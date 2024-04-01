Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного

Известно, что царь Иван IV Грозный умер в возрасте 53 лет. Согласно многим историческим источникам в последние годы жизни монарх выглядел как глубокий старец — согнутый, с пергаментно-желтой кожей, обтягивающей череп, почти лысый и с редкой седой бородой. Но эти же памятки истории утверждают, что у царя были отличные зубы, которым могли позавидовать юноши. Правда ли это, или очередной миф, которых так много создано вокруг этой неоднозначной исторической личности?

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В истории об идеальных зубах царя, жившего в 16 столетии, ученые не слишком верили. Посудите сами — гигиена полости рта в те времена была неизвестна большинству людей, а стоматологические услуги ограничивались удалением больных зубов ниткой или клещами. При этом для знати Средних веков характерны очень плохие зубы, ведь власть имущие могли позволить себе сладости, которых простой народ никогда не видел.

Что касается Иоанна Васильевича, то о его зубах летописи вспоминают впервые в связи… с его рождением. Именно так — есть немало свидетельств, что царевич родился с полным комплектом зубов, поразив всех этим фактом. Есть и рассказы современников о том, что царь сохранил несколько молочных зубов до 40 лет, а постоянные резцы у него выросли и вовсе после 50-ти лет, незадолго до смерти.

В одной из легенд сказано, что казанская ханша, получив весть о рождении у московского князя Василия III сына, сказала русским послам:

«Царь у вас родился, а зубы у него двои: одними он съест татар, другими — вас».

Так и вышло — Иван Грозный завоевал Казанское и Астраханское ханства, а также истребил множество собственных подданных.

Правдива эта история или нет, сказать сегодня очень сложно, но вот в том, что к финалу своей жизни государь пришел с полным комплектом хороших зубов, сомнений больше нет. Изучение останков Ивана Грозного показало, что зубы царя сильно отличались от зобов большинства его современников. Кто-то из исследователей даже отметил, что челюсти его выглядели как у 25-30-летнего человека с отменным здоровьем.

Это сильно контрастировало с описанием самочувствия Грозного в последние годы жизни, но вскоре нашло простое объяснение. С самого детства Иван IV панически боялся зубной боли, поэтому не жалел времени и сил для ухода за полостью рта. Царь после каждой еды полоскал рот разными травяными снадобьями, а утром и вечером чистил зубы самой настоящей зубной щеткой.

© Фото останков Ивана Грозного, на котором хорошо видны зубы

Аксессуар для личной гигиены государя представлял собой простую деревянную ручку, в которую были вставлены пучки свиной щетины. Форма у этого изделия была не совсем такая, как у современных щеток — оно больше напоминало небольшой бутылочный ершик. Не отставали от царя и наиболее приближенные к нему бояре — они во всем подражали Ивану Грозному и также регулярно чистили зубы.