Когда в России началась борьба за права женщин

Главархив города Москвы обнародовал любопытные исторические документы из своих фондов. Они повествуют о жизни и деятельности Владимира Герье, основателя Высших женских курсов.

© Императорский Московский университет на Моховой улице. 1884 г.

Как пояснили в Главархиве, в фондах хранятся документы о личной жизни Владимира Герье, включая его свидетельство о браке. Он был женат на купеческой девице Евдокии Токаревой, которой когда-то давал частные уроки по истории. Семейная жизнь была счастливой, у пары родилось четверо детей. Однако профессиональная деятельность Герье заслуживает особого внимания.

По сути, она представляет собой начальный период борьбы за права женщин в России. В частности, речь идет о праве на образование. Это сейчас трудно себе представить, чтобы девушке отказали в приеме в образовательное учреждение по половому признаку. Однако еще в XIX веке такая проблема в нашей стране существовала.

"Так, только во второй половине XIX века в Российской империи начали открываться различные высшие женские курсы, - сообщает Главархив. - В числе первых появились Публичные высшие женские курсы (впоследствии - Московские высшие женские курсы), которые основал историк и профессор Императорского Московского университета Владимир Герье в 1872 году. К тому времени он уже был известным ученым и общественным деятелем".

Кстати, вышеуказанный университет действует и сейчас, он хорошо известен россиянам, так как это - МГУ им. М.В. Ломоносова. В Главархиве сохранились документы об учебе Герье в университете, разрешения о том, чтобы его семья проживала в Москве (его отец Иван Герье имел немецкое подданство и первоначально жил в Гамбурге), а также свидетельства о присвоении ему дворянского звания.

"В 1858 году Владимир Герье успешно окончил университет со степенью кандидата наук, - говорят в Главархиве. - Его оставили работать на кафедре для совершенствования в научной деятельности, выделив годовое содержание в сумме 400 рублей. Чтобы подзаработать и иметь возможность обеспечивать себя в Москве, Герье давал частные уроки по истории и устроился на работу в Первый московский кадетский корпус учителем истории".

Его волновали и вопросы равноправия, вот почему много сил и времени он посвятил борьбе за право женщин получать образование в России на равных основаниях с юношами. Считается, что всерьез задумываться над этим историк начал как раз в те времена, когда занимался репетиторством.

Среди его учениц, бравших уроки на дому, напомним, оказалась и его будущая жена. Она, как и все другие девушки, могла рассчитывать только на домашнее образование. Исключением была только знаменитая Софья Ковалевская, первая в мире женщина, получившая звание профессора математики и ставшая членом Санкт-Петербургской академии наук.

"Зная о существовании такого образовательного разрыва и поражении в правах многих женщин, Владимир Герье в 1872 году подготовил экспериментальный Устав Женских курсов, - продолжают в Главархиве. - Министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой дал разрешение на их открытие в Москве. Владимир Герье являлся их бессменным руководителем с 1872 по 1888 год. Это была частная инициатива, и принимали туда только девушек. Сначала курс обучения был двухлетним, но с 1879 года составил три года".

Лекции на Высших женских курсах читали ведущие профессора университета по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, и к концу 1880-х годов количество студенток достигло нескольких сотен.