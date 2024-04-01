РПК: как появилось на свет странное детище гениального оружейника

РПК известен в мире так же широко, как и автомат Калашникова. На момент своего появления и в течение еще долгого периода он являлся самым легким пулеметом в мире. Удобный и компактный, он был во многом унифицирован с АКМ. Кроме прочего, в них использовался единый размер патронов – 7,62х39 мм. РПК настолько хорош, что выпускается по лицензии в других странах, а география его легального и нелегального распространения потрясает воображение. Невозможно найти РПК, наверное, только в Антарктиде.

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Два сына великого отца – АКМ и РПК

В 1953 году Управлением стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления были разработаны новые тактико-технические требования к разработке унифицированных вариантов автоматического оружия – легкого автомата и ручного пулемета. Это было вызвано необходимостью замены имеющихся со времен Второй мировой войны вариантов вооружения более современными. В 1956 году свои образцы предоставили Герман Коробов, Александр Константинов, Владимир Дегтярёв, Георгий Гаранин и, конечно, Михаил Калашников, чье творение стало победителем конкурса.

Несколько слов о биографии легендарного конструктора. Михаил Тимофеевич Калашников (1919–2013) появился на свет в небольшом селе Курья Алтайской губернии и был 17-м ребенком у своих родителей (из 19 детей выжило только восемь). В 1930-м многодетную крестьянскую семью после раскулачивания сослали в Томскую область. Будущий великий оружейник с детства интересовался техникой, изучал устройства механизмов, любил физику, геометрию, литературу. В возрасте 19 лет его призвали в армию, где он служил механиком-водителем танка.

За время своей службы Михаил Тимофеевич изобрел ряд полезных улучшений танкового оборудования. За них юный конструктор был награжден именными часами лично Георгием Константиновичем Жуковым. Другие разработки Калашникова – два пистолета-пулемета – появились на свет в годы Второй мировой войны. Специалисты отметили оригинальность этих изобретений и «подкупающие стороны». На вооружение их не поставили только из-за сложности и дороговизны изготовления.

Позже, в 1944 году, старший сержант создал самозарядный карабин. После войны именно он лег в основу легендарного автомата Калашникова, который начал служить Родине в 1947 году. Оружие получилось очень удачным, за это изобретение Михаила Тимофеевича наградили Сталинской премией I степени и орденом Красной Звезды. Сам Калашников говорил: «Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни». В этом и был секрет успеха автомата АК-47.

Позже конструктор стал доктором технических наук (1971), поднялся до звания генерал-лейтенанта (1999) и внес масштабный вклад в развитие оружейной промышленности. Он сконструировал автоматы, пистолеты, снайперскую винтовку, пистолеты-пулеметы, охотничье оружие, пулеметы, самозарядные карабины – многие из этих изобретений поступили на вооружение.

О том, какую роль Михаил Тимофеевич сыграл в истории нашей страны, российский художник Никас Сафронов однажды сказал: «Во всем мире знают Россию по четырем символам: водка, матрешка, икра и Калашников».

И вот в 1950-х годах оружейник представляет на конкурс свои разработки. После испытаний были приняты сразу два его детища – автомат Калашникова модернизированный (АКМ) и ручной пулемет Калашникова (РПК). В 1961 году РПК встал на защиту Родины (АКМ – двумя годами ранее). Они имели одинаковую систему, были унифицированы по многим деталям и патронам, что удешевляло производство и упрощало освоение солдатами. Простота конструкции и ремонта выгодно отличала их от предшественников. А их система до сих пор является одной из самых легких для обучения.

Здесь хочется рассказать о еще одном интересном факте. Раньше на вооружении Советской армии стоял ручной пулемет Дягтерёва образца 1944 года – РПД-44. У него было ленточное боепитание таким же промежуточным патроном 7,62х39 мм из пристяжного короба на 100 боеприпасов. Но это оружие по характеристикам было далеко от того, что требовалось пехоте. Во время испытаний от конструкторов много раз требовали доработок и улучшений.

Но те будто издевались, возвращая пулемет с небольшими изменениями, не устраняя основных недостатков. Надежность была очень низкая. Быстро засорялась газовая система. Примерно каждый сотый патрон разрывало при выстреле. Вес снаряженного пулемета с лентой на 100 патронов составлял 9 кг. Боевая пружина находилась в прикладе, что исключало возможность сделать его складным. Его приняли на вооружение, но проблемы остались. К 1950-м годам была четко осознана необходимость его замены.

Когда в руки военных попал сперва АК, а потом РПК, они по достоинству оценили простоту конструкции: ее надежность, неприхотливость и унификацию. Да и вес снаряженного пулемета с коробчатым магазином на 40 патронов составляет всего 5,6 кг (с барабанным магазином на 75 боеприпасов оружие весит 6,8 кг). Закрыв глаза на маленький объем магазина, РПК почти сразу приняли на вооружение, чтобы заменить РПД-44. Хотя, по сути, это был не пулемет, а чуть подросший автомат Калашникова.

От автомата пулемет отличается удлиненным и усиленным стволом (59 см; длина всего пулемета – 104 см), что увеличивает начальную скорость пули с 715 до 745 м/с и должно обеспечивать более напряженный огонь. В отличие от АК, РПК имеет приклад такой же формы, как и у ручного пулемета Дегтярева; складные сошки для устойчивости; прицел с целиком, который можно перемещать с учетом погодных условий, влияющих на меткость стрельбы. Повышенная живучесть деталей для серийного производства перешла и к АКМ.

Также у ручного пулемета Калашникова увеличена емкость боекомплекта. Если у автомата коробчатый магазин содержит 30 боеприпасов, то у РПК коробчатый магазин секторной формы стал вмещать 40, а барабанный – 75 боеприпасов. Это увеличивает боевую скорострельность. Кстати, благодаря унификации АКМ и РПК, их боекомплекты взаимозаменяемы. Позже китайцы создали барабанный магазин на 101 патрон.

Переавтомат, недопулемет – промежуточное звено

РПК получился достаточно странным оружием. Как пулемет он был каким-то «ненастоящим» в силу того, что его боевые качества не сильно превосходили автомат – низкая боевая скорострельность (50 выст./мин. при стрельбе одиночными, 150 выст./мин. – при стрельбе очередями), да и начальная скорость пули выше всего на 30 м/с. Утолщенный ствол и усиленные детали, особенно ствольная коробка, позволяли в теории вести более плотный и частый огонь, но на практике этого добиться не выходило.

Одна из причин – маленький объем магазинов, которыми осуществляется боепитание. Их техническая скорострельность – 600 выстрелов в минуту. Но боекомплекты на 30, 40 и 75 патронов не позволяют вести огонь с такой скоростью. Кроме того, барабанные магазины на 75 боеприпасов оказались ненадежными – часто возникали проблемы с подачей патронов во время стрельбы.

Сделать же боекомплект большей вместимости означало существенно увеличить вес снаряженного оружия, что противоречило изначальной идее легкого пулемета.

Увеличение объема магазина также влекло бы за собой усложнение его конструкции и, как следствие, снижение надежности. К тому же ствол выполнен несменным и перегревался при высоком темпе огня. После одной минуты стрельбы очередями предписывалось дать остыть стволу в течение пяти минут...

И у РПК, и у АКМ прицельная дальность стрельбы составляет 1000 м, а убойную силу пуля сохраняет на дистанции до 1500 м. Максимально она способна пролететь 3000 м. Реальная же эффективная дальность – 500 м при ведении огня по воздушным объектам, и 800 – по наземным. Дальность прямого выстрела ручного пулемета незначительно выше, чем у АКМ: 365 м по грудной фигуре, 540 м – по ростовой фигуре против 350 м и 525 м у автомата соответственно. В то время как многие другие пулеметы могут эффективно поражать цели на дистанции 800–1000 м.

Таким образом, РПК является, по сути, неким промежуточным звеном между автоматом и собственно пулеметом. Немного улучшить ситуацию позволяет установка оптического прицела. Но на заявленной прицельной дальности в один километр разброс попаданий можно компенсировать только высокой плотностью огня. А ее не позволяют дать перегрев ствола и небольшой боекомплект...

Несмотря на описанные минусы, РПК был принят на вооружение Советской армии. Достаточно скоро он нашел свою нишу при выполнении задач, обычно решаемых штурмовой винтовкой. Это произошло благодаря тому, что ручной пулемет имел универсальное крепление для различных прицелов – оптических, коллиматорных, тепловизионных, ночного видения... Возможность установки глушителя также расширяло сферы применения оружия.

Потомки ручного пулемета Калашникова

В дальнейшем РПК получил еще более широкое распространение благодаря модификациям. Появился вариант со складным прикладом для десантников (РПКС), с креплениями под особые ночной и оптический прицелы (РПКН, РПКСН). Был разработан и глушитель. Когда на вооружение поступил автомат Калашникова образца 1974 года (АК-74) под патрон 5,45х39 мм, был выпущен и РПК-74 (оба имеют множество своих вариаций).

Все модификации имеют ряд улучшений. В частности, РПК-74 позволяет эффективно поражать групповые цели на расстоянии 1000 м. В 1993 году с появлением версии АК-74М был разработан РПК-74М. Спрос рождает предложение, и на экспорт на основе этого пулемета стали изготавливать РПК-201 под натовский патрон 5,56х45 мм (используются магазины от автомата АК-101) и РПК-203. В работе последнего применяется боеприпас 7,62×39 мм.

Позже в России появились гражданские охотничьи самозарядные карабины, разработанные на базе РПК. Они предназначены для средней и крупной дичи.

В отличие от карабинов на основе автомата, у них нет гладкоствольной модификации. Выпускаются только нарезные – для опытных охотников с определенным законом стажем. Основным отличием от пулемета является отсутствие возможности вести автоматический огонь.

На базе автоматов 100-й серии в 2016 году был создан РПК-16 калибра 5,45×39 мм на смену РПК-74 и РПК-74М. Впервые в России в нем появились сменные стволы. Причем сразу два варианта: обычный и укороченный (штурмовой). Заменить их может сам стрелок всего за несколько минут. Благодаря этому, РПК-16 может использоваться и как легкий пулемет, и как штурмовая винтовка средней дальности, и даже как автомат. Наличие универсального рельсового крепления – планки Пикатинни – расширяет ассортимент применяемых прицелов.

РПК-16 более легкий (4,5 кг), компактный, эргономичный, имеет низкий коэффициент отдачи, высокую кучность стрельбы и превосходит предшественников по огневой мощи. Техническая скорострельность – до 700 выст./мин. Используются коробчатые магазины на 30 и 45 боеприпасов и барабанный на 95 патронов. Длина с коротким стволом – 90 см (со сложенным прикладом – 65,6 см), с длинным стволом – 110,6 см (со сложенным прикладом – 86,1 см). Длинный ствол позволяет использовать пулемет в ходе общевойскового боя в качестве группового оружия поддержки, а короткий – во время спецопераций, в том числе в городских условиях.

От российской армии до сомалийских пиратов

Несмотря на перечисленные выше минусы, РПК официально стоит на вооружении более чем 20 стран мира. Но его неофициальная география гораздо шире. Среди эксплуатантов – Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Афганистан, Сирия, Ирак, Иран, Колумбия, Куба, Вьетнам, Зимбабве, Мозамбик, Эфиопия и многие другие государства. В Болгарии, КНДР, Сербии и Румынии он по лицензии производится в различных модификациях под собственными наименованиями.

Если рассматривать только крупные военные конфликты, то шире всего РПК применялся на территории Евразии, но самую высокую популярность снискал в Африке. Он завоевал славу даже у сомалийских пиратов. Относительная дешевизна, простота конструкции, надежность и универсальность играют тут решающую роль. А вишенкой на торте является его неприхотливость и возможность безотказно действовать в любых климатических и погодных условиях.

Развитие ручного пулемета Калашникова и его модификаций идет в ногу со временем, своевременно удовлетворяя потребности армии. При этом его конструкция не усложняется, для использования не требуются новые специфические навыки. РПК с годами становится более универсальным и востребованным, расширяется спектр его применения. И можно с уверенностью сказать, что он еще долгие годы будет верой и правдой служить нашей Родине.