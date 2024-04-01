Невероятная история учителя, который не умел читать и писать

Профессия учителя предполагает педагогическое образование и отличное знание предмета. Но что бы вы сказали, узнав, что ваш учитель не умеет читать и писать? Это звучит абсурдно, но история знает как минимум один такой пример. Американец Джон Коркоран вполне успешно проработал учителем 17 лет, не только не умея читать и писать, но даже не отличая цифр от букв.

© Reddit

Джон Коркоран родился в 1939 году в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Его родители были самыми обычными людьми — отец зарабатывал деньги, а мать занималась домашним хозяйством. У Джона было пятеро братьев и сестер, но никто из детей не был обделен родительским вниманием. Одним словом, Коркораны были вполне благополучными представителями среднего класса.

Воспитывавшая детей мать старалась, чтобы дети не были обделены вниманием. Отец, несмотря на занятость, тоже старался принимать посильное участие в жизни отпрысков. В одном из интервью Джон Коркоран вспоминал:

«Когда я был ребенком, родители говорили мне, что я победитель. И первые шесть лет своей жизни я действительно верил в это».

Джон отличался от братьев и сестер и казалось, что он отстает в развитии. Он позже всех начал говорить и, несмотря на усилия матери, к началу школы так и не научился читать. Но родители считали, что в этом нет ничего страшного и их сын быстро все наверстает.

Необычный мальчик

В 40-х годах в американских школах первоклассников не учили читать и писать. Основной акцент делался на усвоении важных в жизни навыков и дисциплине. Но на втором году учебы, когда дети начали получать настоящие знания, стало очевидно, что с Джоном что-то не так. Мальчик не различал буквы и не мог складывать их в слова. Не лучше дела обстояли и с цифрами, которые казались мальчику совершенно бессмысленными и одинаковыми.

Сверстники Джона быстро научились читать и приступили к изучению письма. Но Коркоран совершенно не продвинулся в этом деле и любой написанный текст казался ему непонятным набором символов. Джон и его родители были в отчаянии. Никто не мог понять, почему активный и смышленый ребенок не может усвоить то, что дается всем так легко.

Самого мальчика его проблема просто изводила. Одноклассники смеялись над Джоном, считая дурачком. По ночам мальчик молился и просил бога помочь ему в получении знаний. Но ничего не менялось. Позднее Джон скажет:

«Когда вам каждый день говорят, что вы тупой, со временем вы начинаете в это верить».

В школу, как на войну

К счастью, у юного Коркорана были хорошие учителя. Они видели, что ребенок старается, но почему-то у него ничего не выходит. В виде исключения Джона переводили из класса в класс вместе со всеми. В средней школе он полностью смирился со своим положением и стойко переносил издевательства одноклассников.

«Каждый день я вставал, одевался, ходил в школу, собираясь как на войну. Я ненавидел свой класс. Это была враждебная среда, и мне нужно было найти способ там выжить».

Больше всего Джон Коркоран не любил уроки литературы. Чтобы не идти на них он придумывал самые разные вещи. Мальчик ввязывался в драки, симулировал болезни, провоцировал педагогов, чтобы те выставили его из класса. Чтобы противостоять постоянным издевательствам, он надел маску бунтаря и проводил немало времени в кабинете директора.

Родители мальчика смирились с его поведением и решили, что он психически неуравновешен. Они перестали возлагать на него какие-либо надежды. Джона исключили из школы за плохое поведение. Его устроили в другую, потом в третью. Везде он вел себя отвратительно и ему нигде не были рады. Семья часто переезжала, поэтому с выбором школ проблем не было. В итоге Коркоран сменил их 17.

Отдушина в спорте

Но в старших классах Джон изменился. Ему надоело изображать хулигана, ведь на самом деле он таким не был. Вокруг больше не было школ, где он бы не «прославился». Ярлык бунтаря прочно прилип к Коркорану и от него было непросто избавиться.

«Это поведение не отражало того, что я чувствовал, я не хотел быть таким на самом деле. Я хотел стать кем-то другим, добиться успеха. Мне хотелось хорошо учиться, но я просто не мог этого сделать».

И тут Джон открыл для себя спорт. Он начал играть в баскетбол и всего за год стал лучшим спортсменом школы. Со всех соревнований подросток привозил медали и учителя стали закрывать глаза на его «успехи» в учебе. Коркорану ставили оценки просто так, а сам он старался скрывать свою неграмотность. На контрольных он старательно перерисовывал буквы и цифры у одноклассников или просил кого-нибудь сделать работу вместо него.

Таким же образом Коркоран ухитрился сдать выпускные экзамены и получил самый обычный аттестат. Из стен школы он вышел таким же неграмотным, как и был в 1 классе. Многие считают, что у Джона была дислексия и это очень похоже на правду. Кстати, с этой проблемой живут многие вполне успешные персоны. Но официально эту информацию никто не подтвердил, поэтому остается только строить догадки по поводу происхождения его проблем.

Студенческие годы

Но в умственной отсталости Джона Коркорана точно заподозрить было нельзя. Он сумел поступить в колледж, как другие выпускники школ. Там парень понял, что трюк с постоянными списываниями может не пройти. Поэтому он изобрел новый способ скрывать свою неграмотность. На лекциях Джон сидел с блокнотом и водил по нему ручкой, как будто писал. С контрольными было сложнее, но и тут он проявил находчивость.

Студент узнал, что тестовые задания не изменяются годами. Студенты прошлых лет получали такие же задания, как и он. Поэтому Коркоран просто просил у старшекурсников их контрольные и, как в школе, бездумно их перерисовывал. У Джона были и другие способы обмануть преподавателей, поэтому он всегда выкручивался.

Сложнее было скрывать свою беду от сверстников. В комнате общежития Коркоран был вынужден часами лежать на кровати, пялясь в открытую книгу. Все думали, что он что-то читает, но для Джона буквы не несли никакого смысла. Удивительно, но он все же получил диплом учителя английского языка. Это было начало 60-х, когда в США катастрофически не хватало педагогов. На Коркорана быстро вышли руководители одной из школ и сами предложили ему работу.

Как находчивость компенсировала неграмотность

К счастью для Джона, ему поручили преподавать обществознание. На занятиях он часто просил детей повторять имена вслух, ссылаясь на плохую память на имена. Никто не подозревал, что учитель просто не мог прочитать их в журнале. Хитрец выбирал среди школьников лучших учеников и назначал их своими помощниками. Они делали записи на доске и читали тексты из учебников вслух.

На контрольных он давал конкретные задания, имеющие четкие ответы. Проверяя их, Джон просто тщательно сверял закорючки из тетрадей с официальными ответами. Он старался быть хорошим наставником, но постоянно испытывал муки совести.

«Иногда я чувствовал себя хорошим учителем, потому что много работал и действительно переживал о том что делаю. С другой стороны, это было не так. Я чувствовал, что все это неправильно, мне не место в классе. Что я сюда попал нелегально, мне не полагается быть тут. Иногда мои действия вызывали у меня физическую боль. Я был в ловушке и не мог никому об этом рассказать».

Больше всего он боялся педсоветов. Директор иногда вызывал учителей к доске и заставлял что-то писать. Но и на этот случай у Джона был план. Он решил, что если его вызовут, он симулирует сердечный приступ. К счастью для Коркорана, за 17 лет работы в школе для доклада его ни разу не вызвали.

В 1965 году Джон начал встречаться с девушкой по имени Кейтлин. Вскоре они поженились. Мужчина открыл свою тайну супруге, но она лишь рассмеялась и сказала, что далеко не все любят читать и в этом нет ничего страшного. Вскоре у пары родилась дочь Коллин.

© Джон Коркоран с семьей

Ребенок раскусил отца в возрасте всего трех лет. Девочка заметила, что одни и те же книги мама и папа читают по-разному. А Джон не читал, он просто смотрел на картинки и сам выдумывал истории.

«Моя дочь быстро поняла, что я читаю не то. Меня поймали. После всех этих лет меня поймал трехлетний ребенок».

Как Джон научился читать

Отработав учителем 17 лет, Джон Коркоран уволился и открыл свой бизнес. Это была строительная компания, ремонтировавшая старые дома. У него появились свой бухгалтер и ассистент, которые писали и читали за него. Дела у фирмы шли хорошо и скоро Коркоран стал миллионером.

© Джон Коркоран и президент Буш

Его больше не беспокоила неграмотность, ведь нежелание иметь дело с бумагами все списывали на причуды богача. Но во время одного из экономических кризисов компания Джона обанкротилась. Он потерял даже свой дом и впал в депрессию. И в этот момент он твердо решил освоить чтение. Он записался в центр по обучению грамоте для взрослых.

Научиться читать Джон смог только спустя 6 лет, в возрасте 48 лет. Поборов свою проблему, Коркоран решил помогать людям с такими же трудностями. Он основал благотворительный фонд, помогающий взрослым освоить чтение и письмо. Джон возглавляет его до сих пор. Недавно он признался, что и сейчас читать ему непросто. Он любит книги, но замечает, что стоит расслабиться и навык чтения стремительно теряется.