в изображении боевых действий По-2" 9.

Министр кинематографии И.Г. Большаков спустя несколько лет после выхода фильма перечислял "Небесный тихоход" в числе "неудачных" картин, чертой которых является "надуманность сюжетных ситуаций и развивающихся в них событий" 10. "Любовные перипетии героев" происходят на фоне боевых событий, но остаются фоном, и он "не спасает фильм от пошлости и фальши" 11.

Критика в печати, как это часто бывает, могла серьезно повлиять на судьбу киноленты. Но простой зритель категорически проголосовал рублем и ногами, повалив в кинотеатры. Народное признание было очевидным и не нуждалось в каких-либо комментариях.

© Николай Крючков и Алла Парфаньяк

Исполнители главных ролей - знаменитый Николай Крючков и совсем никому не известная Алла Парфаньяк после выхода фильма стали мужем и женой. Роман экранный неожиданно перешел в роман жизненный.

Эта картина оказалась единственным творением режиссера Семена Тимошенко, известным широкой аудитории. Долгие годы он мечтал снять еще одну картину о летчике - популяризаторе авиации, испытателе начала XX века Сергее Уточкине. Написанный сценарий (в соавторстве с Леонидом Таубергом) так и не нашел воплощения при жизни Тимошенко. Лишь спустя 4 года после его смерти, в 1962 г. вышел фильм "В мертвой петле" режиссеров Николая Ильинского и Суламифь Цыбульник, где главную роль Уточкина сыграл Олег Стриженов.

А "Небесный тихоход", несмотря на все перипетии своей судьбы, до сих пор вызывает добрые улыбки зрителей. Ведь в нем рассказывается о том, как важно сохранять самые простые и ценные чувства в минуты, когда решается судьба человечества.

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1. Центральный государственный архив литературы и искусства г. Санкт-Петербурга (далее - ЦГАЛИ СПб). Ф. Р-257. Оп. 16. Д. 1254. Л. 24.

2. Там же. Д. 1254. Л. 2об.][

3. Там же. Д. 1254. Л. 3.

4. Там же. Д. 1254. Л. 5.

5. Там же. Д. 1494. Л. 2.

6. Там же.

7. Крючков Н. Чем жив человек. М., 1987. С. 96.

8. Там же. С. 98-99.

9. Юренев Р. О тихоходах в нашем искусстве // Искусство кино. 1946. N 4. С. 20.

10. Большаков И.Г. Советское киноискусство в годы Великой Отечественной войны. М., 1950. С. 39.

11. Там же. С. 137.