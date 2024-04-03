Убить звуком: как появился «Гаванский синдром»

Тошнота, головные боли, головокружения, проблемы с памятью и слухом — симптомы, на которые жаловались работники американских посольств и спецслужб в разных странах с 2016 года. Совокупность этих симптомов стали называть «гаванским синдромом». Причины его возникновения не установлены, однако последнее расследование зарубежных журналистов связало его с воздействием «инфразвукового оружия» российской разведки. Может ли инфразвук влиять на состояние здоровья человека и какие разработки звукового оружия ведутся в России — в материале «Газеты.Ru».

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«Гаванский синдром»

Согласно совместному расследованию изданий The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций), 60 Minutes и Spiegel, в последние годы агенты ГРУ регулярно посещали те города, где у американских дипломатов впоследствии возникал «гаванский синдром».

Первый случай проявления «гаванского синдрома» у работников американских и канадских посольств был зафиксирован в 2016 году. По данным Vanity Fair, тогда американец, работающий в посольстве США в Гаване, — некоторые называют его нулевым пациентом — пожаловался, что услышал странные звуки за пределами своего дома.

«Это раздражало до такой степени, что приходилось заходить в дом, закрывать все окна и двери и включать телевизор погромче, чтобы не слышать эти звуки», — рассказал пострадавший, добавив, что его сосед, также работавший в посольстве, тоже слышал шум, который он описал как «механический».

Несколько месяцев спустя третий сотрудник посольства рассказал, что страдал от потери слуха, которую он связывал со странным звуком. Вскоре об этом заговорило все больше и больше людей в посольстве.

Люди жаловались на шумы неизвестного происхождения, которые доносились из разных мест во время пребывания в гостиницах или дома. Некоторые описывали звуки, похожие на «шуршание» воздуха внутри автомобиля с приоткрытым во время движения окном. Эти звуки или вибрации продолжались от 20 секунд до 30 минут.

Это обстоятельство приводило к скачкам давления, тошноте, головным болям, головокружению и даже проблемам с памятью и слухом.

«Внутри моего уха будто работала бормашина дантиста на стероидах. Ощущения такие, будто он подобрался слишком близко к твоей барабанной перепонке. После этого я перестала быть прежней, я сильно изменилась», — рассказала 60 Minutes Overtime одна из пострадавших.

По ее словам, в конце концов из-за этого звука она потеряла сознание. Затем у нее возникли боли в груди, и в течение нескольких месяцев после инцидента она жаловалась на проблемы с памятью и многозадачностью.

В дальнейшем у американских дипломатов и сотрудников спецслужб, работающих в различных странах мира, отмечались похожие симптомы. Это происходило в Китае, России, Европе и других странах.

Так, в Тбилиси от этого звука пострадали американский чиновник, его супруга и их ребенок. По словам женщины, она была оглушена звуком в своей прачечной.

«Он пронзил мои уши, звук вошел в левое ухо. По моим ощущениям, он исходил с улицы», — рассказала она. Из-за звука у нее разболелась голова, и ее стошнило.

Еще один случай произошел в Китае. Сотрудник службы безопасности Госдепартамента, который работал в консульстве США в Гуанчжоу, рассказал, что и он, и его жена начали испытывать вышеописанные симптомы, после того как услышали странные звуки в своей квартире в 2017 году.

Он описал звук как довольно громкий, и похожий на «шарик», летящий по «металлической воронке». По его словам, он слышал звук четыре раза, всегда в одном и том же месте и в одно и то же время суток: прямо над кроваткой своего сына, когда укладывал его ночью спать.

«Он страдал от мигреней, головокружения и проблем с памятью. И его больше всего беспокоило то, что ему никто не верил. Ему было очень трудно убедить свое начальство в том, что что-то не так и с этим нужно разобраться», — пересказал слова сотрудника журналист, беседовавший с ним.

Еще до проведения крупных исследований медицинский директор Госдепартамента Чарльз Розенфарб исключил вероятность того, что сотрудники подверглись воздействию вирусов или других патогенов. По его мнению, характер травм, скорее всего, был связан с воздействием неестественного происхождения.

Позже исследователи из Пенсильванского университета установили потерю белого и серого вещества, а также нарушение функциональных связей между сенсорными отделами мозга у двадцати пострадавших госслужащих.

В статье утверждается, что когнитивные, вестибулярные и глазодвигательные эффекты, измеренные исследователями, носят объективный характер, их сравнивают с эффектами, наблюдаемыми после сотрясения мозга, притом что испытуемые не получали травм головы.

В США высказали предположение, что причиной возникновения синдрома могло стать направленное воздействие со стороны другого государства, а именно России. Однако в марте 2023 года издание NBC News сообщило, что американские спецслужбы исключили вероятность воздействия на дипломатов со стороны иностранных агентов. Не удалось обнаружить никакой информации о заинтересованности России или других стран в подобных атаках.

Однако последнее расследование говорит об обратном. По информации авторов, сотрудники военной части 29155 ГРУ могли применять некое «звуковое секретное оружие». Как отметили источники, доказательства заинтересованности России в таких атаках уже есть, но в публичном поле распространять их пока нельзя.

Убить звуком

Причиной развития синдрома принято считать воздействие инфразвукового оружия. По данным Майкла Вайсенштейна, директора Associated Press, дипломаты подверглись преднамеренному воздействию звуковых устройств, которые были размещены рядом с домами сотрудников посольства.

CNN также сообщал о звуковом воздействии, причем звук находился вне слышимого диапазона — речь также идет об инфразвуковом оружии.

По словам сотрудника МГУ имени М.В. Ломоносова, исследователя инфразвука, биофизика Татьяны Гордиенко, акустические сигналы действительно могут вызывать реакцию организма: как положительную, так и отрицательную. Различают два основных механизма раздражения:

непосредственное воздействие звука на слуховые органы человека через слуховые клетки и нервы и косвенное воздействие — через возбуждение сигналов в нервных клетках.

В первом случае человек слышит звук, во втором — нет.

Человеческое ухо может воспринимать звуковые колебания в диапазоне частот от 16–20 Гц и до 15–20 кГц. Звук ниже этого диапазона называется инфразвуком, а выше – ультразвуком.

«Природными источниками инфразвука являются землетрясения, извержения вулканов, раскаты грома, штормы, ветра. Немалую роль в их возникновении играет турбулентность атмосферы. Например, мистраль (северный или северо-западный холодный ветер на юге Франции) порождает инфразвук с частотой 0,6 Гц. Естественный инфразвук, возникающий при штормах, использовался в Японии для заблаговременного предупреждения цунами. К искусственным (антропогенным) источникам инфразвука относят взрывы, в том числе атомные, выстрелы из тяжелых орудий, вибрации зданий», — привела пример Гордиенко.

Инфразвук, по словам Гордиенко, может оказывать весьма существенное влияние на человека, в частности на его психику. Как уже упоминалось, человек не слышит инфразвук, однако его «слышат» другие органы тела — частоты колебаний множества процессов в нашем организме находятся в том же частотном диапазоне, что и инфразвук. При их совпадении происходит резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний. Это может привести к нарушению работоспособности внутренних органов или даже к разрыву их стенок. В случае с сердцем результатом может стать летальный исход. Все это дает теоретическую основу для создания инфразвукового оружия.

«Данные о физиологическом действии инфразвука противоречивые. Считается, что его влияние связано с резонансами внутренних органов. В области инфразвука лежат резонансы органов брюшной полости, поэтому, в первую очередь, действие инфразвука на человека, так же как и при «морской болезни», связано с нарушением действия желудочно-кишечного тракта – появляется тошнота, головокружение, чувство страха. В диапазоне 7-13 Гц воздействие инфразвука может быть связано с синхронизацией инфразвука с альфа-ритмом головного мозга, однако достаточных данных по этому вопросу нет», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

По ее словам, так как длина волны инфразвука значительно больше размеров человека, то он подвергается воздействию синфазно (одновременно синхронно для всех частей тела). В случае резонансов это может приводить к большим смещениям органов и тканей, что может вызывать разрывы и кровотечения.

«Так как воздействие инфразвука не воспринимается непосредственно органами чувств человека, он, как правило, не в состоянии самостоятельно выявить источник дискомфорта и ухудшения самочувствия», — заключила Гордиенко.

Российский «Шепот» и американские звуковые пушки

Как известно из открытых источников, инфразвуковое оружие давно создано в России. Устройство акустического воздействия на биологические объекты с помощью инфразвука назвали «Шепот» и даже вмонтировали в щиты полицейских и бойцов Росгвардии. Впервые об этом было написано еще в 2015 году.

«Шепот» предназначен для разгона демонстраций «путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний». Устройство генерирует инфразвуковые колебания от двух излучателей, о частоте колебаний информации нет. Средняя величина акустического давления, которое способен создавать «Шепот» на расстоянии 10 м, составляет 120 дБ, время работы устройства от аккумулятора достигает 50 минут, время непрерывного излучения — 30 секунд. То есть противник, на которого направлен узконаправленный пронзительный звук высокой частоты, получает болевой шок и на непродолжительное время теряет слух, но более серьезного воздействия на организм система не оказывает. Поэтому «Шепот» назвали нелетальным оружием для силовиков.

В США подобные системы звукового воздействия на людей тоже используются, однако основаны они не на инфразвуке. Речь идет о звуковой пушке Long Range Acoustic Device — это узконаправленный, мощный акустический излучатель, разработанный компанией American Technology Corporation в 2000 году. LRAD использовался для разгона демонстраций, позже его стали применять и для защиты от нападения террористов, пиратов, вспомогательного средства при ведении боя в городской местности и как средство усмирения агрессивно настроенной толпы.

Устройство поражает цель сильным звуком от 136 до 162 дБ (барабанные перепонки повреждаются при 130 дБ). Такое воздействие приводит к тому, что человек ощущает острую боль в ушах, чувство тошноты, головокружение и психоэмоциональную нестабильность. За время существования LRAD был неоднократно применен в полицейских и военных операциях, например в Сирии и Ираке. Всего устройство используют 24 государства, как правило, на морских кораблях.

Сегодня исследования влияния звуков на человека и разработки подобных устройств продолжаются в разных странах мира. Среди инновационных проектов, получивших положительное заключение экспертизы, организованной Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны, есть проект под названием «Плазменные излучатели звуковых волн».

В нем предлагается механизм получения мощных звуковых колебаний, основанный на постоянно горящем низкотемпературном плазменном канале сверхвысокой частоты (СВЧ), на который накладывается электрическое воздействие в области звуковых частот. Для создания звуковой волны большой амплитуды в проекте предлагается использовать плазменный шнур, возникающий внутри плазматрона, в момент подведения к нему СВЧ в импульсном режиме. В результате электрического воздействия возникают поперечные колебания границ плазменного канала, порождающие появление звуковой волны вокруг плазменного шнура.

Разработанная заявителем проекта лабораторная установка прошла экспериментальную проверку, однако экспертная комиссия отправила проект на доработку. В выводе было сказано, что в представленном виде проект не дает оснований на создание эффективного комплекса акустического оружия направленной энергии инфразвукового диапазона в интересах Сухопутных войск из-за низкого КПД. Однако в случае устранения этого недостатка вывод может быть пересмотрен.