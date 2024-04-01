Сколько стоит реквизит из фильма на аукционах

Ровно 115 лет назад началось строительство самого большого корабля прошлого века. На одном из аукционов на днях за 66,5 миллиона рублей была продана дверь из финальной сцены фильма Джеймса Кэмерона.

Командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев видел «Титаник» вживую, после столкновения с айсбергом в 1912 году корабль так и остался на дне Атлантического океана:

— Ценные вещи с «Титаника» сохранились благодаря океанским водам. На суше они быстро придут в негодность. Чтобы спасти их, нужно вложить много денег. И люди предпочитают покупать реквизит со съемок фильма, а не оригиналы.

Обломки штурвала

В марте на аукцион были выставлены обломки корабельного штурвала и спасательные круги из фильма «Титаник». Начальная цена стартует от 3,6 миллиона рублей. Однако выставленный на продажу реквизит — это не бутафория. Части корабля изготавливали на основе одного из самых известных обломков реального корабля после крушения.

Та самая дверь

Дверь, на которой спаслась главная героиня фильма Кэмерона Роуз (Кейт Уинслет), была продана за рекордные 66,5 миллиона рублей. Фанаты фильма считают, что смерть главного героя Джека (Леонардо Ди Каприо) была неправдоподобной, мол, дверь могла выдержать их обоих. В 2022 году режиссер Кэмерон попытался развеять слухи. Для этого создали равноценные условия, подготовили каскадеров и доказали, что выжить мог только один.

И часы остановились

На аукционе за 14,2 миллиона рублей были проданы уникальные часы. Они принадлежали Эдмунду Стоуну, стюарду первого класса на «Титанике». Уникальность этой находки в том, что часы остановились в 2:16, именно в то время, когда вместе с владельцем отправились на дно Атлантического океана. Еще один экземпляр, поднятый с «Титаника», остановился в 3:21. К этому часу лайнер уже полностью ушел под воду.

Платье главной героини

На аукционе, который прошел с 20 по 24 марта, был продан наряд главной героини фильма Роуз. Она надевала его в большинстве сцен. Светлое фиолетово-розовое шифоновое платье, которое носила героиня Кейт Уинслет, ушло с молотка за 11,5 миллиона рублей.

Ужин за 7 миллионов

Меню ужина для пассажиров первого класса «Титаника» было продано за 7,7 миллиона рублей. Оно датировано 11 апреля 1912 года. В тот день пассажирам подавали устриц, говядину, ягненка и утку. Меню представляет собой карту размером 16 на 10 сантиметров и украшено тисненым красным флагом White Star Line — крупнейшей британской судоходной компании конца XIX — начала XX века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Несмеянов, исследователь морских катастроф:

— Существует несколько версий крушения «Титаника». Первая — немецкая подводная лодка поджидала у айсберга и выстрелила в корабль в момент столкновения. Вторая версия — на корабле случился пожар, и именно из-за этого он затонул. И третья версия — официальная: лайнер врезался в айсберг и пошел ко дну.

ЦИФРА

138 миллионов рублей. За эту сумму был продан самый дорогой лот с корабля «Титаник». Это скрипка участника оркестра лайнера.