Выжили после расстрела: самые невероятные случаи спасения в годы войны

В годы Великой Отечественной войны немцы нередко расстреливали пленных красноармейцев и партизан без разбора — не желая брать их в плен — прямо на поле боя. Казалось, выжить в таких ситуациях нереально, но были случаи буквально чудесного спасения.

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В годы войны он был мальчишкой, который в меру своих скромных сил помогал партизанам, передавая им данные о скоплении и расположении вражеских формирований. Однажды его задание сорвалось и с группой других подростков он попал в плен. Но как пленников немцы их, конечно, не рассматривали, практически сразу же выстроив в шеренгу и устроив публичную казнь. Никто тогда не заметил, что в момент залпа один из пленных прикрыл мальчишку своим телом. Тот получил ранение и оказался в яме под телами расстрелянных. Ночью он смог выбраться и добрался до ближайшей деревни, где его спрятали и выходили местные жители.

Еще один молодой парень — Дмитрий Огурцов — также помогал партизанам, в основном с ремонтом оружия, работая вместе с отцом. Но подпольная ячейка была раскрыта, и парня с отцом и соратниками, казалось, ждала неминуемая гибель. Спасло его лишь то, что в момент расстрела позиции немцев подверглись налету советской авиации. Поэтому расстрел был проведен, что называется, на скорую руку. Как и в предыдущем случае, мальчишку закрыл своим телом отец. Проверять упавших никто не стал. Чудом Огурцов уцелел не только от вражеских пуль, но и от своих же снарядов.

Константин Коляда

Еще один выживший молодой человек в военные годы помогал партизанам. Правда, об этом немцы ничего не знали. Расстрелять его решил один из оккупантов просто так, видимо, из злости, отступая из деревни — дело было в феврале 1944 года. Но выпущенная в спину пуля, прошла через шею и голову, как ни странно, не нанеся серьезных повреждений. Парень на некоторое время потерял сознание, но вскоре пришел в себя и добрался до ближайшего селения, где получил помощь.

Константин Феокистов

Как и тезка, молодой помощник партизан получил серьезное ранение в голову. Эсэсовец, заподозривший Константина в подпольной деятельности, выстрелил в него в упор. Пуля пробила подбородок и шею, он на время потерял сознание, упав в яму с трупами. Несмотря на боль, он оставался там, притворяясь мертвым. Когда фашисты ушли, он вылез и добрался до разведгруппы, базировавшейся неподалеку. В полевом госпитале парня поставили на ноги.