Как российская модель развела на миллионы звезду мирового тенниса

Известные спортсмены — всегда мишени для разного рода охотников и охотниц за наживой. Однако сохранять бдительность каждую секунду невозможно. Иногда человек расслабляется, просто наслаждаясь моментом, а потом… бац!

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Именно так случилось с немецкой звездой тенниса Борисом Беккером в 2001 году.

В поисках счастья

Анжела Ермакова была обычной девушкой из России… Хотя не совсем обычной. Отцом девочки был студент из Африки — нигериец по имени Франклин, который, отучившись в Москве, уехал на родину и не принимал участия в воспитании дочери. Детство у Анжелы из-за необычного для средней полосы России цвета кожи было непростым. Она подвергалась издёвкам в школе и даже подверглась изнасилованию со стороны одноклассников. Мечтала Ермакова только об одном — поскорее уехать за границу.

Ермакова начала изучать иностранные языки, и вскоре её старания окупились. Девушка смогла перебраться в Англию. Хотя она всегда мечтала жить в Италии, но для начала и холодная промозглая Британия была ничего. Она заключила фиктивный брак, чтобы получить гражданство. Затем было ещё одно замужество, но и оно успешным не стало. Получив заветный паспорт, Анжела задумалась о поиске средств к существованию. На помощь пришли соотечественницы.

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Новые подруги подсказали Ермаковой возможность заработать. По сути это была работа в эскорте. Анжела и другие девушки из её круга работали в дорогих заведениях и выбирали только богатых мужчин. Все они при этом рассчитывали однажды либо найти себе таким образом удачную партию, либо каким-то иным образом воспользоваться ситуацией и заработать себе на безбедную старость.

С 1995 по 1998 год у Ермаковой был постоянный партнёр — некий Пол Фрэмптон. Он осыпал девушку подарками, в числе которых была даже собственная вилла и несколько дорогих автомобилей. Однако спустя три года распались и эти отношения. Тем не менее даже после разрыва Фрэмптон продолжал финансово поддерживать бывшую, оплачивая ей жильё - пусть не на вилле, но в уютной квартире в Лондоне.

Откуда взялся ребёнок?

Вновь начались поиски счастья. В 1999-м Анжела после одного из матчей Уимблдона познакомилась с Борисом Беккером - немецким теннисистом, который на тот момент уже был в стадии завершения своей карьеры. Трёхкратный чемпион Уимблдона и победитель Открытого чемпионата Австралии всегда был публичной персоной, и на этот раз вновь оказался на первых страницах газет.

С Анжелой он проводил время всего два раза, но уже во время второй встречи между ними случилась физическая близость. Однако через некоторое время теннисисту пришлось поплатиться за опрометчивый поступок. Ермакова сообщила ему, что беременна от него, и стала требовать деньги. Беккер на шантаж не поддался, и тогда Анжела рассказала обо всём его жене. Та терпеть мужа-изменника не стала и поспешила с ним развестись. А Ермакова подала на теннисиста в суд, требуя алиментов.

© Cоцсети Анжелы Ермаковой

Поначалу защита Беккера пыталась доказать, что россиянка похитила физиологический материал спортсмена и искусственно оплодотворила саму себя. Сам Борис утверждал, что не помнит «полноценной близости» с девушкой. Однако впоследствии сам теннисист признал, что подобная версия звучала максимально смешно. Чтобы не выглядеть негативно в глазах общественности, Борис согласился на условия Анжелы. Тем более что результаты текста ДНК были на её стороне: ребёнок действительно был от немца. Пришлось выплатить £ 2 млн единоразово плюс отдавать £ 25 тыс. ежемесячно.

Сегодня Анне Ермаковой, обеспечившей своей матери состояние, уже за 20. Она отучилась в престижном институте по направлению «История искусств» и несколько раз побеждала в танцевальных шоу. Анжела тем временем неплохо живёт на вырученные деньги. Какое-то время она даже встречалась с немецким наследником княжеского титула Марио-Максом Шаумбургом-Липпе, которого, впрочем, называли самозванцем. Но и эти отношения долго не протянули.