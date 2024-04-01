Метров США и России имеют как схожие черты, так и существенные различия, связанные с историей развития, особенностями проектирования и эксплуатации.

Одно из ключевых отличий – архитектура и дизайн станций. Многие станции московского метро отличаются монументальностью, украшены скульптурами, мозаикой и другими элементами декора. В американских метро станции, как правило, более утилитарные и минималистичные.

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Различается и сама инфраструктура метрополитенов. Российские линии метро обычно глубокого заложения, с эскалаторами большой протяженности. В Америке распространены надземные эстакадные участки и линии мелкого заложения.

Подробнее об остальных отличиях рассказала в своем видео блогер @NelliCalifornication.