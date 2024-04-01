Еврейская Пасха — Песах: история и традиции праздника

Песах — один из центральных и наиболее значимых еврейских праздников, который напоминает об освобождении иудейского народа из египетского рабства. Это время, когда семьи собираются вместе на праздничный ужин седер, чтобы отдать дань уважения мужеству и стойкости своих предков.

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Об истории Песаха и его о традициях, а также праздничных блюдах — в материале «Газеты.Ru».

Когда в 2024 году празднуют еврейскую Пасху (Песах)

Песах — это еврейский праздник, который начинают отмечать на 14-й день первого весеннего месяца по библейскому календарю, который называется нисан. Этот месяц обычно приходится на март–апрель по современному григорианскому календарю. Интересно, что его название, как и название праздника Песах, у иудеев может быть использовано в качестве мужского имени собственного.

В Израиле торжество в честь Песаха длится семь дней. В других странах, где живут еврейские общины, праздник длится на день дольше — восемь дней, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» публицист, эксперт по иудаизму Александр Листенгорт.

Пасха длится семь дней в Израиле и восемь дней за границей, так как с религиозной точки зрения евреи, которые живут не в Израиле, а за границей, все еще находятся в рабстве или галуте (принудительное изгнание. — прим. «Газеты.Ru»), — объяснил он.

В 2024 году Песах начнется с заходом солнца 22 апреля и продолжится до вечера 30 апреля. Первый и последний дни этого важного для иудеев события считаются выходными днями. В остальные дни, называемые «праздничными буднями», работа разрешена, но часто по сокращенному графику.

История праздника

Песах, что в переводе с иврита означает «прошел», — один из важнейших еврейских праздников. Он напоминает о библейском эпизоде, когда во времена десятой египетской казни ангел смерти прошел мимо домов евреев и не тронул их первенцев.

Этот праздник — символ того, что период рабства евреев в Египте закончился и они вышли оттуда, — Александр Листенгорт, эксперт по иудаизму.

История уходит корнями более чем на три тысячи лет назад, когда евреи находились в египетском рабстве. Книга Бытия гласит: Бог предупредил пророка Авраама, что его потомки станут рабами на чужой земле на 400 лет. Однако, согласно Талмуду — своду правил иудаизма, — время пребывания евреев в Египте составило 210 лет.

Для освобождения евреев Бог послал пророка Моисея, который должен был вывести их из рабства в землю Ханаан — обетованную землю. Но фараон отказывался отпустить пленников, и на Египет за это были насланы Десять казней, включая нападение саранчи и превращение воды Нила в кровь.

Последняя казнь предполагала гибель всех первенцев мужского пола в египетских семьях. Евреи, следуя указаниям Бога, отметили входы в свои дома кровью ягненка, чтобы избежать смерти. Это чудесное спасение детей и легло в основу празднования Песаха, которое начинается в полнолуние 14-го дня месяца нисан.

После казней фараон наконец отпустил евреев, но вскоре пожалел о своем решении и погнался за ними с армией. Когда евреи подошли к Красному морю, его воды расступились, позволив им пройти, а затем замкнулись на преследователях. Этот момент освобождения также отмечается во время семидневного празднования Песаха.

Подготовка к Песаху — это важный и тщательный процесс, который обычно начинают приблизительно за месяц до праздника. Это время, когда каждый уголок дома тщательно убирают с целью избавиться от хамеца, символизирующего грех и гордыню.

В этот праздник запрещено есть квасное — хлеб, пиво, макароны. Все это в Израиле заранее выкидывают из домов. К этому готовятся еще в праздник Пурим (праздник в честь чудесного спасения еврейского народа от персов. — прим. «Газеты.Ru»), — рассказал Листенгорт.

В канун Песаха существует традиция соблюдения малого поста для первенцев в семье. Этот пост длится с восхода солнца до заката и касается исключительно мужчин: перворожденные дочери от участия в посте освобождаются. Если первенец еще слишком мал и не может поститься сам, эту обязанность на себя берет его отец.

Главные продукты на праздничном столе

Зроа. Блюдо символизирует пасхального агнца. В древние времена его кровью метили дверные косяки домов евреев, чтобы египетская казнь миновала их. Сегодня на праздничной тарелке может находиться голень ягненка или, в некоторых общинах, кусочки курицы. Этот элемент напоминает о защищающей руке Бога. Само блюдо традиционно не едят, подчеркивая важность и святость символа.

Бейца. Это вареное яйцо, которое служит напоминанием о жертвоприношениях в Иерусалимском Храме и символизирует траур по его разрушению. Яйцо также может напоминать о круговороте жизни и давать надежду на возрождение. Его принято есть, окунув в подсоленную воду — отсылка к слезам и трудностям еврейского народа.

Карпас. Это угощение представляет собой свежую зелень или корнеплоды, символизирующие весеннее обновление и надежду. Их окунают в соленую воду перед употреблением — отсылка к слезам, пролитым во время рабства.

Марор. Это горькие травы — символ горечи рабства в Египте. Используются различные виды: например, кресс-салат или эндивий. Все зависит от местной традиции.

Харосет. Это смесь из фруктов, орехов и вина и корицы. Именно харосет обозначает блоки, которые легли в основу при строительстве пирамид. Слово буквально переводится как «глина», а его цвет и консистенция — прямая отсылка к тяжелому труду.

Хазерет. С иврита это слово переводится как хрен. Он также акцентирует внимание на то, с какими трудностями столкнулись евреи во время рабства. В совокупности с харосетом, хазерет помогает вспомнить о горьком опыте.

Маца. Это неквашенный хлеб, который евреи взяли с собой, спешно покидая Египет. Три куска мацы символизируют различные аспекты праздника и иудаизма. Средняя маца, или афикомен, представляет собой особый элемент праздничного ужина, который способствует участию детей в традиции через игру и поиск.

По словам Листенгорта, все эти элементы стола символизируют определенные настроения евреев во время выхода из Египта: от слез до радости. Вся трапеза устроена таким образом, чтобы каждый участник застолья почувствовал, что это именно он вышел из рабства.

Традиции праздника

Праздничное застолье

Празднование Песаха начинается вечером 14 нисана, когда вся семья собирается за ужином — ритуальная трапеза называется седер. В этот вечер также принято открывать дверь в свой дом для бедных и тех, кто по разным причинам не может быть рядом со своими близкими.

Помимо основных блюд, на седер подают традиционные еврейские угощения: например, фаршированную рыбу. Однако некоторые элементы праздничного стола, как зроа, служат только для напоминания о жертвоприношении в Иерусалимском храме и не предназначены для еды.

Ужин состоит из нескольких этапов, во время которых выпивают четыре бокала вина — символ обещаний, данных Богом евреям. Для детей предусмотрен виноградный сок вместо вина. Еще один, пятый бокал, наливают, но оставляют для пророка Элияха, не трогая его.

Что можно и нельзя делать в праздник

Во время седера читают молитвы и благословения — это ключевой момент вечера. Кульминацией ужина становится поедание афикомана — кусочка мацы, который взрослые заранее спрятали, а дети должны найти.

После седера наступают пять дней, которые называют буднями праздника, а завершается Песах выходным днем с церемонией разделения морских вод. В этот день читают отрывок из Торы и вспоминают Моисея, который раздвинул Красное море.

Важное правило Песаха — избегание продуктов с закваской, во время приготовления которых происходил процесс брожения, включая хлеб и пиво. Хамец, или мучные изделия из пшеницы, ячменя, ржи и овса, запрещены к употреблению и хранению. Перед праздником все изделия из хамеца сжигают или символически продают, а дом тщательно очищают от крошек. Даже посуду для седера стараются использовать новую.

Эти ограничения напоминают о спешном Исходе из Египта, когда евреи не стали ждать, пока поднимется тесто, и в пустыне питались мацой. В первый и последний дни праздника работа также запрещена.

Во время седера каждый, включая женщин и детей, должен соблюдать четыре обязанности: